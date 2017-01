13:05Brasile: Papa, condizioni detenuti siano degne

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 GEN - "Esprimo dolore e preoccupazione per quanto accaduto. Invito a pregare per i defunti, per i loro familiari, per tutti i detenuti di quel carcere e per quanti vi lavorano". Lo ha detto il Papa all'udienza generale parlando delle persone uccise al carcere di Manaus in Brasile. "E rinnovo l'appello - ha aggiunto il Papa - perché gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale, e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane". "Vi invito a pregare per questi detenuti morti e vivi e anche per tutti i detenuti del mondo".

13:04Pistola di Amri è stessa che uccise autista camion Berlino

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - L'arma che uccise l'autista del camion della strage di Berlino del 19 dicembre è la stessa con cui Anis Amri ferì il poliziotto a Sesto San Giovanni il 23 dicembre, prima di essere ucciso: lo conferma la perizia svolta dalla Polizia scientifica. La comparazione effettuata tra il bossolo esploso dall'arma utilizzata dal terrorista e quello repertato dalla polizia tedesca ha portato inequivocabilmente ad accertare che sono stati espulsi dalla stessa pistola; il proiettile estratto dalla spalla dell'agente italiano ferito non è, invece, utile per il confronto perché troppo danneggiato.

12:56India: elezioni, annunciate date voto per 5 Stati

(ANSA) - NEW DELHI, 4 GEN - La Commissione elettorale dell'India (Cec) ha annunciato a New Delhi le date di inizio e le fasi in cui si svolgeranno le elezioni legislative per le assemblee in Uttar Pradesh, Punjab, Goa, Manipur e Uttarakhand, ed i cui risultati saranno annunciati lo stesso giorno il prossimo 11 marzo. L'appuntamento è considerato cruciale per il governo del Bjp (centro-destra nazionalista) guidato dal premier Narendra Modi, perché fornirà il polso dell'opinione pubblica indiana dopo le misure adottate due mesi fa di lotta alla corruzione e di riduzione drastica del denaro liquido circolante nel Paese. Il presidente della Cec, Nasim Zaidi, ha indicato che il voto nell'Uttar Pradesh, il più popoloso Stato indiano (oltre 205 milioni di abitanti), si svolgerà in sette fasi fra l'11 febbraio e l'8 marzo. Gli elettori di Goa saranno i primi ad andare alle urne in un solo turno il 2 febbraio, seguiti dal Punjab il 4 febbraio, e dell'Uttarakhand il 15 febbraio. In Manipur si voterà invece in due turni il 4 e l'8 marzo.

12:53Addio calzini gratis per uscieri Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 4 GEN - Addio a calze da donna e calzini da uomo per gli uscieri della Regione Trentino Alto Adige. Un nuovo regolamento prevede infatti severi tagli in questo settore. Come scrive il quotidiano Tageszeitung, la presidenza di Arno Kompatscher è intervenuta con tagli anche in questo comparto, con una delibera del 21 dicembre 2016. Se prima di Kompatscher uscieri ed autisti, oltre che delle divise d'ordinanza, venivano riforniti anche di calze, di calzini, cinture e di maglioni, da ora in poi questi abiti se li dovranno procurare da sé. Un taglio - scrive il quotidiano - è stato anche operato sull'uniforme di gala, e sono cadute a causa della spending review anche le scarpe a spese del contribuente. Il regolamento - scrive il giornale - prevede anche precise prescrizioni: le scarpe, seppure acquistate in proprio, dovranno essere rigorosamente di colore nero.

12:51Terrorismo: espulso tunisino, motivi di sicurezza nazionale

(ANSA) - SIRACUSA, 4 GEN - Il prefetto di Siracusa, Armando Gradone, ha emesso un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale per motivi di sicurezza nazionale nei confronti di Jilani Ben Mahmoud, tunisino di 46 anni. Secondo quanto accertato dalla Digos, Ben Mahmoud, non in regola con le norme sul soggiorno in Italia, "farebbe parte di un sodalizio ispirato al radicalismo islamico, di fondata pericolosità", presente a Pachino (Siracusa). Nel dicembre scorso era stato segnalato dai servizi d'intelligence in ambito di cooperazione internazionale, in quanto alcuni componenti del sodalizio erano in contatto con un minorenne francese di origine italiana, già noto alle autorità d'oltralpe poiché molto attivo in forum di discussione jihadista e intenzionato a raggiungere il teatro siro-iracheno. Jilani era stato attenzionato anche dal Dap perché, mentre era detenuto per violazione delle norme sul soggiorno in Italia, aveva assunto nella struttura una rilevante posizione di leadership tra i detenuti di fede islamica.

12:42Siria: colloqui di pace al via ad Astana il 23 gennaio

(ANSA) - MOSCA, 04 GEN - I colloqui sulla soluzione del conflitto armato siriano inizieranno ad Astana, in Kazakhstan, il 23 gennaio. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu citato dalla Tass. Il ministro ha anche detto che gli esperti russi arriveranno in Turchia il 9-10 gennaio per discutere delle prossime consultazioni infra-siriane nella capitale del Kazakhstan.

12:14Bomba Firenze: in corso nuovi rilievi polizia scientifica

(ANSA) - FIRENZE, 4 GEN - Nuovo sopralluogo della polizia scientifica in via Leonardo da Vinci davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, dove il primo gennaio scorso un artificiere è rimasto ferito dallo scoppio di un ordigno artigianale. Dalle prime ore della mattina la via è chiusa al traffico per consentire agli agenti di effettuare i rilievi. Sul posto, per la viabilità, anche agenti della polizia municipale. Secondo quanto appreso, sarebbe terminato nelle scorse ore il lavoro di acquisizione dei filmati registrati da tutte le telecamere di sorveglianza della zona e che da oggi saranno al vaglio degli investigatori alla ricerca di elementi utili alle indagini.