15:03Gb:studio Fabian Society, Labour rischia tracollo elettorale

(ANSA) - LONDRA, 3 GEN - Il Labour è "troppo debole" per vincere le elezioni se corre da solo e rischia un tracollo in termini di seggi. A dirlo è la Fabian Society, uno dei think tank di riferimento del partito britannico in uno studio che sicuramente verrà utilizzato dagli oppositori interni del leader Jeremy Corbyn, negli ultimi giorni tornati a criticare il capo dell'opposizione. Il Labour, in base ai sondaggi attuali, potrebbe conquistare solo 140 seggi ai Comuni nelle prossime elezioni (rispetto ai 231 attuali), scendendo al minimo storico dal 1935. Fra le soluzioni proposte, c'è quella di formare alleanze coi partiti rivali che però si oppongono ai conservatori, creando una sorta di fronte comune. Lo studio arriva dopo le dichiarazioni di Len McCluskey, segretario generale del potente sindacato Unite, secondo cui Corbyn deve in tempi rapidi migliorare la situazione del partito oppure pensare di farsi da parte.

15:02Istanbul: media, attentatore addestrato da Isis in Siria

(ANSAmed) - ROMA, 3 GEN - Il presunto attentatore di Capodanno a Istanbul, il 28enne kirghiso Ihake Mashrapov, sarebbe stato addestrato nei campi dell'Isis in Siria, prima di trasferirsi in Turchia a fine novembre. Lo riferisce Haberturk, citando fonti anonime delle indagini. In Siria, Mashrapov avrebbe anche combattuto nelle fila del sedicente Stato islamico.

14:55Abusi su disabile minorenne, 30enne arrestato in Irpinia

(ANSA) - AVELLINO, 3 GEN - Aveva ripetutamente abusato sessualmente di una ragazza minorenne con gravi problemi fisici e psichici. Un 30enne di Serino (Avellino) è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere dove dovrà scontare una condanna a 5 anni di reclusione. I fatti risalgono ad alcuni anni fa quando, su denuncia dei familiari della giovane, presero avvio le indagini dei carabinieri che hanno consentito al giudice del Tribunale di Avellino di condannare l'uomo per violenza sessuale aggravata. (ANSA).

14:54Torino: troppo piccola Sisport, amichevole allo stadio

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - Le tribune della 'Sisport', centro d'allenamento del Torino, sono troppe piccole per ospitare la folla di tifosi granata attesa per l'amichevole di domani pomeriggio, alle 15, contro il Monza. E così il presidente Urbano Cairo ha deciso di spostare la partita nello stadio 'Olimpico Grande Torino', con ingresso gratuito. "Un'opportunità importante - spiega il club granata - per restare vicini ai ragazzi di Sinisa Mihajlovic e per assistere a un test di preparazione alla trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica 8 gennaio. Un'occasione speciale anche per tutte le famiglie granata, in questi giorni di festa". Per ragioni organizzative saranno aperti solo i cancelli della Tribuna Ovest.

14:51Grillo, serve giuria popolare contro balle stampa e tv

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Propongo, non un tribunale governativo, ma una giuria popolare che determini la veridicità delle notizie pubblicate dai media". E' quanto scrive Beppe Grillo chiedendo che a formare questa giuria siano "cittadini scelti a sorte a cui vengono sottoposti gli articoli dei giornali e i servizi dei telegiornali. Se una notizia viene dichiarata falsa il direttore della testata, a capo chino, deve fare pubbliche scuse e riportare la versione corretta dandole la massima evidenza in apertura del telegiornale o in prima pagina se cartaceo".

14:51Calcio: Pavoletti, “Nessun tradimento, solo cambiamento”

(ANSA) - GENOVA, 3 GEN - "Ciao. Una parola semplice, come me. Dico ciao al Genoa e a Genova dopo due anni intensi, felici, carichi di emozioni, entusiasmo e tanto lavoro". Leonardo Pavoletti ha usato Facebook per rompere il silenzio e salutare i tifosi del Genoa, nel giorno dell'annuncio uffciale del suo passaggio al Napoli, dopo 23 gol in 44 partite in rossoblù. "Sono arrivato in punta di piedi - racconta Pavoletti -. Poi, il gol al Parma: la gioia, la mia prima esultanza in rossoblù, la consapevolezza che il lavoro paga. Sempre. Ora questa storia è giunta ai titoli di coda. Ma non l'amore per questa città e questa maglia. Gli amori non finiscono, cambiano forma. Oggi sono chiamato a una nuova avventura, ma non dimentico coloro ai quali ho voluto bene e che me ne hanno voluto, perché sono parte di me. Comprendo l'amarezza di tanti. Ma non esiste alcun tradimento. Solo un cambiamento, che non giustifica il rancore, le minacce e gli insulti che qualcuno mi ha rivolto".

14:45Anziano travolto e ucciso Oristano,pirata positivo a cocaina

(ANSA) - ORISTANO, 3 GEN - Sotto l'effetto della droga e senza assicurazione. Svolta nell'indagine dei carabinieri di Riola Sardo (Oristano) sull'incidente stradale che ieri è costato la vita al pensionato del paese Giovanni Antonio Pinna, di 84 anni. Michael Caboni, il pirata della strada di 26 anni di Nurachi fermato qualche ora dopo il fatto e tuttora trattenuto in caserma a Riola, è risultato positivo alla cocaina e ora rischia l'arresto per omicidio stradale e omissione di soccorso. I militari hanno anche accertato che la Bmw con la quale il giovane ha investito e ucciso l'anziano, senza poi fermarsi per prestargli soccorso, era senza assicurazione. La posizione di Caboni è ora al vaglio della magistratura. Secondo quanto si è appreso, la Procura sarebbe pronta a chiedere l'arresto su cui dovrà esprimersi il giudice delle indagini preliminari.