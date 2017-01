19:43Usa: Cuomo lancia piano per pagare college a studenti

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GEN - Pagare le spese universitarie agli studenti le cui famiglie hanno un reddito medio o basso: è il piano presentato dal governatore democratico di New York Andrew Cuomo, cui vengono attribuite da tempo ambizioni presidenziali. Un piano "rivoluzionario", ha commentato al suo fianco il sen. Bernie Sanders, il primo a lanciare questa proposta come candidato presidenziale nelle primarie democratiche, prima che anche Hillary la facesse propria. "Questo e' un messaggio che darà speranza e ottimismo alle famiglie della working class dello stato", ha aggiunto Sanders, prevedendo che quello di New York farà da apripista a molti altri. Tennessee e Oregon ci stanno già pensando. "E' come cominciare una corsa con un'ancora legata al piede", ha spiegato Cuomo, ricordando che molti studenti finiscono il college con almeno 30 mila dollari di debiti. Il piano dovrebbe partire il prossimo autunno, con un tetto di reddito di 100 mila dollari, che salirà a 125 mila entro il 2019.

19:42Mo: soldato condannato, la sentenza il 15 gennaio

(ANSAmed) - TEL AVIV, 4 GEN - Sarà pronunciata il 15 gennaio la sentenza nei confronti del caporale Elor Azaria che oggi è stato riconosciuto da una corte marziale colpevole di omicidio colposo per aver ucciso un assalitore palestinese già ferito in precedenza. Lo riferisce il Times of Israel. Secondo diversi osservatori, Azaria rischia diversi anni di carcere. Ma già oggi esponenti del mondo politico si sono attivati in suo favore e hanno invocato pubblicamente un gesto di perdono nei suoi confronti.

19:28Calcio: agente Gabigol, Inter non ha mai parlato di cessione

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - "L'Inter non mi ha mai detto che Gabigol potrebbe essere ceduto. Ha un contratto fino al 2021. Il 13 gennaio comunque saro' a Milano": lo dice all'Ansa Wagner Ribeiro, agente dell'attaccante dell'Inter Gabriel Barbosa ieri in gol nel triangolare giocato a Marbella. "Ha davvero molto potenziale. Ha bisogno solo - aggiunge l'agente del brasiliano - di essere gestito perche' avere 20 anni non puo' essere un problema e deve essere invece un vantaggio. Gabigol somma forza e talento. Comunque speriamo che sia un 2017 migliore per lui nell'Inter".

19:19Vela: avarie in serie, si ferma il giro del mondo di Mura

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - "Non ha piu' senso correre per il record". Il sogno di Gaetano Mura, con la sua Italia, e del Team 1Off si ferma a Fremantle, in Australia, dove la barca è approdata l'ultimo giorno dell'anno, ferita da alcune serie avarie. Il tentativo di giro del mondo in solitario su barca a vela si ferma dunque, rinviato a un futuro ancora da definire. A Fremantle infatti l'esame della situazione ha chiarito che Italia ha bisogno di una permanenza di ben più di qualche ora in cantiere. Non basta ripristinare il sistema di navigazione satellitare, per lo scafo class 40 del velista italiano bisogna intervenire su parti strutturali e ovviare ai danni causati dall'urto dei timoni con un oggetto flottante, avvenuto nella notte del 9 dicembre, che dopo una prima riparazione in mare si erano ripresentati. Le avarie si sono rivelate ben più serie delle stime iniziali, richiedendo l'alaggio e la messa in cantiere della barca. 'I tempi di intervento sono lunghi - spiega il team- non ha più senso correre per il record'.

19:18Trump nomina un avvocato di Wall Street per la Sec

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GEN - La squadra di Trump arruola un altro esponente legato da molto tempo a Wall Street: il presidente eletto ha scelto come futuro capo della Securities and exchange commission (Sec, la commissione per i titoli e gli scambi preposta alla vigilanza della borsa valori, analoga all'italiana Consob), Jay Clayton, avvocato di Wall Street che ha avuto tra i suoi clienti Goldman Sachs e Barclays, banche sulle quali ora dovrà vigilare. Lo rende noto il suo portavoce Sean Spicer.

19:10Terrorismo: domani Gentiloni vede Comm. estremismo jihadista

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni incontrerà domani, giovedì 5 gennaio, alle 10.30 a Palazzo Chigi, la Commissione di studio sul fenomeno della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. Alle ore 11, al termine dell'incontro, il ministro dell'Interno, Marco Minniti e il coordinatore della Commissione, prof. Lorenzo Vidino, terranno una conferenza stampa alla presenza del presidente del Consiglio. I giornalisti, i fotografi e gli operatori televisivi interessati a seguire la conferenza stampa, dovranno collegarsi al portale AMEI (Accreditamento Media Eventi Istituzionali) tramite il seguente indirizzo: https://amei.palazzochigi.it e quindi accreditarsi seguendo le istruzioni riportate entro le ore 10 di domani, giovedì 5 gennaio. Per ulteriori informazioni sugli accrediti è possibile contattare la Sala Stampa al numero 06.67793566.

19:09Equitazione: Fise, Checcoli e Di Paola sfidano Orlandi

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - Sono state formalizzate le candidature per il rinnovo dei vertici della Federazione italiana sport equestri in vista dell'Assemblea elettiva del 23 gennaio convocata in un centro congressi ad Assago: Mauro Checcoli e Marco Di Paola sfideranno l'attuale presidente, Vittorio Orlandi, che punta a una riconferma. Checcoli e' uno dei cavalieri che ha fatto la storia dell'equitazione italiana: nel 1964 vinse l'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo sia nella prova di completo individuale che in quella a squadre. Ha gia' guidato la Fise dal 1988 al 1996. Attualmente e' presidente dell'Accademia olimpica nazionale italiana. Di Paola, avvocato e imprenditore romano, aveva gia' presentato la propria candidatura alla presidenza della Federazione nel 2015. Con 2.433 voti, usci' sconfitto dal duello con Orlandi che ne ottenne 3.515.