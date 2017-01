20:19Calcio: Juve, Marotta “Gagliardini?Ottimo ma non fa per noi”

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - "Mai trattato Gagliardini". Il direttore generale della Juventus, Beppe Marotta, smentisce che il club bianconero abbia cercato di prendere il centrocampista dell'Atalanta, a un passo dalla firma con l'Inter. "Nessun sorpasso del club nerazzurro, nessuna beffa di mercato - spiega Marotta - Gagliardini è un ottimo giocatore, ma il suo profilo non è funzionale alla nostra politica. Siamo contenti della rosa a disposizione di Allegri anche perché, rispetto a ottobre, abbiamo due giocatori in più: Rincon e Marchisio". "Nella campagna estiva - continua il dg bianconero - era un'incognita, poiché veniva da un infortunio preoccupante. Invece, è rientrato a pieno titolo al suo posto, superando il test".

20:15Calcio: Fiorentina, si ferma Dragowski per trauma distorsivo

(ANSA) - FIRENZE, 3 GEN - Brutte notizie in casa viola: nella seduta d'allenamento mattutina si è fermato il giovane portiere polacco Dragowski. La Fiorentina ha poi comunicato che, "durante l'allenamento odierno, ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio destro con sollecitazione capsulare. Domani saranno eseguiti accertamenti per definire l'entità dell'infortunio". Intanto, la squadra viola prosegue nei suoi allenamenti in vista della ripresa del campionato, domenica a Pescara. Oggi per Kalinic e compagni allenamento mattutino diviso tra lavoro in palestra e quello tattico sul campo.

20:11Calcio: Marotta “con Dybala tutto ok, Juve pronta a rinnovo”

(ANSA) - TORINO, 3 GEN - "Con Dybala e il suo entourage i rapporti sono ottimi. Siamo nella fase del rinnovo e la società è pronta, riconoscendogli le cose buone fatte, ad adeguarlo dal punto di vista economico". Così il direttore generale della Juventus Beppe Marotta, nel giorno della presentazione del primo colpo del mercato di gennaio, Tomas Rincon. "Non c'è assolutamente nessun problema con Paulo e il suo staff - ha ribadito Marotta - sono circolate delle voci, ma Dybala stesso ha sottolineato come vestire la maglia della Juve, una delle società più prestigiose del mondo, sia motivo di orgoglio".

20:10Incidenti montagna: alpinista muore sulla Gran Vedretta

(ANSA) - BOLZANO, 3 GEN - Una turista tedesca di 41 anni è morta durante un escursione sulla Gran Vedretta, in val di Vizze in Alto Adige. L'incidente è avvenuto a 2.600 metri di quota. La donna stava attraversando un ghiacciaio in compagnia di altri alpinisti, quando è improvvisamente scivolata e precipitata per 150 metri, morendo sul colpo. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino con l'ausilio dell'elisoccorso del 118 altoatesino. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. Si tratta della seconda vittima di montagna in Alto Adige da inizio anno. Il 1 gennaio una giovane canadese di 24 anni era morta in circostanze simili durante una gita su Cima Gallina, non lontano da Passo Pennes. Sulla Gran Vedretta lo scorso ottobre era invece morta un'intera cordata di quattro alpinisti altoatesini.

20:10Calcio: De Magistris, lavorerò per maxischermo Napoli-Real

(ANSA) - NAPOLI, 3 GEN - "Sono d'accordo e ci lavorerò da subito, per mettere un grande maxi-schermo in città per la partita di ritorno Napoli-Real Madrid". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, nel corso della diretta Facebook dalla pagina di Repubblica Napoli. "So bene che ci sono questioni di diritti tv - ha affermato - ma sottoporrò la questione al Calcio Napoli e alla Prefettura". "Credo che la marea umana di persone che vuole vedere insieme la partita, e non hanno la possibilità di farlo - ha sottolineato - meriti questo obiettivo del maxi-schermo per la partita di ritorno".

19:58Trump: Ford cancella fabbrica in Messico, investe in Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - Ford annulla la costruzione di una nuova fabbrica da 1,6 miliardi di dollari in Messico e destina 700 milioni di dollari per espandere lo stabilimento di Flat Rock, in Michigan. Lo comunica il colosso Usa dell'auto, spiegando che il piano di investimento di 1,6 miliardi di dollari previsto per lo stabilimento di San Luis Potosi, in Messico, è stato cancellato. L'annuncio arriva poche ore dopo l'attacco via twitter di Donald Trump a GM per la sua decisione di produrre un modello di auto in Messico anziché in Usa.

19:57Protesta in Cpa: 100 migranti trasferiti in E.Romagna

(ANSA) - VENEZIA, 3 GEN - Il ministro dell'Interno Marco Minniti ha disposto il trasferimento di circa cento migranti attualmente ospitati nel centro di accoglienza di Cona (Venezia) in strutture presenti in Emilia Romagna. Il trasferimento avverrà, come si apprende da fonti della Prefettura di Venezia, domani mattina.