22:18Ragazzo precipita in un pozzo nel Napoletano, salvato

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 3 GEN - Un ragazzino di 12 anni, precipitato, questa sera, in un pozzo in via Scalea a Portici (Napoli), è stato salvato dai soccorritori. É cosciente ed è stato portato a bordo di ambulanza in ospedale per accertamenti. Da quanto si apprende dalla Polizia Municipale, giunta subito nell'area, il 12enne avrebbe saltato il muro di cinta che separa l'istituto scolastico polifunzionale da una proprietà privata nella quale era caduto il pallone con cui giocava insieme con un amichetto. Con un piede sarebbe finito su una grata in plastica che si è rotta e, di conseguenza, è precipitato in un pozzo profondo oltre dodici metri. Una pattuglia della Municipale in zona, richiamata dall'amico, subito è corsa sul luogo. Un vigile ha prestato conforto al ragazzino. I Vigili del Fuoco del nucleo sommozzatori hanno provveduto a calare attrezzature per tirarlo su. Il ragazzino era immerso nell'acqua ma cosciente e lamentava un dolore al braccio.

22:00Protesta in Cpa: Procura Venezia, indagini su vicenda

(ANSA) - VENEZIA, 3 GEN - Sarà acquisita dalla procura di Venezia tutta la documentazione inerente la giovane ivoriana, Sandrine Bakayoko, morta per trombosi ieri all'interno del centro di accoglienza di Cona (Venezia). Stabilita infatti la causa del decesso per cause naturali, la procura intende comunque compiere tutti gli approfondimenti del caso sulle fasi precedenti al decesso. Analogamente, nel quadro del fascicolo aperto sulla vicenda di quanto accaduto ieri all'interno della struttura, saranno compiuti tutti gli accertamenti relativi alla possibile commissione di reati nella fase della protesta di un centinaio di migranti che ha comportato anche l'impossibilità per un gruppo di operatori del centro di uscire dalla struttura. "Ci sono - ha detto il Pm Lucia D'Alessandro - indagini in corso che avranno il loro sviluppo. Nulla verrà lasciato al caso". (ANSA)

21:37Calcio: Pisacane, “ho ricevuto complimenti anche dalla Fifa”

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GEN - Giocatore dell'anno per il quotidiano inglese The Guardian per la sua tenacia nell'inseguire il traguardo della Serie A: obiettivo raggiunto lo scorso 18 settembre, a 30 anni, dopo aver superato una terribile malattia quando di anni ne aveva 14. Fabio Pisacane, difensore del Cagliari, si gode il momento. Ma rimane se stesso: umile, concentrato, con i piedi per terra. "So che il Cagliari non ha bisogno di essere portato in giro per il mondo - spiega - ma sono contento di aver portato dappertutto la bandiera dei Quattro mori. E sono contento di essere in questo momento affiancato da una società che punta sui miei principi: lavoro, sacrificio, impegno". Sorpreso, ma non confuso dal premio: "Non me l'aspettavo - dice Pisacane - sono stati giorni bellissimi: ho ricevuto i complimenti della Fifa, dei miei ex presidenti, di tanti miei ex compagni. Piano piano mi sono reso conto di quanto fosse importante questo premio". "Un riconoscimento che esalta il mio modo di essere: cerco di conservare ciò che la vita per la seconda volta mi ha voluto dare. Senza compromessi, senza baratti: sono uno consapevole dei propri limiti, ma che si impegna ogni giorno per migliorarli". Un premio da raccontare, innanzitutto ai propri figli: l'ultimo è nato pochi giorni fa. "Quando un giorno vorranno sapere che cosa ho fatto, prima di vedere insieme qualche partita, gli racconterò di questo riconoscimento". Il segreto? "No ho mai mollato". E domenica si torna in campo, a San Siro: "Non so ancora se giocherò, ma in quel campo ho disputato due partite, sempre contro l'Inter: una in Coppa Italia e ho preso il palo, e una in campionato. E mi hanno annullato, giustamente, il gol: chissà che domenica non si sblocchi qualcosa". (ANSA).

21:20Roma: Ferrero a Raggi “disponibile anch’io per il Flaminio”

(ANSA) - ROMA, 3 GEN-Massimo Ferrero, "da romano e da uomo di sport", scende in campo nella campagna per il recupero dello storico stadio Flaminio: "All'alba del 2017 e dei miei 67 anni - dichiara all'Ansa il presidente della Sampdoria - gli auguri non bastano più ed è tanta la voglia di fare qualcosa per Roma, che è la mia città ed è bella come i colori della Samp, che sono i colori più belli del mondo. Credo che tutti i romani come me debbano lanciare un appello al nostro amato sindaco e al suo assessorato per ridare all'Italia un tempio dello sport". "Ogni giorno che lo vedo, vuoto e abbandonato a se stesso - dice ancora Ferrero rivolgendo direttamente un appello alla Raggi - - mi piange il cuore. Ci sono molte realtà, anche nel calcio giovanile, che vogliono crescere e che meritano fiducia se hanno progetti, programmi e strutture adeguate. Io da cittadino romano sono pronto a dare il mio contributo per la crescita della città e per ridarle il Flaminio che Roma merita''

21:19Nixon sabotò gli sforzi di pace con il Vietnam

(ANSA) - NEW YORK, 3 GEN - Secondo alcuni storici Usa potrebbe essere stato peggio del Watergate. Nel 1968, agli sgoccioli della campagna per la Casa Bianca, il candidato repubblicano Richard Nixon sabotò gli sforzi di pace dell'amministrazione Johnson in Vietnam temendo che progressi verso la fine della guerra avrebbero favorito il suo rivale democratico Hubert Humphrey. In una telefonata con il consigliere e futuro capo di gabinetto H. R. Haldeman, Nixon diede istruzioni perchè una intermediaria amica convincesse le autorità di Saigon a non accettare un accordo con gli Usa di Johnson prima delle elezioni perché con lui alla Casa Bianca il Sud avrebbe strappato condizioni migliori. Nixon aveva saputo da un altro consigliere, Henry Kissinger, che i negoziati di pace con Hanoi si stavano mettendo bene. Lo sforzo del futuro presidente di sabotarli è emerso dagli appunti di Halderman scoperti dallo storico John Farrell negli archivi della Richard Nixon Presidential Library.

21:05Doping: Iaaf invia a Russia nuove linee guida per atleti

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - La Federazione internazionale di atletica leggera (Iaaf) ha inviato alla omologa federazione russa (Rusaf) una nuova serie di linee guida cui devono sottostare gli atleti che intendono competere a livello internazionale nel 2017. Le linee guida, fa sapere la Iaaf, delineano i criteri che gli atleti devono soddisfare per avere il permesso di gareggiare come 'neutrali', dato che la Russia rimarrà sospesa da membro della federazione internazionale fino a quando non avrà rispettato i criteri di verifica fissati nel 2015 e nessun atleta potrà gareggiare sotto la sua bandiera. Uno tra i criteri previsti richiede che gli atleti "dimostrino che non sono direttamente implicati in alcun modo (anche inconsapevolmente) nelle mancanze della loro federazione nazionale a mettere in atto sistemi adeguati per proteggere e promuovere gli atleti puliti". La Iaaf informa poi di aver ricevuto un elenco di circa 200 nomi di atleti russi da parte del team investigativo McLaren

20:58M5s: votano in 41 mila, codice etico passa col 91%

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - "40.954 iscritti hanno partecipato alla votazione sul Codice di comportamento del MoVimento 5 Stelle in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie che è stato ratificato con il voto favorevole del 91% dei partecipanti, pari a 37.360 iscritti". E' quanto si legge sul blog di Beppe Grillo in merito alle votazioni aperte questa mattina alle 10 per il varo del codice etico.