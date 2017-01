13:06Istanbul: Isis, Turchia serva della croce

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Nel comunicato di rivendicazione dell'Isis per la strage di Capodanno al 'Reina' nightclub, l'Isis definisce la Turchia, "serva della croce". E poi, riferendosi al suo ruolo nel conflitto in Siria, avverte che "il governo di Ankara dovrebbe sapere che il sangue dei musulmani, uccisi dai suoi aerei e dalla sua artiglieria, provocherà un fuoco nella sua casa per volere di Dio" sostenendo che il killer ha agito "in risposta agli ordini" del leader dell'Isis, Abu Bakr al-Baghdadi".

13:03Somalia: autobomba vicino aeroporto, 3 morti

(ANSA) - MOGADISCIO, 2 GEN - Due forti esplosioni si sono verificate all'ingresso dell'aeroporto internazionale di Mogadiscio, in Somalia, lo riferisce la missione dell'Unione Africana nel Paese. Non ci sono ulteriori dettagli su quanto avvenuto. La polizia somala ha riferito che un'autobomba è esplosa ad un controllo sicurezza vicino all'aeroporto della capitale, a poche centinaia di metri dal quartier generale dell'Unione Africana, uccidendo almeno tre persone. E' seguita una seconda esplosione e si sono uditi colpi di arma da fuoco, ma ancora non ci sono informazioni dettagliate. Vicino al luogo dell'esplosione ci sono anche gli uffici delle Nazioni Unite e il Peace Hotel, frequentato da stranieri.

12:59Allarme bomba a Ventimiglia, borsa sospetta con pianola

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 2 GEN - Un allarme bomba è scoppiato ieri sera sul lungo Roja di Ventimiglia dove alcuni passanti hanno trovato un borsa che poi è risultata contenere una tastiera elettronica. Erano circa le 18, quando alcune decine di metri più in basso della passerella Squarciafichi è stato notato il borsone. La polizia ha allertato il gruppo artificieri della Questura. Una volta messa in sicurezza l'area, il borsone è stato fatto brillare con una microcarica di esplosivo. Le operazioni di brillamento sono state precedute dalla chiusura al traffico e ai pedoni della strada, nel raggio di alcune decine di metri. Al termine dell'operazione, scoperta la pianola, la polizia ha avviato l'indagine per accertarne il proprietario.

12:59Migranti: ospite centro accoglienza accoltella connazionale

(ANSA) - TORRE PELLICE (TORINO), 2 GEN - Un giovane maliano di 27 anni ha ferito con un coltello un connazionale coetaneo nel centro di accoglienza dove entrambi erano ospiti. E' accaduto allo "Sprar Diaconia Valdese" di Torre Pellice (Torino). All'origine del gesto una lite. L'aggressore è stato arrestato mentre il ferito è stato ricoverato in ospedale a Pinerolo. La lite tra i due giovani è scoppiata verso l'1.30 di questa mattina. L'aggressore, che ha colpito il connazionale al fianco con coltello da cucina lungo 30 centimetri, è stato subito bloccato dagli altri ospiti della struttura. Il responsabile ha chiamato i soccorsi e i carabinieri.(ANSA).

12:55Esplosione in palazzina Catania, 3 i feriti

(ANSA) - CATANIA, 2 GEN - Tre persone, una donna e due bambini, sono rimaste ferite, in maniera non grave, per un'esplosione avvenuta al secondo piano di un palazzo di via Cosentino Sava a Catania, probabilmente causata da una miscela di aria e gas. Due le abitazioni coinvolte, con crolli parziali. Non ci sarebbero altre persone coinvolte. L'intero stabile di tre piani è stato evacuato e la zona è stata messa in sicurezza. Al lavoro due squadre di vigili del fuoco e personale di supporto logistico per le verifiche strutturali e per accertare cause dell'esplosione. Sul posto sono presenti anche polizia di Stato, carabinieri, vigili urbani e ambulanze del 118.

12:41Giappone: imperatore Akihito, messaggio di pace e felicità

(ANSA) - TOKYO, 2 GEN - Nel tradizionale messaggio di inizio anno, davanti a una folla di 96 mila persone in visita al giardino imperiale, al centro di Tokyo, l'imperatore Akihito ha augurato un anno di pace e felicità ai propri sudditi e per l'intero pianeta. Secondo le stime ufficiali si tratta della partecipazione più alta dall'ascensione al trono del sovrano, nel 1989, e segue un'adesione altrettanto alta, di quasi 39 mila persone, registrata durante il suo compleanno , lo scorso 23 dicembre. L'imperatore 83enne con la consorte Michiko e gli altri membri della famiglia imperiale, ha salutato la folla dal balconcino, esprimendo la speranza che le persone possano vivere una vita all'insegna della calma e spiritualità. Il consueto saluto di inizio anno del monarca, questo gennaio, è il primo da quando Akihito ha manifestato la volontà di poter abdicare nel corso di un messaggio televisivo trasmesso lo scorso agosto.

12:34Migranti: sei denunciati ed espulsi

(ANSA) - CUNEO, 02 GEN - Sei extracomunitari clandestini sono stati denunciati nel Cuneese dai carabinieri. Nei loro confronti sono state avviate le procedure di immediata espulsione dal territorio nazionale o di rimpatrio nei loro paesi d'origine. Durante i controlli dei carabinieri sono state identificate 458 persone, di cui 340 stranieri. Si tratta di un tunisino quarantenne senza fissa dimora e con il permesso di soggiorno scaduto nel 2012, un egiziano trentenne abitante a Torino con il permesso scaduto nel 2015, un albanese ventenne domiciliato ad Asti, già colpito da un ordine di espulsione, un egiziano ed un marocchino, rispettivamente di 25 e 23 anni provenienti da Torino, senza permesso di soggiorno e un bengalese cinquantenne senza fissa dimora e anche lui privo dei documenti di soggiorno.