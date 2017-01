13:19Terremoto: nevica in aree del centro Italia colpite da sisma

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Una nevicata di forte intensità, unita a un'ondata di freddo pungente, sta interessando in queste ore le zone del Centro Italia colpite dal terremoto. In Umbria i fiocchi di neve hanno coperto Norcia, Preci e Cascia, ma anche, sul versante laziale, Amatrice e Accumoli. Nelle Marche i fiocchi di neve sono caduti ad Arquata del Tronto, Camerino, Visso e nell'entroterra Pesarese e a Fabriano. Un pastore con il suo gregge è isolato da questa mattina, a causa della forte nevicata in corso, a Casali di Ussita, frazione montana del piccolo centro dell'Appennino marchigiano. "Ci stiamo adoperando per andarlo ad assistere, la strada Ussita-Casali è interessata da alcune frane causate dal sisma e adesso è resa quasi impraticabile dalla neve, cercheremo di raggiungerlo con i mezzi della Protezione civile" ha riferito il sindaco di Ussita, Marco Rinaldi, che sta gestendo in prima persona il soccorso del 55enne che vive accanto alle sue pecore dal giorno del terremoto.

13:13Tennis: Wta Brisbane, Vinci eliminata dalla Pliskova

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - È finita ai quarti di finale la corsa di Roberta Vinci nel "Brisbane International", torneo Wta Premier con un milione di dollari di montepremi che ha aperto la stagione sui campi in cemento della città australiana. La 33enne tarantina, numero 18 del mondo e ottava testa di serie, ha ceduto per 3-6, 6-2, 6-2, in un'ora e 52 minuti di gioco, alla 24enne ceca Karolina Pliskova, numero 6 Wta e terza favorita del seeding, che non aveva mai prevalso sull'azzurra. Dallo stesso torneo era già stata eliminata al primo turno, per mano della statunitense Christina McHale, anche Sara Errani e non rimangono quindi più italiane in tabellone.

13:11Mattarella: lascia Napoli, conclusa visita privata

(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha lasciato la residenza di Villa Rosebery, a Napoli, pochi minuti prima delle 11, al termine di un soggiorno privato di tre giorni insieme ai familiari. Il Capo dello Stato ha limitato al minimo le uscite e gli incontri. Unica eccezione nel pomeriggio di mercoledì: la visita al Gambrinus per un caffè seguendo la tradizione di numerosi predecessori.

12:52Morto commissario investito poco prima partenza gara auto

(ANSA) - CATANZARO, 5 GEN - È morto nella tarda serata di ieri Giuseppe Chiarella, il giudice di gara investito da un'auto poco prima della partenza della gara automobilistica "Slalom Città di Catanzaro". L'uomo, di 55 anni, si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pugliese dall'11 dicembre scorso. Chiarella era stato investito mentre stava cercando di far rallentare una vettura, risultata non essere registrata e autorizzata come le altre auto storiche che dovevano sfilare e che avrebbe infranto le regole stabilite dall'organizzazione, prima di tutte quella di procedere a velocità moderata. Le indagini della polizia di Stato avevano portato al sequestro della vettura e alla segnalazione del conducente all' autorità giudiziaria per lesioni gravissime. Dopo il decesso di Chiarella l'ipotesi di reato è destinata a mutare in omicidio colposo. (ANSA).

12:48Anziano travolto e ucciso a Oristano, arrestato pirata

(ANSA) - ORISTANO, 5 GEN - Lunedì scorso con la sua auto ha travolto ed ucciso un pensionato a Riola Sardo (Oristano) e poi è fuggito. Oggi per Michael Caboni, di 26 anni di Nurachi, fermato qualche ora dopo il fatto, è scattato l'arresto disposto dal Gip su richiesta del pm di Oristano con l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Le indagini dei carabinieri di Riola e della Compagnia di Oristano sull'incidente, che è costato la vita a Giovanni Antonio Pinna, di 84 anni, hanno accertato che il giovane al momento del fatto era sotto l'effetto della droga, è infatti risultato positivo alla cocaina, e senza assicurazione. Il conducente si era anche disfatto della Bmw 520 nascondendola in un canalone. Su Facebook il giovane aveva anche descritto la sua versione dei fatti e spiegato che non stava correndo, che ha visto all'ultimo momento l'anziano, che non ha potuto far niente per evitarlo perché c'era buio ed i fari alti delle auto lo avevano abbagliato, e che poi è scappato perché era spaventato. (ANSA).

12:46Omicidio in panificio, titolare uccide dipendente

(ANSA) - GENOVA, 5 GEN - Omicidio questa mattina in un panificio di Genova: il titolare, un albanese di 34 anni, ha ucciso un dipendente ivoriano di 25 al culmine di una lite per motivi di lavoro. È avvenuto intorno alle 5 nel panificio Il granaio in corso Buenos Aires. Dopo l'omicidio il panettiere ha chiamato la polizia.I poliziotti hanno inviato sul posto il 118, ma quando il personale medico è arrivato ha solo potuto constatare il decesso dell'ivoriano. Il panettiere è stato arrestato dopo un lungo interrogatorio. Secondo le prime informazioni ci sarebbero i soldi all'origine della lite finita in omicidio, soldi forse arretrati che la vittima doveva ancora ricevere. L'ultima discussione stamattina: Amadi Diallo, un ivoriano di 25 anni e il proprietario della panetteria Ezyon Veizay, albanese di 34 anni con cittadinanza italiana, hanno discusso per l'ennesima volta. Veizay ha preso un coltello e ha colpito il suo dipendente con almeno un fendente al torace.

12:31Anziano dato alle fiamme: giovane arrestato a Fiumicino

(ANSA) - SIRACUSA, 5 GEN - La polizia ha arrestato stamane alle 7, all'aeroporto di Fiumicino, un diciannovenne di Siracusa, Marco Gennaro, nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Giuseppe Scarso, l'ottantenne aggredito e poi dato alle fiamme nella sua abitazione nella notte tra l'1 e il 2 ottobre scorso e deceduto dopo 70 giorni di agonia all'ospedale Cannizzaro di Catania. Il provvedimento è stato eseguito su ordine del gip Carmen Scapellato. La polizia aveva già arrestato un'altra persona, Andrea Tranchina, 18 anni, che davanti al gip ha confermato l'aggressione. Gennaro era fuggito negli Stati Uniti con l'aiuto della madre, trovando ospitalità da alcuni parenti, e aveva già prenotato il biglietto di ritorno da New York per oggi; ma ad attenderlo ha trovato la polizia.