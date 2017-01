Pubblicato il 03 gennaio 2017 da redazione

CARACAS – Il Deportivo Lara avrá un rinforzo di lusso in questa stagione: l’italo-venezuelano Gabriel Cichero. Il difensore ex Deportivo Italia e Lecce aiuterá i barquisimetani a fare il salto di qualità per puntare a grandi obiettivi in campionato e Coppa Venezuela. L’annuncio dell’arrivo del bimbo prodigio del Centro Italiano di Caracas é stato fatto attraverso l’account twitter del Deportivo Lara.

“Sono felice per l’approdo in questa squadra. C’é stato un primo contatto con José Manuel Rey e da lí in poi tutto é filato per il verso giusto per l’approvazione dello staff tecnico e la dirigenza” sono state le prime parole del calciatore di origine ligure.

L’ex calciatore di Deportivo Italia e Caracas era giunto al Sion nella sessione di calciomercato della stagione 2013-2014. Però non ha mai giocato con regolaritá nel campionato elvetico, e così il gioiellino del vivaio del CIV di Caracas finiva per essere ceduto in prestito al Mineros de Guayana. Con la maglia neroazzurra aveva accumulato 21 presenze e segnato 4 reti. La performance con la formazione di Puerto Ordaz gli aveva permesso di rientrare in Svizzera. Ma neanche nel campionato 2015-2016, il difensore della vinotinto é rientrato nei piani del mister Didier Tholot.

Nella sua lunga carriera Gabriel Cichero ha indossato le maglie di Montevideo Wanders, Lecce, Vihren Sandanski, Deportivo Italia, New York Red Bulls, Caracas, Newell’s Old Boys, Lens, Nantes, Sion e Mineros. Mentre con la nazionale venezuelana ha disputato 51 gare segnando due reti. Il 17 luglio 2011, con la maglia della Nazionale, realizza la rete piú importante della sua carriera, quella del 2-1 nella sfida contro il Cile che vale alla Vinotinto la prima qualificazione della storia alle semifinali di Coppa America.

Quando gli é stato chiesto sul suo ritorno nelle Primera División venezuelana Gabriel Cichero ha dichiarato: “Oggi devo ringraziare il calcio, continuerò a lottare finché posso. Il Deportivo Lara é un club che ha uno staff tecnico vincente e una dirigenza che punta in alto. Poi ha uno stadio bellissimo, sono motivato, amo il mio paese e mi fa star male vederlo nella situazione in cui versa, però la mia passione é il calcio e sono fiducioso che tutto andrá bene”.

La sua esperienza internazionale gli servirá per far crescere il Deportivo Lara. “L’esperienza cresce con il passare degli anni, gli errori che fai ti servono per imparare, ma la cosa piú importante é essere in forma sia a livello fisico che mentale. Io farò di tutto per apportare il mio granellino di sabbia per raggiungere gli obiettivi che si sono fissati in questa societá. Ho giá parlato con lo staff tecnico, per me é un onore averlo come mister (Leo Gonzalez, ndr): come giocatore mi piaceva, era agguerrito ed elegante nelle uscite. Le sue marcature erano precise, sicuramente avremo tanto da parlare”.

In carriera, il difensore italo-venezuelano ha avuto la possibilitá di sommare nel suo curriculum calcistico presenze nella Coppa Libertadores, Coppa Sudamericana e nell’Europa League. Gaby aiuterá la societá larense non solo a livello difensivo, ma anche offensivo. Infatti le sue incursioni in area rivale hanno aiutato in diverse occasioni a portare punti preziosi alle sue squadre.

La passione per il calcio é nel DNA di Gabriel Cichero, anche suo padre Mauro é stato calciatore, ha difeso la maglia della Vinotinto alle olimpiadi di Mosca nel 1980, e suo fratello Alejandro ha giocato da professionista in diverse squadre fino ad indossare la maglia della nazionale venezuelana nel primo decennio di questo millennio.

I primi calci ad un pallone Gaby li ha dati sui campetti del Centro Italiano Venezolano di Caracas: in quel momento l’allenatore era Sandro Villa. “Mi ricordo che ai miei tempi giocavano nel Civ i fratelli Savarese, Andres Rouga, mio fratello Alejandro e altri”. Nel Deportivo Lara avrá come compagno di squadra l’italo-venezuelano Riccardo Andreutti. In questo campionato 2017 saranno diversi i giocatori che rappresenteranno la nostra collettivitá nella Primera División venezuelana.

(Fioravante De Simone)