00:40Casa Bianca prevede altri trasferimenti da Guantanamo

(ANSA) - WASHINGTON, 3 GEN - Nuovo schiaffo del presidente americano Barack Obama al presidente eletto Donald Trump, dopo il suo tweet contro lo smantellamento di Guantanamo. ''Mi aspetto a questo punto che ulteriori trasferimenti vengano annunciati prima del 20 gennaio'', ha commentato il portavoce della Casa Bianca, Josh Earnest. Trump, ha aggiunto, "avrà l'occasione di mettere in atto la politica che giudica più efficace quando entrerà in carica il 20 gennaio". Il mese scorso una fonte ha rivelato che Obama intende trasferire almeno 18 prigionieri da Guantanamo, circa un terzo dei 59 rimasti nella prigione dove gli Usa hanno tenuto in detenzione i sospetti di terrorismo dopo la tragedia dell'11 settembre 2001.

00:37Calcio: Gabigol festeggia gol ‘voglio continuare così’

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Sono molto contento per il gol e spero di continuare così”. Gabigol, a Inter Channel, festeggia la rete realizzato nel triangolare di Marbella, in Spagna, giocato questa sera. "Il mio primo gol! Ringrazio Dio!" ha poi scritto sui social l'attaccante brasiliano, postando la foto mentre alza le braccia e indica il cielo dopo aver deciso il primo confronto terminato 3-2. Stefano Pioli ha concesso una chance a Gabigol schierandolo tra i titolari del prima gara giocata contro il Real Linense.

00:35Calcio:Premier,da 3-0 a 3-3, rimonta Arsenal a Bournemouth

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Da 3-0 a 3-3. L'uomo della meraviglie, Olivier Giroud, salva l'Arsenal sul campo del Bournemouth con un gol al 92' festeggiato mostrando i tacchi e mimando la rete dello 'scorpione' segnata contro il Crystal Palace ed eletta dalla critica come la più bella del 2017. E così, in uno dei posticipi della 20/a giornata della Premier League inglese, i Gunners riescono a rimontare tre gol, ma falliscono l'operazione aggancio al secondo posto in coabitazione col Liverpool. Per Alexis Sanchez e compagni la distanza dalla vetta della classifica è di 8 punti dal Chelsea di Antonio Conte che domani sera sarà impegnata nel derby londinese contro il Tottenham. Negli altri due match giocati in serata nel massimo campionato inglese, il Watford di Mazzarri perde sul campo dello Stoke City 2-0, mentre il Crystal Palace cade 2-1 tra le mura amiche contro lo Swansea.

23:22Calcio: Inter ko a rigori col Marbella ma vince triangolare

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - L'Inter perde ai rigori contro il Marbella ma riesce comunque ad aggiudicarsi il triangolare 'Trofeo di Marbella' giocato nel ritiro in Spagna. I nerazzurri, contro avversari di terza categoria spagnola, vanno in svantaggio in entrambe le partite, riuscendo poi a recuperare pur con un po' di fatica. Nel primo confronto contro il Real Balompedica Linense, il decisivo 3-2 porta la firma di Gabigol dopo la doppietta di Murillo. Nella seconda sfida e' Perisic a trovare l'1-1 che permette ai nerazzurri di arrivare ai rigori. Dal dischetto sbagliano Joao Mario, Icardi e Ranocchia. Ma la differenza reti a premia comunque la squadra di Pioli poiche' il Marbella aveva a sua volta vinto contro il Linense solo ai rigori dopo lo 0-0 del tempo regolamentare.

23:18Dakar: 2/a tappa, Loeb su Peugeot domina e va in testa

(ANSA) - ROMA, 3 GEN - Vittoria e testa della classifica. La seconda tappa della Dakar 803 i km complessivi - di cui 275 di prova speciale Da Resistencia a San Miguel di Tucuman in Argentina parla la lingua di Sebastien Loeb su Peugeot salta al comando della classifica generale. Il pilota francese, asso del Mondiale Rally, ha staccato di 1'23" il qatariota Al-Attiyah (Toyota) e di 2'18" lo spagnolo Carlos Sainz (Peugeot), terzo al traguardo. Solo settimo, con un distacco di quasi 7 minuti, il francese campione in carica Stephane Peterhansel che ora ha un ritardo di 7'26" dal leader della generale. Tra le moto spicca Toby Price su Ktm si è dunque aggiudicato la speciale odierna con +3'22" di vantaggio sul compagno Matthias Walkner, e un margine di +3'51" su Paulo Goncalves (Honda). Il migliore degli italiani è ancora Alessandro Botturi (Yamaha), nono oggi, e decimo nella generale.

22:18Ragazzo precipita in un pozzo nel Napoletano, salvato

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 3 GEN - Un ragazzino di 12 anni, precipitato, questa sera, in un pozzo in via Scalea a Portici (Napoli), è stato salvato dai soccorritori. É cosciente ed è stato portato a bordo di ambulanza in ospedale per accertamenti. Da quanto si apprende dalla Polizia Municipale, giunta subito nell'area, il 12enne avrebbe saltato il muro di cinta che separa l'istituto scolastico polifunzionale da una proprietà privata nella quale era caduto il pallone con cui giocava insieme con un amichetto. Con un piede sarebbe finito su una grata in plastica che si è rotta e, di conseguenza, è precipitato in un pozzo profondo oltre dodici metri. Una pattuglia della Municipale in zona, richiamata dall'amico, subito è corsa sul luogo. Un vigile ha prestato conforto al ragazzino. I Vigili del Fuoco del nucleo sommozzatori hanno provveduto a calare attrezzature per tirarlo su. Il ragazzino era immerso nell'acqua ma cosciente e lamentava un dolore al braccio.

22:00Protesta in Cpa: Procura Venezia, indagini su vicenda

(ANSA) - VENEZIA, 3 GEN - Sarà acquisita dalla procura di Venezia tutta la documentazione inerente la giovane ivoriana, Sandrine Bakayoko, morta per trombosi ieri all'interno del centro di accoglienza di Cona (Venezia). Stabilita infatti la causa del decesso per cause naturali, la procura intende comunque compiere tutti gli approfondimenti del caso sulle fasi precedenti al decesso. Analogamente, nel quadro del fascicolo aperto sulla vicenda di quanto accaduto ieri all'interno della struttura, saranno compiuti tutti gli accertamenti relativi alla possibile commissione di reati nella fase della protesta di un centinaio di migranti che ha comportato anche l'impossibilità per un gruppo di operatori del centro di uscire dalla struttura. "Ci sono - ha detto il Pm Lucia D'Alessandro - indagini in corso che avranno il loro sviluppo. Nulla verrà lasciato al caso". (ANSA)