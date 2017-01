15:35Jobs Act: Avv.Stato, su art. 18 quesito manipolativo

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Il quesito referendario per abrogare le modifiche apportate con il Jobs Act all'art. 18 dello statuto dei lavoratori sui licenziamenti ha "carattere surrettiziamente propositivo e manipolativo" e per questo "si palesa inammissibile". E' quanto sostiene l'Avvocatura dello Stato nella memoria - che l'ANSA ha potuto visionare - depositata oggi per conto della Presidenza del Consiglio, in vista della decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità dei referendum sul lavoro.

15:26Sci: Coppa del mondo, azzurre confermate per Maribor

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - È stato confermato in blocco il gruppo delle gigantiste azzurre che sabato prenderà parte alla gara di Maribor, in Slovenia, sede della sesta prova stagionale di specialità in Coppa del mondo. Come precisa la Federsci italiana, infatti, ci saranno Federica Brignone, Manuela Moelgg, Marta Bassino, Sofia Goggia, Irene Curtoni, Nadia Fanchini, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia e Laura Pirovano. A Maribor, ricorda sempre la Fisi, la squadra azzurra vanta una vittoria con Sabina Panzanini nel '97 e nove podi complessivi. Domenica sarà invece il turno dello slalom: confermate Chiara Costazza, Irene Curtoni e Manuela Moelgg, mentre gli ultimi due nomi saranno decisi dallo staff tecnico dopo la gara di sabato. Anche in questo caso c'è un unico successo italiano nella specialità, risalente al '77 con Claudia Giordani, e sei podi totali.

15:25Giappone: aste del tonno, raggiunto secondo prezzo record

(ANSA) - TOKYO, 5 GEN - Si è svolta ancora una volta a Tsukij - il mercato del pesce di Tokyo che lo scorso novembre doveva essere smantellato - la tradizionale asta dei tonni di inizio anno. Il migliore offerente è stato il presidente della Kiyomura Corporation, Kiyoshi Kimura, che ha offerto 74 milioni di yen (l'equivalente di 600 mila euro) per un tonno pinna blu da 212 chili: si tratta del secondo prezzo più alto mai pagato dall'inizio delle aste, a partire nel 1999. Quella dell'anno scorso doveva essere l'ultima in base al programmato trasloco dell'attuale mercato a novembre, nella località di Toyosu, sulla baia della capitale. La scoperta di sostanze inquinanti nel suolo della nuova sede, e lavori di bonifica male realizzati hanno convinto la nuova governatrice di Tokyo Yuriko Koike a posticipare il trasferimento a data da destinare. Il mercato del pesce Tsukiji, considerato il più grande al mondo, è in attività da oltre 80 anni.

15:21Bimba ferita:migliorano condizioni,indagini pizzo bancarelle

(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - Secondo i medici dell'ospedale Santobono di Napoli, dove è ricoverata da ieri, sta molto meglio la bambina di 10 anni ferita da un colpo di pistola ad un piede esploso in un raid compiuto nella zona del mercato della Duchesca, a Napoli. La piccola, originaria di Melito, nel Napoletano, era in giro con il padre. A parte il comprensibile grande spavento, le sue condizioni fisiche non hanno mai destato preoccupazione. Oggi sarà sottoposta ad una visita medica per decidere quando verrà dimessa. Nella spedizione di ieri sono rimasti feriti, oltre alla bambina colpita per errore, anche tre immigrati senegalesi. Erano le vittime del raid. Le indagini si concentrano sul pizzo per le bancarelle e sul rifiuto degli extracomunitari di pagare gli estorsori.

15:19Ue: Schulz, democrazia messa a rischio da disperazione

(ANSA) - BERLINO, 5 GEN - "La democrazia è messa a rischio dalla disperazione". Lo dice Martin Schulz in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung. Secondo il presidente uscente del Parlamento Ue, la socialdemocrazia è "a rischio come mai prima". "Se le persone hanno la sensazione di dare il loro contributo alla società, e che la società non fa nulla e non li rispetta, diventano radicali", ha detto. "Se le persone non si sentono protette dalla democrazia - ha aggiunto - cercano alternative".

15:16Brexit: May prepara discorso chiave contro le critiche

(ANSA) - LONDRA, 5 GEN - Un articolato intervento sulla strategia in fatto di Brexit per fermare le polemiche. E' quello che deve fare nelle prossime settimane la premier britannica Theresa May di recente criticata per la mancanza di chiarezza rispetto agli obiettivi di Londra nei negoziati sull'uscita dall'Europa. Rilievi fatti fra l'altro dal dimissionario ambasciatore del Regno Unito all'Ue, Ivan Rogers, che ieri è stato sostituito da un altro diplomatico di carriera, Tim Barrow. Scelta questa che ha lasciato diviso il fronte euroscettico e che, secondo la stampa britannica, è il tentativo della May di frenare una "rivolta dei mandarini", gli alti funzionari entrati in dissidio col governo su modi e tempi del divorzio dall'Ue. Nell'intervento, stando alle anticipazioni, il primo ministro indicherà come priorità il controllo sull'immigrazione anche rispetto all'accesso al mercato unico europeo.

15:13Trump: Melania indossa Dolce e Gabbana, polemica su web

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - Melania Trump indossa Dolce e Gabbana per festeggiare il Capodanno in Florida con il marito, il presidente eletto Donald Trump. Stefano Gabbana nota l'immagine e la pubblica sul suo profilo di Instagram. Segue un fiume di 'like' ma anche di commenti, alcuni 'pro', diversi però 'contro'. A poco vale se Melania l'abito per l'occasione lo abbia scelto da sola, senza cioe' 'ingaggiare' gli stilisti, la polemica impazza e tra gli oltre 1.000 commenti che la foto della prossima first lady con l'elegante tubino nero ha suscitato ci scappa anche qualche insulto, oltre a severe reprimenda verso gli stilisti italiani. Ad oggi infatti il mondo della moda e' spaccato dopo che diversi stilisti hanno dichiarato pubblicamente di non voler vestire Melania Trump.