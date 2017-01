14:44Usa: messaggio di addio di Obama il 10 gennaio a Chicago

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Barack Obama pronuncerà il suo discorso d'addio alla nazione, dopo sei anni alla guida degli Stati Uniti, il 10 gennaio prossimo a Chicago. Lo ha annunciato lo stesso presidente americano con una email inviata alla stampa. "Penso a questa come un'opportunità per ringraziarvi di questo straordinario viaggio, per celebrare i modi in cui avete cambiato questo Paese in meglio negli ultimi 8 anni e per offrire alcune riflessioni su dove andremo da qui", scrive Obama rivolgendosi ai suoi sostenitori. E ancora: "Dal 2009, abbiamo affrontato la nostra dose di sfide e ne siamo usciti più forti. Questo perché non abbiamo mai tralasciato una convinzione che ci ha guidato fin dall'inizio. E cioè che insieme possiamo cambiare questo Paese per il meglio". Il discorso di Obama sarà pronunciato al Venue al McCormick Place Convention Center di Chicago.

14:39Istanbul: fermati 8 sospetti dell’Isis

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Almeno 8 sospetti militanti dell'Isis sono stati fermati oggi dalle unità antiterrorismo della polizia di Istanbul per un presunto coinvolgimento nell'attacco della notte di Capodanno al nightclub 'Reina', in cui sono morte 39 persone. Lo riferisce il sito di Hurriyet.

14:35Thailandia: selfie con il coccodrillo, ma lui la morde

(ANSA) - BANGKOK, 2 GEN - Voleva un selfie con il coccodrillo, ma si è avvicinata troppo al rettile che in un attimo le ha dato un morso. E' successo al Khao Yai National Park, in Thailandia. La malcapitata, una turista francese di 40 anni, si è accovacciata vicino al coccodrillo per farsi la foto. Dopo lo scatto si è rialzata, ma ha inciampato e il rettile è scattato per morderla sulla gamba. La donna, ferita anche per colpa del sua imprudenza, è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma non correrebbe pericolo di vita.

14:30Brasile:sommossa carcere Manaus,ostaggi e 6 decapitati

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 02 GEN - Una sommossa scoppiata la notte scorsa nel carcere Anisio Jobim di Manaus, in Brasile, ha lasciato finora almeno sei detenuti decapitati e 12 ostaggi tra gli agenti penitenziari, secondo quanto riferito ai media dalla Segreteria di pubblica sicurezza di Amazonas. All'origine della ribellione - informano le autorità locali - ci sarebbe una rissa tra gang rivali, la Familia do Norte e il Primeiro Comando da Capital.

14:27Iraq: autobomba Isis a Baghdad, 39 morti

(ANSA) - BEIRUT, 2 GEN - 39 persone sono state uccise e 59 sono rimaste ferite a Baghdad dall'esplosione di un'autobomba, secondo quanto riferisce la televisione panaraba satellitare Al Jazira. Oggi il presidente francese Francois Hollande si trova in visita nella capitale irachena. L'attentato è avvenuto in una piazza del popoloso sobborgo sciita di Sadr City. L'Isis ha rivendicato l'attentato nel popoloso sobborgo della capitale e un altro compiuto sabato con un bilancio di 28 morti.

14:21Calcio: Roma, vertice Pallotta-Baldissoni a Miami

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Il dg della Roma Mauro Baldissoni è partito alla volta di Miami, negli Stati Uniti, per raggiungere il presidente James Pallotta e partecipare ad una serie di riunioni incentrate sul progetto del nuovo stadio e sullo sviluppo del brand giallorosso. Possibile anche un aggiornamento sulle mosse di mercato che il club ha intenzione di fare per rinforzare la squadra di Spalletti. Al centro del vertice di Miami, comunque, ci sarà in primis il tema legato all'impianto di Tor di Valle. L'ultima riunione in Campidoglio è datata 30 dicembre ed ha visto la presenza anche della sindaca Virginia Raggi ("al lavoro su un progetto importante per la città", le sue parole dopo l'incontro). Tra poco più di un mese scadranno invece i 90 giorni previsti per la parte decisionale della Conferenza dei servizi in Regione. Baldissoni, partito da solo (l'ad Umberto Gandini, di rientro da Dubai, resterà a Trigoria), dovrebbe trattenersi negli Usa fino al 6 gennaio.

14:11Calcio: Ibrahimovic, anche stavolta faccio ricredere tutti

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Anche stavolta ho fatto ricredere tutti i critici sul mio conto". Zlatan Ibrahimovic, pur avendo mancato d'un soffio il record di miglior goleador del 2016 insieme a Lionel Messi (51 reti per l'argentino), non vede nulla di cui rimproverarsi nel bilancio di metà della stagione che lo ha visto approdare in Premier League a 35 anni. E che non lo aveva esentato da qualche dubbio sollevato dagli osservatori in estate, al momento del suo sbarco all'Old Trafford. "Sto bene - assicura lo svedese secondo quanto riportato dal "Daily Mail" - Non so per quanti anni ancora potrò continuare, ma mi sto divertendo. Sono arrivato in Premier e tutti pensavano che non fosse una cosa possibile; ma, come sempre, gli ho fatto rimangiare i giudizi. Il che mi dà una grande energia, perché loro sono pagati per dire stronzate (testuale, ndr), mentre io lo sono per giocare a calcio come so fare. È tutto molto divertente". Con il Manchester United, Ibra ha messo a segno 17 reti, 12 delle quali nelle 18 presenze in campionato.