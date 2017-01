20:27Juve: Marchisio, rammarico per Doha ma grande fiducia

(ANSA) - TORINO, 2 GEN - La sconfitta a Doha nella Supercoppa italiana ha lasciato un "rammarico importante", pur essendo stato "l'unico neo di un anno solare completamente positivo", ma "i record, i trofei vinti nel 2016 e il titolo di campioni d'inverno conquistato in anticipo ci porta a iniziare il 2017 con grande fiducia e grande voglia di continuare". Così Claudio Marchisio. Il 'Principino' della Juve mette in guardia sui rischi del primo appuntamento dell'anno, domenica sera nello 'Stadium', contro il Bologna: "Le partite dopo le soste non sono mai semplici - dice il centrocampista dei bianconeri - e il Bologna non ha molti punti rispetto alla rosa di cui dispone. Del resto, Donadoni ci ha sempre messo in difficoltà, bisogna ricordare che il nostro ultimo pareggio (nello scorso campionato, ndr) è stato proprio con il Bologna". Guardando più avanti, agli ottavi di Champions, "siamo soddisfatti del sorteggio - dice Marchisio - ma il Porto è una grande realtà della Champions, ha giocatori di talento".

20:15Fiorentina: ‘Con Antognoni collaborazione lunga’

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - ''La Fiorentina dà il benvenuto a Giancarlo Antognoni che lavorerà in stretto contatto con la Presidenza''. Comincia così il comunicato con cui la società viola, ufficializza il ritorno dell'ex campione del mondo a distanza di 15 anni dal suo addio al club allora gestito dalla famiglia Cecchi Gori. ''Antognoni - spiega la nota - avrà compiti di rappresentanza, sia sportiva che aziendale, e di collaborazione allo sviluppo delle attività sociali e promozionali. Siamo certi che l'entusiasmo con cui Giancarlo affronterà questa sua nuova avventura e l'affetto con cui tutta la Famiglia Viola lo sta aspettando siano di grande auspicio per una collaborazione lunga e fruttuosa''.

20:06Mattarella giunto a Napoli, in visita privata fino al 5

(ANSA) - NAPOLI, 2 GEN - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è giunto a Napoli in visita privata. Il Capo dello Stato, secondo quanto si apprende, rimarrà nel capoluogo campano fino al 5 gennaio soggiornando nella residenza presidenziale di Villa Rosebery, a Posillipo. Mattarella è giunto in auto. Massimo il riserbo su quello che farà nei prossimi giorni; allo stato non sono in programma appuntamenti istituzionali.

20:06Calcio: in Premier Liverpool solo pari, vince il City

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Pareggia il Liverpool, torna alla vittoria il City nella 19ma giornata di premier. I Reds non vanno oltre il 2-2 sul campo del Sunderland, dopo essere andati per due volte avanti. La testa della classifica è adesso lontana 5 punti, ma il Chelsea deve ancora giocare (lo farà mercoledì sera nel derby in trasferta contro il Tottenham). Sorridono oggi i citizens che hanno dovuto faticare non poco per superare un coriaceo Burnley (alla fine è 2-1), anche perchè per oltre un'ora hanno dovuto giocare in dieci per l'espulsione di Fernandinho. Negli altri due incontri del pomeriggio, tris dell'Everton sul Southampton e 3-1 del West Bromwich in rimonta sull'Hull City.

20:06M5s: Toninelli, partiti dovrebbero tacere, trave nell’occhio

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - "È davvero surreale vedere i vecchi partiti, Pd in testa, criticare il M5S per il voto imminente sul codice etico. Forse perché sono allergici alla disciplina e al rispetto, non solo formale, della legge che noi chiediamo al nostro interno, come dimostra anche il caso De Luca, con le sue minacce cui sono seguite pacche sulle spalle da parte del suo segretario di partito, Matteo Renzi. Farebbero meglio a tacere e a guardare la trave nel loro occhio". Così il deputato M5s Danilo Toninelli in una nota.

19:52Spara con pistola durante festa capodanno in piazza,ricerche

(ANSA) - PALERMO, 2 GEN - "Stiamo indagando per individuare chi ha sparato e abbiamo sequestrato le immagini", affermano gli investigatori. E' caccia all' uomo con la pistola che durante i festeggiamenti durante la notte di Capodanno ha esploso colpi in aria nella centralissima piazza Politeama a Palermo, blindata dalle forze dell'ordine in tenuta antiterrorismo. La sequenza è stata ripresa dall'operatore del Tgr Sicilia della Rai che stava documentando il concerto di Luca Carboni e Morgan. Una prima raffica di colpi è stata esplosa in aria in sequenza, poi l'uomo infila l'arma alla cintura sotto la giacca e sembra rispondere a un messaggio al cellulare, tra l'indifferenza delle altre persone. Poi riprende la pistola e spara un'altra volta in aria. Alla fine si allontana imboccando una via alle spalle del palco. Dalle immagini non si capisce se sia trattato di una pistola vera o di un'arma giocattolo.

19:48Terremoto: monitoraggio Basilica San Nicola

(ANSA) - MACERATA, 2 GEN - Il Politecnico di Torino e l'Università di Nagoya (Giappone) hanno sottoscritto un Accordo di cooperazione strategica con il Comune di Tolentino per lo studio e il monitoraggio della Basilica di San Nicola a seguito del terremoto. I docenti delle due università hanno già fatto una serie di sopralluoghi nelle zone colpite dal sisma dell'agosto scorso, per individuare strutture di interesse storico-artistico danneggiate o potenzialmente vulnerabili che possano essere oggetto di studi condivisi. Tra queste, la Basilica di San Nicola. Il progetto, con finalità meramente scientifiche, ha come scopo l'approfondimento del comportamento delle strutture attraverso un monitoraggio dinamico che sarà eseguito con tecniche non-invasive. Tutte le spese relative ai sopralluoghi, all'acquisto, trasporto e messa in opera della strumentazione saranno a totale carico del Politecnico e dell'Università giapponese. La strumentazione installata rimarrà di loro proprietà e sarà rimossa alla conclusione del programma di ricerca.