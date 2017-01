22:23Calcio: Pinilla torna al Genoa, salta accordo con Vera Cruz

(ANSA) - GENOVA, 4 GEN - Tutto fatto per il ritorno di Mauricio Pinilla al Genoa. Saltato l'accordo con i messicani del Vera Cruz, il giocatore cileno, che già domani potrebbe essere a Genova, si è accordato con la società del presidente Preziosi. Per lui è pronto un contratto per un anno e mezzo. Pinilla ha già vestito la maglia del Genoa nella prima parte della stagione 2014-15 giocando dodici partite e segnando tre reti prima di passare all'Atalanta. A questo punto l'attaccante potrebbe essere disponibile per la gara di domenica con la Roma.

22:12Calcio: Napoli, Sarri lavora per ricostruire la difesa

(ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - Il Napoli si prepara ad affrontare la Samp con Sarri che cerca di ridurre al minimo gli inevitabili contraccolpi in difesa legati alle assenze di Albiol, Koulibaly e Chiriches. Tra squalifiche, convocazioni per la Coppa d'Africa e infortuni, il tecnico si ritrova con il reparto da ricostruire. Ghoulam sarà rimpiazzato da Strinic, mentre al centro sarà inevitabile affidarsi a Maksimovic ed al debuttante Tonelli, vale a dire gli unici due arruolabili. In allenamento il tecnico sta facendo ripetere in continuazione movimenti e schemi, nella speranza che si instauri al più presto tra i due il miglior affiatamento possibile.

22:06Calcio: Milan, richiesta ufficiale all’Everton per Deulofeu

(ANSA) - MILANO, 4 GEN - L'ad del Milan Adriano Galliani sta lavorando sul mercato dal Brasile, da dove rientrerà domenica, in tempo per la partita di ripresa del campionato con il Cagliari. Nelle more del passaggio del club nelle mani dei cinesi, l'attività è molto ridotta e finora e' stata solo inviata un'offerta ufficiale all'Everton per il prestito con diritto di riscatto dell'esterno d'attacco Gerard Deulofeu. Definito il trasferimento allo Spartak Mosca di Luiz Adriano, mancano le visite mediche, nei prossimi giorni si proverà ad alleggerire la rosa con cessioni minori, che potrebbero riguardare Ely e Vangioni.

21:59Terremoto: 3-4 depositi per fruizione beni culturali Marche

(ANSA) - MACERATA, 4 GEN - Non ci sarà una ''spoliazione'' dei beni culturali dai centri terremotati delle Marche a favore di un unico deposito temporaneo in attesa della ricostruzione, ma le opere ''resteranno nei territori, in tre-quattro o forse più depositi, adeguatamente sicuri, in modo che possano essere conservate, restaurate e possibilmente fruite dai residenti e dai turisti''. E' il punto di mediazione raggiunto oggi in un incontro a Macerata fra i sindaci, il commissario per la ricostruzione Vasco Errani, il dirigente generale del Mibact Antonia Pasqua Recchia, Fabrizio Curcio e il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli. La sintesi di quanto emerso da un confronto definito ''schietto, ma anche molto costruttivo'' la fa il sindaco di Macerata Romano Carancini, primo firmatario del 'manifesto' dei primi cittadini contro l'ipotesi che dipinti, sculture, arredi salvati dal sisma nelle chiese e nei palazzi storici delle province più colpite venissero trasferiti tutti ad Ancona.

21:59Calcio: Napoli-Real, Procura indaga su biglietti online

(ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - La Procura di Napoli indaga su alcune modalità di vendita online dei biglietti per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League Napoli-Real Madrid in programma il 7 marzo. L'indagine al momento ha solo uno scopo conoscitivo ed è affidata al pool di magistrati che solitamente indaga sui reati sportivi. La Procura dovrà accertare se nelle primissime ore di apertura alla vendita dei biglietti vi sia stato un accaparramento di tagliandi da parte di qualcuno che poi li ha resi disponibili per i tifosi su internet ad un prezzo notevolmente maggiorato. Sulla questione è già intervenuto il Calcio Napoli che ha precisato che i biglietti sono nominativi e che non possono in alcun modo essere ceduti a terzi. La società, inoltre, ha precisato che i controlli ai varchi saranno particolarmente severi.

21:27Migranti: investito e ucciso da scooter a Ventimiglia

(ANSA) - VENTIMIGLIA (IMPERIA), 4 GEN - Un migrante di origine africana è stato investito e ucciso da uno scooter, verso le 19, sulla strada parallela a quella che porta al campo profughi del Parco Roja, nella periferia di Ventimiglia. Grave lo scooterista che è stato trasportato in "codice rosso" all'ospedale di Sanremo. Stando alle prime informazioni, sembra che lo straniero, probabilmente assieme a un gruppo di persone, stesse camminando in mezzo alla strada, quando è avvenuto l'impatto. Sul posto sono ancora presenti i soccorritori ed è stata allertata anche la polizia stradale. Il 9 ottobre una giovane migrante africana, che stava camminando con altre persone sull'autostrada A10, è stata investita e uccisa da un tir spagnolo in una galleria, subito dopo la barriera autostradale di Ventimiglia. Il 23 dicembre un giovane migrante è stato travolto da un treno mentre stava attraversando i binari sulla linea ferroviaria Ventimiglia-Cannes nella galleria della Mortola, in frazione latte a Ventimiglia.

21:07Francia: ciclista di 105 anni fa record del mondo

(ANSA) - PARIGI, 4 GEN - Quando aveva solo 20 anni, i medici troncarono la sua carriera di ciclista professionista, mettendone in dubbio le doti fisiche: oggi il francese Robert Marchand ha ben 105 anni e da qualche anno si toglie sassolini dalle scarpe, l'ultimo dei quali oggi: incitato dai suoi fan, ha battuto in un velodromo vicino a Parigi il record mondiale dell'ora per gli over 105: 22,547 chilometri. "Avrei potuto fare meglio", ha detto al termine della corsa a Saint-Quentin-en-Yvelines."Non ho visto il segnale degli ultimi dieci minuti sennò sarei andato un po' più veloce". Nel 2014 Robert Marchand aveva già stabilito un record percorrendo in un'ora 26,925 chilometri in un'altra categoria. Nato ad Amiens nel 1911, il ciclista secolare alto 1 metro e cinquanta ha attraversato due guerre mondiali e vissuto su diversi continenti. Esulta la sua trainer, Véronique Billat: "Possiede un cuore da ragazzino, capace di battere a 140 battiti per minuto, quando normalmente 115 è il massimo per la sua età".