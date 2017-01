18:01Papa: Ceriscioli, da pontefice un’iniezione di fiducia

(ANSA) - ANCONA, 5 GEN - "Il messaggio del Papa, l'accoglienza che ha riservato alle popolazioni, alle istituzioni dei territori colpiti dal terremoto, è un atto di grandissima vicinanza che ci aiuta a tenere alto lo spirito e il cuore con cui affrontare quello che ci aspetta''. Così il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli, dopo l'udienza straordinaria di oggi in Vaticano. ''Il Papa - ha detto il governatore - vuole essere vicino non solo a parole ma anche nei fatti, con la propria presenza oggi a Roma tutti insieme, e domani di nuovo nei territori colpiti dal sisma. Questa iniezione di fiducia ci aiuterà nel duro lavoro che porteremo avanti nel rispetto delle responsabilità di ognuno''. ''Eravamo insieme tutte le Regioni, con il commissario straordinario, con il direttore del Dipartimento di Protezione civile, i sindaci delle città delle quattro regioni colpite e tanti cittadini che ho visto salutare in lacrime il Papa: una comunità che si è ritrovata in una giornata speciale''.

17:37Trump accusa media, io non filo-Assange ma grande fan 007

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - "Ai media disonesti piace dire che sono d'accordo con Julian Assange. Sbagliato. Ho dichiarato semplicemente quello che lui ha dichiarato, in modo che la gente ragioni con la sua testa su quale sia la verità. I media mentono per far sembrare che sono contro l''intelligence' mentre in verità sono un suo grande fan": sono gli ultimi twitter di Donald Trump per chiarire la sua posizione sugli hackeraggi durante le elezioni, diventata imbarazzante agli occhi della stampa e di molti repubblicani.

17:34Israele, Netanyahu nuovamente interrogato dalla polizia

(ANSA) - TEL AVIV, 5 GEN - Investigatori della polizia israeliana sono giunti nella residenza ufficiale di Benyamin Netanyahu a Gerusalemme per sottoporlo ad un nuovo interrogatorio, il secondo in pochi giorni. Lo riferiscono i media locali. Il premier è sospettato fra l'altro di aver ricevuto doni e benefici da uomini di affari. Da parte sua, egli assicura che si tratta di sospetti privi di sostanza.

17:32Smirne: governatore, gli indizi portano al Pkk curdo

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - In base agli elementi raccolti finora, l'attacco al tribunale di Smirne sembra opera del Pkk curdo. Lo ha detto il governatore della città, Erol Ayyildiz, secondo cui i terroristi avevano addosso 8 bombe a mano e hanno anche fatto esplodere un altro veicolo dopo la prima autobomba. Il governatore ha inoltre confermato le 2 vittime dell'attacco, oltre ai 2 terroristi uccisi in scontri a fuoco con la polizia, mentre i feriti risultano "6 o 7".

17:32Hacker russi: capi 007 al Senato. McCain punta dito su Mosca

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - "Tutti dovrebbero essere allarmati dagli hackeraggi russi": lo ha detto il sen. repubblicano John Mccain aprendo alla commissione servizi armati del Senato l'audizione dei capi dell'intelligence Usa sulle interferenze russe durante le elezioni. Oggi saranno sentiti il Direttore della National Intelligence, James Clapper, e il capo del comando informatico, Mike Rogers. Deporrà anche Marcel Lettre, sottosegretario alla difesa per l'intelligence. "Gli Usa non hanno una strategia per fermare gli hacker stranieri", ha accusato McCain. Il suo collega democratico John Reed ha sostenuto che "non c'e' alcun dubbio sul coinvolgimento russo" e ha denunciato che 'c'e' stato un attacco straniero alle nostre elezioni". McCain ha assicurato che l'obiettivo delle indagini dell'intelligence sugli hacker russi non e' mettere in discussione il risultato delle elezioni americane.

17:27Borsa sospetta in centro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 5 GEN - Allarme nel pomeriggio a Firenze, nella centrale piazza della Repubblica, per una borsa nera abbandonata a terra. Parte della piazza è stata isolata dalla polizia in attesa dell'arrivo degli artificieri.

17:24Terremoto: due indagati per danni ospedale Amandola

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 5 GEN - Disastro colposo e frode in pubbliche forniture. Questi i reati che la procura della Repubblica di Ascoli Piceno contesta a un imprenditore e un professionista per i danni riportati dall'ospedale di Amandola (Fermo) sotto le scosse di terremoto del 24 ottobre 2016. Nel registro degli indagati sono stati iscritti il titolare di una ditta della provincia di Napoli ed il direttore dei lavori e progettista, un professionista fermano. Nel mirino della magistratura ascolana i lavori eseguiti nel nosocomio in epoca recente, ma che non hanno evitato il crollo delle tamponature del corpo F, dove c'è il pronto soccorso. La scorsa settimana, su disposizione del sostituto procuratore Umberto Monti, è stata effettuata un'ispezione con avviso alle parti, alla quale hanno partecipato carabinieri, vigili del fuoco, periti della Procura e i difensori dei due indagati. Occhi puntati sul rispetto delle norme antisismiche introdotte dopo il terremoto del 1997 e sui materiali impiegati.