01:22Calcio: Spagna, N’Zonzi del Siviglia ha rifiutato l’Everton

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Emissari dell'Everton si sono recati a Siviglia nel tentativo di convincere Steven N'Zonzi, centrocapista francese di origini congolesi, a trasferirsi in Inghilterra all'inizio del Calciomercato invernale. N'Zonzi ha però rifiutato l'offerta del club di Liverpool. Sul giocatore ci sono altri club molto importanti che militano in Premier, fra i quali il Manchester City.

22:59Istanbul: Viminale, in Italia attenzione altissima

(ANSA) - ROMA, 2 GEN - Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha riunito oggi pomeriggio al Viminale i Vertici nazionali delle Forze di Polizia e dei servizi di Intelligence, per un aggiornamento sulla minaccia terroristica di matrice internazionale "alla luce dei gravissimi fatti di Istanbul". Nel corso dell'incontro, sottolinea il Viminale, "è stata fatta un'attenta e approfondita analisi dello scenario internazionale, sottolineando che l'attenzione rimane altissima ma il livello della minaccia non cambia per l'Italia". "Continua ad essere impiegato un dispositivo di sicurezza - prosegue il Viminale - fondato, da un lato, su un intensa attività di intelligence per interventi di prevenzione e, dall'altro, sul controllo del territorio, con il coinvolgimento di tutte le forze in campo". Il Comitato di Analisi Strategico Antiterrorismo (CASA) è riunito permanentemente "con l'obiettivo di garantire, anche in questi giorni di festa, il massimo impegno per la sicurezza e la tranquillità degli italiani".

22:03Quindicenni falsificano età per la discoteca, denunciate

(ANSA) - MODENA, 2 GEN - Dieci ragazze di 15 anni hanno provato ad alterare le loro carte d'identità per riuscire ad entrare in una discoteca a Carpi, nel Modenese, e festeggiare la notte di Capodanno, ma sono state scoperte e denunciate dai carabinieri. I militari dell'Arma avevano organizzato il controllo in borghese presidiando il botteghino del locale e l'ingresso, fingendosi membri dello staff. L'entrata nella discoteca è consentita ai maggiori di 16 anni e le giovani avevano quindi aggiunto un anno, chi realizzando un documento nuovo, chi correggendo quello originale. Le dieci ragazze sono state allontanate dal locale e segnalate alla procura dei Minori. Devono rispondere di falsità materiale in atto pubblico. (ANSA).

21:42Calcio: Zaza lascerà il West Ham, Fiorentina alla finestra

(ANSA) - FIRENZE, 2 GEN - Simone Zaza lascerà il West Ham per tornare a giocare in Italia; al riguardo, Fiorentina e Genoa sono alla finestra. Lo ha dichiarato il padre-manager dell'attaccante ceduto in prestito dalla Juventus l'estate scorsa. "C'era un discorso avviato con il Valencia, ma è saltato - ha aggiunto Antonio Zaza, parlando del figlio al sito Tuttomercatoweb -. Comunque siamo sereni e ci stiamo guardando attorno. Qualche squadra italiana ha già mostrato interesse per Simone, posso dire che tornerà a giocare in Serie A. Genoa e Fiorentina? Presto per dirlo. Vedremo". Il club viola sta monitorando la situazione di Zaza (ma non solo) per non farsi trovare spiazzato in caso di addio di Nikola Kalinic, eventualità concreta se il Tianjin Quanjian, il club cinese allenato da Fabio Cannavaro, presenterà un'offerta in grado di coprire la clausola di 50 milioni inserita nel contratto dell'attaccante.

21:36Migrante incendia presepe in parrocchia a Foggia, arrestato

(ANSA) - FOGGIA, 2 GEN - Un ragazzo di 25 anni, originario del Gambia, in regola con il permesso di soggiorno, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri dopo aver incendiato il presepe allestito nel cortile della parrocchia della Madonna del Rosario, in via Guglielmi, a Foggia. Il migrante, da circa due anni in Italia e senza fissa dimora, avrebbe giustificato il gesto perché musulmano e, per tale ragione, avrebbe voluto distruggere i simboli cristiani. E' accusato di danneggiamento, incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane ha appiccato il rogo dopo aver mandato in frantumi con un bastone la teca contenente una statua della Madonna. E' stato lo stesso parroco della chiesa a bloccarlo e ad avvisare i militari che sono subito intervenuti. Il cittadino del Gambia, in preda ad una visibile ed accentuata alterazione psico-fisica, ha opposto resistenza ai carabinieri, che sono comunque riusciti a bloccarlo e a portarlo in carcere.

21:11Calcio: Cagliari, ripresa allenamenti e subito in ritiro

(ANSA) - CAGLIARI, 2 GEN - Di nuovo al lavoro dopo una decina di giorni di vacanza: il Cagliari ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista della gara di domenica a San Siro contro il Milan. E si comincia con un nuovo ritiro. Nulla a che vedere con quello scattato dopo la pericolosa sconfitta con l'Empoli in vista dell'ultima sfida del 2016 con il Sassuolo: la squadra - la scelta era stata già programmata - rimarrà al centro sportivo di Assemini sino alla partenza per la Lombardia. E proprio sull'asse Cagliari-Milano, versante rossonero, potrebbe definirsi a breve lo scambio tra portieri Storari-Gabriel a oltre quarant'anni dalla storica trattativa che portò il numero dello scudetto Albertosi in rossonero e Vecchi in Sardegna. Ma molti tifosi sardi non sono d'accordo. E su Facebook chiedono: "Marco, rimani". Tornando ai giorni nostri, invece, domani il via ufficiale alla sessione invernale di acquisti e vendite. Per quanto riguarda il campo, la squadra rossoblù si è ritrovata questa mattina ad Assemini per saluti e auguri. Poi dopo il pranzo, tutti assieme, nel pomeriggio trasferimento in campo per la prima seduta del 2017. Assente Ionita, che sta completando il recupero a Bologna. Ai box anche Melchiorri per l'infortunio al ginocchio destro patito a Empoli. Domani doppia seduta di allenamento: giovedì test a Cabras (Oristano) contro la formazione del Guspini-Terralba. (ANSA).

21:07Migranti: primo sbarco del 2017 nel sud Sardegna

(ANSA) - CARBONIA, 2 GEN - Primo sbarco del 2017 lungo le coste del sud Sardegna. Oggi pomeriggio un barchino con a bordo 15 algerini è approdato a Capo Sperone, nel comune di Sant'Antioco. I migranti si sono allontanati a piedi dalla costa raggiungendo la strada, dove sono stati notati da alcuni passanti che hanno chiamato il 113. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Carbonia. Gli algerini, tutti uomini giovani, sono stati visitati e identificati. Adesso saranno trasferiti nei vari centri di accoglienza dell'isola. Il barchino utilizzato per la traversata non è stato trovato.