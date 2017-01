18:47‘Titanic affondò per incendio non per iceberg’

(ANSA) - LONDRA, 2 GEN - Una nuova affascinante teoria apre un 'giallo' sulla storia del Titanic. Secondo il giornalista Senan Molony, che spiega la sua 'scoperta' in un documentario dell'emittente britannica Channel 4, la causa dell'affondamento della nave nell'aprile 1912 sarebbe stato un incendio all'interno dello scafo, di cui i costruttori erano a conoscenza, e non tanto l'iceberg contro il quale andò a cozzare nell'Oceano Atlantico. Dall'analisi di alcune fotografie sono emersi infatti i segni di fiamme che lente ma inesorabili si erano sviluppate vicino alle caldaie del transatlantico quando ancora si trovava nel porto di Belfast, dove venne costruito. Si era cercato di spegnerle ma senza successo. Nonostante questo il programma della costosa nave andò avanti e l'incendio continuò a indebolire per giorni lo scafo del Titanic fino a quando arrivò ad urtare l'iceberg che lo squarciò causando il danno letale per la cosiddetta nave 'Inaffondabile'. Nel disastro sulla rotta da Southampton a New York morirono 1500 persone

18:17Calcio: venerdì c’è il raduno, Chapecoense torna a vivere

(ANSA) - CHAPECO' (BRASILE), 2 GEN - La Chapecoense torna a vivere, e avrà 25 elementi in rosa. La squadra che ha perso 19 giocatori nell'incidente aereo del 29 novembre scorso in Colombia, che in tutto ha fatto 71 vittime, si radunerà venerdì all'Arena Condà, dove avrà inizio la preparazione alla nuova stagione, che in Brasile comincia in coincidenza con l'inizio dell'anno solare e sarà lunga e impegnativa, tra campionato 'estadual', Brasilerao, Coppa Libertadores e Sudamericana. Già da oggi ci sono stati i primi arrivi di coloro che devono sottoporsi alle visite mediche prima di mettersi a disposizione del tecnico Vagner Mancini. Due di loro già facevano parte della 'Chape', ma saltarono la trasferta a Medellin in quanto infortunati: sono Martinuccio e Nenem. Undici sono i ragazzi promossi dalle giovanili, mentre tra i rinforzi c'è Tulio de Melo, ex oggetto misterioso del Palermo. C'è poi chi arriva dall'estero, come l'uruguayano Zeballos e come Andrei Girotto, che torna in patria dopo aver giocato in Giappone nel Kyoto Sanga.

18:17Si ustiona in auto con la benzina, è gravissimo

(ANSA) - BOLOGNA, 2 GEN - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena un austriaco di 49 anni, soccorso per le ustioni riportate mentre era bordo della propria auto nel Bolognese, a Trebbo di Reno, frazione di Castel Maggiore. Secondo quanto ricostruito l'uomo, verso le 9.30, viaggiava su via Lame con alcune bottiglie contenenti benzina sul sedile del passeggero, quando, probabilmente accendendosi una sigaretta, ha innescato una fiammata che lo ha avvolto. Allora è uscito dalla vettura ed è riuscito a dare l'allarme: soccorso dal 118, è stato portato in elicottero a Cesena dove si trova in prognosi riservata, in pericolo di vita con ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Sono intervenuti i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno riscontrato la dinamica. (ANSA).

17:55M5s: Bonafede, Pd difende casta, noi avanti a schiena dritta

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Per certi rappresentati del Pd e dei partiti l'idea del codice etico è talmente lontana dalla loro logica opportunistica che fanno fatica a comprenderne il significato. Se tra i cittadini la sfiducia nella politica e nei suoi rappresentanti è altissima è proprio a causa loro, che hanno sempre difeso la casta e i suoi amici, ponendola al di sopra della legge. Andiamo avanti con la schiena dritta, il cambiamento passa attraverso l'onesta". Così il deputato Alfonso Bonafede, vice presidente del M5S in commissione Giustizia.

17:54Calcio: la Fiorentina ufficializza il ritorno di Antognoni

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Dopo lo stesso Giancarlo Antognoni, anche la Fiorentina ufficializza il ritorno della sua ex bandiera. Lo ha fatto attraverso un video, trasmesso oggi sui propri canali ufficiali, dal titolo eloquente: "La leggenda torna a casa". Significative le immagini di repertorio scelte, che riprendono alcuni dei tanti gol realizzati da Antognoni nel corso della sua lunga carriera vissuta quasi interamente in maglia viola, fino a quelle recenti con lo stesso ex capitano fra i protagonisti qualche mese fa dell'evento per i 90 anni della Fiorentina, il suo ingresso in campo al Franchi e l'abbraccio con Andrea Della Valle. Esaurito il 31 dicembre il suo contratto con la Figc come capo delegazione dell'Under 21, Antognoni s'è accordato con la società viola di cui sarà ambasciatore, quindi a breve ci sarà la presentazione ufficiale alla presenza di Andrea Della Valle.

17:54Bomba Firenze: procura indaga per tentato omicidio

(ANSA) - FIRENZE, 2 GEN - 'Tentato omicidio'. Al momento è questa l'unica ipotesi di reato nel fascicolo aperto dopo l'esplosione dell'ordigno sistemato davanti alla libreria 'Il Bargello', vicina a Casapound, che all'alba di ieri mattina ha ferito gravemente un artificiere della polizia di Stato a Firenze. Questo non esclude che nei prossimi giorni possano aggiungersi ulteriori reati. Secondo quanto appreso il procuratore Giuseppe Creazzo e il sostituto Beatrice Giunti stanno aspettando una prima analisi sul tipo di esplosivo usato dagli attentatori. Nel pomeriggio dovrebbe arrivare anche un'informativa della digos che nella giornata di ieri ha effettuato una decisa di perquisizioni, sia a Firenze sia in altre province.

17:52M5s: Anzaldi(Pd), da Grillo codice salva-Raggi

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "Grillo vara codice Salva-Raggi come Berlusconi approvò legge Salva-Previti: no automatismi se indagata e iscritti tagliati fuori da decisioni". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.