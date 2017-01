16:45Mps: Zanetti (Sc-Ala), vogliamo commissione inchiesta

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Nostro sostegno a Decreto MPS? Vogliamo pari trattamento retroattivo anche per gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche e vogliamo la commissione parlamentare d'inchiesta. Troppo comodo chiedere senso di responsabilità quando si tratta di aumentare ai contribuenti il debito pubblico e non avere alcun senso di responsabilità quando si tratta di fare chiarezza per i cittadini". Lo dichiara Enrico Zanetti, segretario politico di Scelta Civica, intervenendo a nome dei gruppi parlamentari, alla Camera e al Senato, di Scelta Civica - Ala.

16:38Calcio: Inter, pressing sull’Atalanta per Gagliardini

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - L'Inter è in forte pressing sull'Atalanta per trovare l'accordo sul trasferimento di Roberto Gagliardini. Si tratta sulla base del prestito oneroso con diritto di riscatto a giugno, quando l'Inter non avrà più le mani legate dal fair play finanziario. Un'operazione da circa 25 milioni di euro complessivi che potrebbe subire un'accelerazione decisiva già nelle prossime ore, con un contatto tra il ds Piero Ausilio e l'agente del giocatore, Giuseppe Riso, per trovare l'accordo sul contratto: in caso d'intesa, Gagliardini potrebbe arrivare a Milano tra domani e dopodomani. Ausilio, a Marbella con la squadra per il ritiro, vorrebbe dare al tecnico Stefano Pioli il rinforzo per il centrocampo al più presto e vuole bruciare la Juventus, che pure sta trattando con l'Atalanta.

16:23Bomba Firenze: stabili condizioni artificiere ferito

(ANSA) - FIRENZE, 2 GEN - Sono "stabili" le condizioni del sovrintendente di polizia ferito dallo scoppio di un ordigno ieri a Firenze. L'artificiere è ricoverato nella terapia intensiva del Cto dell'Ospedale di Careggi e, informa l'Aou di Careggi, "è sedato come normalmente avviene a seguito di interventi chirurgici". La prognosi rimane riservata "per il completamento delle attività diagnostiche successive agli interventi eseguiti e al relativo percorso assistenziale". Ieri il poliziotto è stato operato per gravi lesioni da scoppio alla mano sinistra e all'occhio destro per il quale non è ancora possibile valutare una eventuale funzionalità.(ANSA).

16:22Grave donna caduta da balcone a Capodanno nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 2 GEN - Sono gravi le condizioni di una donna precipitata dal balcone di un appartamento al quinto piano verso le tre la notte dei festeggiamenti di Capodanno ad Abbiategrasso, nel milanese. Probabile motivo della caduta una ringhiera troppo bassa e i festeggiamenti serali a base di alcol a cui hanno partecipato l'ecuadoriana di 36 anni e il suo compagno, di 34, arrivati da Como per l'ultimo dell'anno. Trasportata in codice rosso alla clinica Humanitas di Rozzano (Milano) versa attualmente in gravi condizioni. I carabinieri di Abbiategrasso hanno indagato anche su una possibile origine dolosa della caduta, ma hanno escluso ogni sospetto. L'appartamento, comunque, è stato posto sotto sequestro per accertamenti su eventuali responsabilità della proprietà in ordine all'altezza del parapetto.

16:10Calcio: Simeone, fan e giocatori dovranno sopportarmi ancora

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Giocatori e tifosi dovranno continuare a sopportarmi": Diego Simeone rimanda al mittente le ipotesi di trasloco dall'Atletico Madrid a fine stagione. Nella sua prima conferenza stampa del 2017, alla vigilia della trasferta di Coppa del Re contro il Las Palmas, El Cholo assicura fedeltà al club colchonero. "Dico la stessa cosa che ripete il presidente Miguel Angel Gil Marin - spiega l'argentino - ho un contratto per un altro anno, quindi calciatori e tifosi hanno due possibilità davanti: sopportarmi o sostenermi". Simeone, da sempre ritenuto un futuro allenatore dell'Inter ("Tutti sanno che prima o poi la allenerò", ha ammesso il mese scorso), fa poi sapere di essere tornato carico dalle vacanze di Natale: "Mi sono tagliato fuori da tutto, sono stato con la famiglia, i figli e non ho visto la tv, né sentito la radio. Sono state giornate fantastiche e sono tornato con rinnovata energia ed entusiasmo per questa stagione".

16:06Istanbul: tv, 5 italiani stanno bene fisicamente ma provati

(ANSA) - MODENA, 2 GEN - Stanno bene fisicamente, anche se sono provati psicologicamente, i cinque italiani (tre di Modena, uno di Palermo e una bresciana), in Turchia per lavoro, che si trovavano la notte di Capodanno nella discoteca 'Reina' di Istanbul e che si sono salvati dalla strage buttandosi a terra e schivando i colpi che il killer sparava a bruciapelo. Nella calca la giovane lombarda ha riportato qualche escoriazione e una ferita lieve sopra un occhio. Il gruppo di italiani - riferisce la tv modenese Trc, che ieri ha dato notizia della presenza degli italiani nel locale - sta pensando al rientro in Italia, nel massimo riserbo, così come i cinque scampati hanno chiesto l'anonimato per ragioni professionali. (ANSA).

15:53Brasile: sommossa carcere Manaus, almeno 30 morti

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 02 GEN - E' di 30 morti, finora, il bilancio della sommossa scoppiata nella notte nel carcere Anisio Jobim di Manaus, in Brasile, secondo quanto dichiarato al sito G1 dal capitano della polizia militare, Mesquita Feitoza, che si trova sul posto. Il governo di Amazonas non ha confermato la cifra. Sette agenti penitenziari si trovano tuttora nelle mani dei detenuti in rivolta, mentre altri nove sono stati liberati.