16:44Protesta Cpa: arrivati i primi migranti a Hub Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - Sono arrivati all'Hub regionale di smistamento di via Mattei a Bologna i primi migranti partiti dal centro di accoglienza di Cona, Venezia, dove due giorni fa c'è stata una rivolta. Il pullman è stato fatto entrare nel cancello della struttura, ex Cie, presidiata fin dalla mattinata da Polizia e Carabinieri. Il trasferimento di un centinaio di persone è stato disposto dal ministero dell'Interno. L'arrivo del bus è stato accolto da un presidio organizzato da un gruppo di area anarchica e antagonista, circa una decina di persone. Hanno esposto uno striscione con scritto: "non siete soli, solidali con chi si rivolta". Sono stati tenuti a distanza dall'ingresso dalle forze dell'ordine, senza particolari tensioni. (ANSA).

16:43Calcio: Inter, Joao Mario, la Champions è ancora possibile

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - "La Champions e' ancora matematicamente possibile e noi ci crediamo". E' la convinzione del centrocampista dell'Inter Joao Mario che, dal ritiro di Marbella, ha risposto alle domande dei tifosi sull'account Facebook del club nerazzurro. "Il Suning sta aiutando l'Inter e, in particolare, ha aiutato molto me - ha aggiunto - sta entrando nel club e ci sono tutte le condizioni per tornare in alto e andare in Champions League". Joao Mario poi, nel rispondere ai tifosi, racconta il suo rapporto con Gabigol dandogli anche qualche consiglio: "E' giovane e deve allenarsi come si sta allenando. E' bravo, il suo spirito ci aiuta e sono sicuro giochera' sempre di più. Chiacchiero molto con lui perché parla la mia stessa lingua, è un amico. Stare qua a Marbella aiuta lo spirito di squadra, possiamo lavorare tutti insieme. Ci stiamo allenando duramente per preparare al meglio la partita contro l'Udinese di domenica che è molto importante".

16:43Bimbo cade su piatto rotto, cocci gli tagliano gola e muore

(ANSA) - BARI, 04 GEN - Un bambino di due anni è arrivato in fin di vita, ed è poi morto la notte scorsa, nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari dopo essere caduto, in casa, su alcuni cocci di un piatto di ceramica, andato in frantumi, che gli hanno reciso la carotide. Il piccolo, soccorso dai famigliari, è stato dapprima portato nell'ospedale di Putignano e poi trasferito al pediatrico di Bari. Per prassi, la Procura ha disposto il sequestro della salma nominando un medico legale che riferisse riguardo alle possibili cause di morte del piccolo al magistrato di turno. Le prime risultanze sono già state prodotte e riferite al pm che deciderà riguardo all'opportunità di procedere facendo eventuali ulteriori accertamenti. Dell'accaduto sono stati informati i carabinieri.

16:31Cina: 11 bambini accoltellati in asilo, aggressore arrestato

(ANSA) - PECHINO, 4 GEN - Un individuo ha accoltellato 11 bambini in un asilo di Pingxiang, nel sud della Cina. L'aggressore, le cui motivazioni sono ignote, è stato arrestato. Cinque delle piccole vittime sono in condizioni gravi, ma nessuno è in pericolo di vita. Le autorità di Pingxiang hanno detto che la polizia è giunta rapidamente sul luogo dell'attacco, bloccando l'autore dell'attacco, che si era "furtivamente introdotto" nella scuola. Negli ultimi anni la Cina ha visto moltiplicarsi questo genere di attacchi, di solito condotti da persone mosse da risentimento verso la società.

16:15Incidenti montagna: morto un turista disperso in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 4 GEN - È stato ritrovato senza vita un turista disperso da ieri sera in Trentino, sul monte Tonale orientale. Si tratta di un uomo di 44 anni, originario di Bologna e residente in Irlanda, che era in vacanza con la famiglia a Vermiglio, nel Trentino occidentale, ed era uscito di casa la mattina di ieri per un'escursione, senza però fare rientro. Il ritrovamento è avvenuto verso le 9.30, quando è stato avvistato da un elicottero di Trentino emergenza in Val Selin, a 2.300 metri di quota.

16:13Uno Bianca: ‘Ogni anno ci rovinano le commemorazioni’

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - "Cosa può dire Savi? Noi abbiamo gente che lui ha ferito e che ancora si sta curando in ospedale". Lo ha detto Rosanna Zecchi, presidente dell' Associazione Familiari Vittime della Uno bianca, rispondendo ai cronisti sull'intenzione di Fabio Savi, uno dei killer della banda, di pubblicare una autobiografia che ha scritto in carcere, come riportato oggi dal quotidiano Qn. "Può fare quello che vuole, noi non lo accettiamo e dopo tanto tempo è il caso di smetterla, non se ne può più - ha sottolineato ancora Zecchi a margine della cerimonia con cui a Bologna è stato commemorato il 26/mo anniversario dell'eccidio dei tre carabinieri al Pilastro - ogni anno ci rovinano le cerimonie con queste cose, il libro o qualcos'altro. Hanno fatto tanto male e devono pagare per quello che hanno fatto". Rosanna Zecchi ha aggiunto che, se il libro dovesse uscire, lo leggerà per poi contestare ciò che c'è scritto.

16:10Calcio: Witsel al Tianjin Quanjian, firma contratto 5 anni

(ANSA-AP) - PECHINO, 4 GEN - Al Tianjin Quanjian in Cina invece che in Serie A con la Juventus in nome di un contratto faraonico della durata di cinque anni. L'ormai ex centrocampista dello Zenit, Axel Witsel, sceglie il Paese della Grande Muraglia completando il suo trasferimento nel campionato cinese dove hanno scelto di giocare altre grandi firme del calcio internazionale come l'ex bianconero Carlitos Tevez ed il forte giocatore brasiliano Oscar. Witsel ha ammesso d'aver rifiutato la Juventus dopo aver ricevuto "una offerta importante per la famiglia che non potevo rifiutare" da parte del Tianjin, club di recente schizzato ai vertici del massimo campionato in Cina.