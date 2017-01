01:15Calcio: Coppa del Re, Real Madrid-Siviglia 3-0

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il Real Madrid prenota un posto nei quarti di finale di Coppa del Re battendo 3-0 il Siviglia nell'andata degli ottavi di finale. I blancos, senza Cristiano Ronaldo in attacco, hanno dominato l'incontro. Una doppietta di James Rodriguez, la seconda rete su rigore, e un gol di Varane hanno piegato gli andalusi di Jorge Sampaoli. La prossima settimana le due squadre si incontreranno altre due volte, sempre a Siviglia, per il ritorno e una partita di campionato. Negli altri due incontri di stasera in Coppa, la Real Sociedad ha sconfitto 3-1 il Villarreal e Alcocor e Cordoba hanno pareggiato 0-0.

01:12Dakar: 3/a tappa, tripletta Peugeot con vittoria Peterhansel

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Tripletta della Peugeot nella terza tappa della Dakar - la San Miguel de Tucuman-San Salvador de Jujuy, di 780 chilometri - con la vittoria andata a Stephane Peterhansel davanti a Carlos Sainz (a 1'54'') e Sebastian Loeb (a 3'08). Il successo consente al vincitore della corsa 2016 di riavvicinare il leader della classifica, l'ex fuoriclasse francese del rally, e soprattutto lo spagnolo, che ora lo precede di meno di un minuto. Tra le moto, grande prova dello spagnolo Joan Barreda Bort con la Honda, andato a vincere con oltre 12 minuti di vantaggio sul britannico Sunderland (Ktm) e 16 sulla Husqvarna del francese Renet. Barreda Bort domina la classifica generale con 10' su Sunderland, mentre il leader di ieri, Toby Price (Ktm), è scivolato al quinto posto a quasi 18' di ritardo.

00:33Calcio: Tottenham ferma corsa Chelsea, sfuma record vittorie

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il Tottenham e Deli Alli, che ha firmato con una doppietta il 2-0 finale, fermano la corsa del Chelsea e di Antonio Conte dopo 13 vittorie di fila, ad un passo dal record per la Premier League. I Blues restano comunque saldamente soli in testa, con cinque punti di vantaggio sul Liverpool e sette sugli stessi Spurs e sul Manchester City. Nel posticipo della 20/a giornata, a White Hart Lane, il Tottenham è andato in vantaggio nel recupero del primo tempo con un colpo di testa di Alli su cross dalla destra di Eriksen, raddoppiando con un'azione fotocopia al 10' della ripresa.

00:10Calcio: è morto Ezio Pascutti

(ANSA) - BOLOGNA, 4 GEN - E' morto a 79 anni Ezio Pascutti, attaccante tra gli anni '50 e '60 del Bologna, con cui vinse lo scudetto del 1964. Celebre, tra le tante, la sua rete lanciata in tuffo rasente a cancellare la rincorsa disperata di Tarcisio Burgnich dell'Inter. Una foto che è diventata un simbolo del Bologna che "giocava come si gioca in paradiso". Nella sua carriera anche 17 presenze e 8 gol in nazionale. Pascutti è morto in una clinica privata a Bologna, dove era ricoverato da tempo. "Addio Campione. Il Bologna piange uno dei suoi figli più amati, di ogni tempo", si legge sul sito del club rossoblù. (ANSA)

23:05Sci: team Usa, vicino rientro di Lindsey Vonn

(ANSA) - ZAGABRIA, 4 GEN - Lindsey Vonn potrebbe tornare in pista già la settimana prossima, a soli due mesi dall'operazione al braccio destro, nella tappa austriaca di coppa del mondo di sci femminile di Altenmarkt-Zauchensee, dove il 14 e il 15 gennaio sono in programma una discesa e una combinata. Lo ha detto a Zagabria il responsabile del team Usa, Patrick Riml, secondo il quale la fuoriclasse di Vail sarebbe in arrivo in Europa dopo essersi allenata a fondo in questi giorni. Vonn è ferma dal 10 novembre, quando in una caduta in allenamento si provoco' una frattura al braccio. Il rientro potrebbe essere anche rinviato alle prove di Garmisch o a quelle di Cortina d'Ampezzo a fine mese, ha spiegato Riml.

22:37Lite a Napoli tra padre e figlio per motivi economici

(ANSA) - NAPOLI, 4 GEN - É per motivi economici che è scoppiata la lite, stasera a Napoli, a colpi d'arma da fuoco tra padre e figlio. Secondo quanto accertato dalla Polizia di Stato, al centro del diverbio ci sarebbe una proprietà di famiglia: questo avrebbe fatto scatenare il diverbio nel corso del quale il padre, Michele Cirella, 80 anni, ha sparato contro il figlio Gennaro di 49 anni. Entrambi, al momento, si trovano in ospedale: il padre per un malore avvertito dopo il ferimento; il figlio è grave ma non in pericolo di vita. La lite sarebbe avvenuta in strada, in via Paganini. Ritrovata anche l'arma, una pistola, nell'appartamento dell'80enne. (ANSA).

22:23Calcio: Pinilla torna al Genoa, salta accordo con Vera Cruz

(ANSA) - GENOVA, 4 GEN - Tutto fatto per il ritorno di Mauricio Pinilla al Genoa. Saltato l'accordo con i messicani del Vera Cruz, il giocatore cileno, che già domani potrebbe essere a Genova, si è accordato con la società del presidente Preziosi. Per lui è pronto un contratto per un anno e mezzo. Pinilla ha già vestito la maglia del Genoa nella prima parte della stagione 2014-15 giocando dodici partite e segnando tre reti prima di passare all'Atalanta. A questo punto l'attaccante potrebbe essere disponibile per la gara di domenica con la Roma.