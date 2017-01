11:40Calcio: Napoli ufficializza l’acquisto di Pavoletti da Genoa

(ANSA) NAPOLI, 3 GEN - Il Napoli ha ufficializzato oggi, all'apertura del mercato invernale, l'acquisto di Leonardo Pavoletti dal Genoa. L'attaccante vestirà la maglia numero 32. Il suo acquisto è stato annunciato dal presidente Aurelio De Laurentiis con il suo ormai tradizionale tweet: "Benvenuto Leonardo", ha scritto. Pavoletti, 28 anni, è già da alcuni giorni a Castel Volturno e sta lavorando a un programma personalizzato per tornare al più presto in campo dopo l'infortunio al ginocchio subito a novembre. Il Napoli lo ha pagato 18 milioni, facendogli firmare un contratto fino al 2021

11:38Istanbul: tv, arrestata moglie presunto attentatore

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - La moglie del presunto autore della strage di Istanbul è stata arrestata. Lo riferisce dalla Turchia la corrispondente di ITV britannica Sally Lockwood, che cita fonti della polizia. La donna, aggiunge il quotidiano Haberturk, è stata fermata nella provincia anatolica conservatrice di Konya, dove il killer sarebbe giunto anche con i due figli a fine novembre dal Kirghizistan. Le fonti citate dal giornale confermano inoltre che si tratterebbe di un uiguro, originario della regione cinese dello Xinjiang.

11:23Affonda peschereccio a largo Lampedusa, marinaio disperso

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 3 GEN - Un peschereccio è affondato all'alba a dodici miglia da Lampedusa. Un marinaio, Francesco Solina, 51 anni, risulta disperso. Si sono invece salvati il capitano Daniele Minio e gli altri componenti dell'equipaggio: Mimmo Solina e Nicola Mannino. Il peschereccio è colato a picco dopo la rottura di una pompa per il tiraggio dell'acqua. Il salvataggio dei tre è stato compiuto da un motoscafo guidato da Toni Costa, avvertito telefonicamente da Mannino.

11:14Calcio: Guardiola, la mia carriera sta per finire

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Non allenerò per molto tempo ancora. Non starò in panchina fino a 60 o 65 anni": così il tecnico del Manchester City Pep Guardiola in un'intervista alla Nbc dopo la stentata vittoria dei suoi contro un non irresistibile Burnley per 2-1. "La mia carriera sta per finire -ha spiegato il tecnico- aggiungendo che in futuro, anche se non propriamente immediato, bisognerà cercarlo "su un campo da golf". L'allenatore spagnolo ha confermato che resterà ai City per i tre anni di contratto, e "forse anche di più" ma ha sottolineato che la sua carriera "sta per finire".

11:10Incidenti stradali: meno morti sulle strade, -4,5% nel 2016

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Oltre due milioni di infrazioni al codice della strada lo scorso anno; ritirate 44.587 patenti di guida e 44.674 carte di circolazione; 3.107.124 i punti complessivamente decurtati. E' il bilancio dell'attività 2016 della Polizia stradale, reso noto oggi, che ha impiegato 485.141 pattuglie. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 1.396.910 di cui 17.867 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica (-2%), mentre quelli denunciati per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti sono stati 1.245 (5,9% in più del 2015). L'andamento del fenomeno infortunistico, rilevato da Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri (al 20 dicembre), registra da un lato un lieve aumento nel numero degli incidenti (73.836, +0,8% più rispetto al 2015) ed in quello delle persone ferite (50.472, +0,7%), ma ha evidenziato una inversione di tendenza relativamente ai decessi con una diminuzione del 4,5% (pari a 76), 1.620 i morti sulle strade.

11:08Terremoto: scossa al largo di Capri, nessun danno

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 3 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata nel Tirreno Meridionale alle ore 07.47, ad una profondità di 5 km. L'evento è stato localizzato dalla sala sismica dell'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) di Roma al largo di Capri (Napoli). L'epicentro è infatti a 12 km a sud dell'isola azzurra. Non si segnalano danni. (ANSA).

11:04Dakar: N. Al-Attiyah vola su Toyota,Botturi miglior italiano

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Per la prima volta nella storia, la Dakar fa tappa in Paraguay, con la prima giornata dell'edizione 2017 che parte proprio dalla capitale Asunción, prima di affrontare una speciale di 39 km. Il Paraguay diventa così il 29/o paese a ospitare la Dakar. Le piste tecniche in stile Mondiale rally hanno permesso a Xavier Pons, secondo nelle auto, di esprimersi al meglio. Terzo, nella classifica provvisoria, Nani Roma su Toyota. Nelle moto Xavier de Soultrait (Yamaha) ha stupito con una bellissima prova. Il francese si è aggiudicato la vittoria davanti ad altri due outsiders, Juan Pedrero (Sherco) e Ricky Brabec (Honda). Il pilota Yamaha ha però perso la prima posizione per una penalità. Pedrero sale così in testa alla classifica generale. Nelle auto, Nasser Al-Attiyah si aggiudica la prima vittoria alla guida della Toyota. Nella categoria moto Alessandro Botturi è il migliore degli italiani. Su un terreno insidioso, dove era facile commettere errori, il pilota Yamaha ha chiuso 13/o.