17:49Allarme bomba a Carrara, evacuati 4 palazzi, poi tutto ok

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 03 GEN - Allarme bomba nel primo pomeriggio a Carrara (Massa Carrara). Una valigia sospetta sotto un furgone parcheggiato nei pressi dello stadio comunale ha fatto scattare il piano di emergenza: polizia e carabinieri intervenuti coi vigili del fuoco hanno transennato la zona evacuando 4 palazzi adiacenti. Gli artificieri della polizia della Spezia hanno poi fatto brillare la valigia al cui interno non c'era nulla. La situazione è tornata alla normalità.

17:46Charlie Hebdo, numero speciale a due anni dalla strage

(ANSA) - PARIGI, 3 GEN - "2017, finalmente la fine del tunnel" è l'ironica copertina del numero speciale di Charlie Hebdo che uscirà mercoledì, a quasi 2 anni esatti dal tragico anniversario: sulla copertina è disegnato un personaggio che cerca la fine del tunnel nella canna di un fucile, tenuto in mano da un uomo barbuto. Questa copertina, la numero 1276, è firmata dal disegnatore Foolz, uno dei componenti della nuova generazione del settimanale. Il 7 gennaio 2015, 11 persone, tra cui l'intera redazione di Charlie Hebdo, furono uccise nei locali del settimanale. Nel 2016 il giornale satirico aveva intitolato la copertina del primo anniversario "Un anno dopo, l'assassino corre sempre" con il disegno di un dio con la barba armato di un kalashnikov.

17:41Trump: Springsteen, ‘mai avuto tanta paura prima d’ora’

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - "Ho provato disgusto per le elezioni, ma mai il genere di paura che sento ora". Lo ha detto Bruce Springsteen in una intervista a Marc Maron nel suo show Wtf, nel quale The Boss ha messo in discussione la competenza di Donald Trump a fare il presidente. La star, che ha simpatie democratiche ed è apparsa con Hillary Clinton durante la campagna elettorale, ha sostenuto che il magnate ha vinto sfruttando le paure della working class verso i cambiamenti economici, l'aumento della diversità e l'Isis. Il cantante ha promesso di fare del suo meglio per giocare una "piccola, piccola parte" nel garantire che l'America mantenga i suoi ideali.

17:30Media libanesi, Amal Clooney è incinta di due gemelli

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Amal Clooney è incinta di due gemelli. Lo sostiene il quotidiano libanese Daily Star che cita fonti vicine alla famiglia dell'avvocato, nata a Beirut 38 anni fa. Non è la prima volta che i media speculano sull'arrivo di figli per George Clooney e la moglie. Secondo il Daily Star la nascita dei due gemelli è prevista a marzo.

17:20Salvini, io non mi arrendo ai “poltronari”, elezioni subito

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "Io non mi arrendo alla restaurazione, ai poltronari che mirano al vitalizio in autunno". Così Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, ha rilanciato su "elezioni subito", intervenendo alla trasmissione "Ho scelto Cusano", condotta da Gianluca Fabi e Livia Ventimiglia su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano. "Strategia comune con Renzi? Non ci siamo sentiti, magari ci sentiremo per gli auguri di buon anno. Il fatto che abbia detto che vuole votare subito - ha poi osservato - coincide non con la volontà di Salvini, ma con la volontà degli italiani e su questo siamo assolutamente d'accordo".

17:20Di Maio, se codice applicato a partiti non restano sedie

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "La stampa cerca di farci sembrare uguali ai partiti parla di svolta garantista. Se applichiamo codice M5s ai partiti non restano neanche le sedie". Lo scrive Luigi Di Maio su twitter mettendo anche il link del blog di Beppe Grillo in cui è possibile, per gli iscritti al movimento, votare il codice etico: "Il codice - scrive ancora - che metter per iscritto principi che M5s ha sempre dovuto rispettare".

17:18Tenta violentare turista, Procura Roma apre fascicolo

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - E' stato denunciato all'autorità giudiziaria, e non fermato come riferito nei giorni scorsi, il portiere di un albergo di via del Corso, nel centro storico di Roma, che avrebbe tentato di violentare, l'1 gennaio scorso, una turista svedese di circa 30 anni nella sua camera. L'informativa della polizia sulla vicenda è arrivata oggi in procura ed il procuratore aggiunto Maria Monteleone ha aperto un fascicolo nel quale il portiere di albergo, un cittadino di origine egiziana di 59 anni, è iscritto per tentata violenza sessuale. Gli inquirenti dovranno ora ricostruire le circostanze del presunto tentativo di stupro. Al loro vaglio anche le riprese del sistema a circuito chiuso dell'hotel e la versione della turista secondo la quale, una volta rientrata in albergo verso le 4, sarebbe stata seguita in camera dal portiere.