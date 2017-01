10:37Trump: biglietti gratis per insediamento in vendita su web

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - Erano stati distribuiti dall'apposito comitato al Congresso affinche' venissero messi a disposizione delle diverse circoscrizioni e naturalmente in forma gratuita, ma adesso diversi biglietti per assistere alla cerimonia di insediamento del 45/mo presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono comparsi in vendita su alcuni siti internet, per 490 dollari e oltre. Il comitato organizzatore si e' subito messo in allerta ed e' corso ai ripari lavorando insieme con alcuni siti specializzati per arginare il fenomeno. Non e' chiaro tuttavia quanto la sua azione possa risultare efficace.

10:35Trump: bodyguard e star Apprentice tra staff Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - Un suo bodyguard, una star del reality show The Apprentice e un ex collaboratore di Chris Christie poi caduto in disgrazia in seguito allo scandalo Bridgegate che pure ha danneggiato il governatore del New Jersey con aspirazioni presidenziali. Sono tra le nomine fatte da Donald Trump per una serie di posizioni da 'staff' alla Casa Bianca, con il compito di assistere il chief of staff designato Reince Priebus e la sua vice Katie Walsh nella gestione quotidiana della 'West Wing'. Bill Stepien era stato vice chief of staff di Christie, ma una volta 'scaricato' dal governatore aveva trovato altre strade fino ad approdare alla campagna elettorale di Trump. Sarà direttore politico alla Casa Bianca.

10:24Iraq: polizia, autobomba a Baghdad, almeno 8 morti

(ANSA) - BAGHDAD, 5 GEN - Almeno otto persone sono morte nell'esplosione di un'autobomba in un quartiere a maggioranza sciita di Baghdad. Lo riferiscono fonti della polizia irachena coperte da anonimato. L'autobomba era parcheggiata davanti a un negozio di frutta e verdura, precisano le fonti, aggiungendo che le vittime sono sei civili e due poliziotti. Almeno 15 i feriti. L'attentato non è stato al momento rivendicato, ma si ipotizza sia opera dell'Isis che nell'ultima settimana ha colpito la capitale irachena con una serie di attacchi causando la morte di circa 100 persone.

10:20Mo: Israele, minacce a giudici militari, due arresti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 GEN - Due blogger israeliani sono stati arrestati la scorsa notte dalla polizia israeliana, a Gerusalemme e a Kiryat Gat (Neghev), dopo che avevano pubblicato su Facebook minacce nei confronti dei giudici del tribunale militare che ieri ha condannato per omicidio colposo un soldato, Elor Azaria. Nel marzo scorso a Hebron (Cisgiordania) Azaria sparò contro un assalitore palestinese che giaceva a terra neutralizzato. Una portavoce della polizia ha precisato che la polizia non intende limitare la liberta' di espressione sul web. Ma i testi in questione, ha aggiunto, contenevano minacce esplicite e facevano temere per la incolumità delle persone attaccate. (ANSAmed).

09:54Duplice omicidio Parma: fermato l’ex di una delle vittime

(ANSA) - PARMA, 5 GEN - Un uomo è stato fermato per il duplice omicidio di Luca Manici, alias Kelly, e Gabriela Altamirano, la transessuale di 47 anni di Parma e la donna argentina di 45 anni ritrovati morti in un club a luci rosse alle porte di Parma il 27 dicembre. E' l'ex compagno della sudamericana, anticipa la redazione di Parma de La Repubblica. Gli agenti della Squadra mobile si sono recati nel reparto di Diagnosi e cura dell'ospedale Maggiore di Parma per porre in stato di fermo Samuele Turco, 42 anni. La polizia aveva seguito da subito la pista del movente passionale, anche perché l'assassino aveva infierito in particolare sull'argentina con un coltello e poi strangolandola con un cappio. Kelly sarebbe stata assassinata per eliminare un testimone e forse per vendetta perché l'Altamirano frequentava il suo club anche dopo la separazione da Turco avvenuta qualche settimana prima. Sul Facebook il 42enne aveva esplicitato il malessere per la fine della storia e il fatto che la donna frequentasse il circolo per scambisti. (ANSA).

08:59Venezuela:Maduro nomina vicepresidente ex ministro di Chavez

(ANSA) - CARACAS, 5 GEN - Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha nominato l'ex ministro degli interni di Hugo Chavez, Tareck El Aissami, suo nuovo vicepresidente. Nel caso in cui Maduro dovesse perdere il referendum promosso da tempo dall'opposizione antichavista contro di lui sarebbe proprio il 42enne El Aissami a sostituirlo. Nel corso di una riunione di governo, Maduro ha ricordato "la gioventù, l'esperienza, il coraggio e l'impegno del compagno El Aissami", attuale governatore dello stato dell'Aragua, sottolineando che "l'esecutivo ha bisogno di un rinnovamento". El Aissami, che ha preso il posto di Aristobulo Isturiz, ha avuto l'incarico "di concentrarsi sulla sicurezza, per depurare la polizia e smantellare i terroristi della destra", ha precisato, nell'ambito di un ampio rimpasto del suo governo, inclusi i dicasteri dell'economia e del petrolio. Maduro ha poi sottolineato che il parlamento, in mano all'opposizione, "è sul punto di auto-dissolversi: spero che non sia troppo tardi e che l'assemblea rispetti la legge"

01:15Calcio: Coppa del Re, Real Madrid-Siviglia 3-0

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Il Real Madrid prenota un posto nei quarti di finale di Coppa del Re battendo 3-0 il Siviglia nell'andata degli ottavi di finale. I blancos, senza Cristiano Ronaldo in attacco, hanno dominato l'incontro. Una doppietta di James Rodriguez, la seconda rete su rigore, e un gol di Varane hanno piegato gli andalusi di Jorge Sampaoli. La prossima settimana le due squadre si incontreranno altre due volte, sempre a Siviglia, per il ritorno e una partita di campionato. Negli altri due incontri di stasera in Coppa, la Real Sociedad ha sconfitto 3-1 il Villarreal e Alcocor e Cordoba hanno pareggiato 0-0.