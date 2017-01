20:15Calcio: ultimatum autorità sport Cina “stop eccessi mercato”

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Le autorità cinesi potrebbero presto imporre uno stop agli "eccessi" di mercato dei club di calcio. Lo promette, a quanto riporta il Financial Times on line, l'Amministrazione generale dello Sport (Gas), l'agenzia governativa responsabile del sistema sportivo: "Sarà istituito un tetto agli stipendi dei giocatori e le spese di trasferimento per controllare gli investimenti irrazionali" fa sapere l'organismo sul proprio sito, e la supervisione finanziaria sui club sarà intensificata per "mantenere entro limiti ragionevoli gli stipendi dei giocatori di alto livello". Non basta, perché, fa sapere sempre l'Amministrazione", i club che non rispetteranno i criteri finanziari previsti saranno banditi dai campionati".

20:11Calcio: Mariani arbitra Juve-Bologna, Rizzoli per Genoa-Roma

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Sarà l'arbitro Mariani di Aprilia a dirigere Juventus-Bologna, posticipo domenicale della 19/a giornata di serie A, ultima di ritorno e prima dopo la sosta per le festività. Genoa-Roma, in programma domenica alla 15, è stata affidata a Rizzoli di Bologna, mentre Lazio-Crotone a Maresca di Napoli. Per Napoli-Sampdoria, che si gioca sabato sera, è stato designato Di Bello di Brindisi, Udinese-Inter (ore 12.30) sarà diretta da Doveri di Roma e Milan-Cagliari (ore 18.00) da Gicomelli di Trieste. Queste le altre designazioni: Chievo-Atalanta a La Penna di Roma, Empoli-Palermo (sabato h 18) a Valeri di Roma, Pescara-Fiorentina a Russo di Nola, Sassuolo-Torino a Irrati di Pistoia.

20:09Terrorismo: espulso tunisino residente a Ravenna

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Con provvedimento del ministro dell'Interno Marco Minniti, per "motivi di sicurezza dello Stato", è stata eseguita oggi la seconda espulsione del 2017. Salgono così a 134 i soggetti dell'estremismo religioso espulsi dal gennaio 2015 ad oggi. Si tratta di un 26enne tunisino residente a Ravenna, con permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciatogli nel 2011 perché sposato con una cittadina italiana con la quale, peraltro, non conviveva più, rimpatriato da Roma-Fiumicino con volo diretto a Tunisi. Grazie alle indagini dei servizi di sicurezza e di prevenzione, è stato accertato che aveva stretto amicizia "virtuale" con un aspirante foreign fighter tunisino sottoposto a fermo nel 2015 prima che partisse da Ravenna per raggiungere il teatro siro-iracheno e attualmente detenuto per reati di terrorismo. Inoltre, è stato documentato che aveva postato sul suo profilo Facebook le frasi "sono indeciso se fare il bravo o fare una strage, ci devo pensare" e "sei divina come una macchina degli sbirri che brucia".

20:06Nigeria: ritrovata un’altra studentessa

(ANSA) - LAGOS, 5 GEN - I militari nigeriani hanno reso noto di avere ritrovato una nuova studentessa rapita nel 2014 dal gruppo fondamentalista dei Boko Haram. La giovane è stata rinvenuta dai soldati mentre vagava nella foresta vicino all'area dove sono attivi i fondamentalisti, con un bambino. Circa 300 giovani ragazzi vennero rapite dai jihadisti nell'aprile di due anni e mezzo fa in una di Chibok. Mesi dopo, ad ottobre, il governo negoziò il rilascio di 21 ragazze. A tutt'oggi mancano ancora all'appello circa 200 studentesse. Molte potrebbero essersi radicalizzate, altre morte.

19:59Molestie Capodanno Innsbruck, nessuna traccia degli autori

(ANSA) - BOLZANO, 5 GEN - Non c'è traccia degli autori delle molestie sessuali nella notte di San Silvestro a Innsbruck. Tra le 18 vittime risultano anche sei altoatesine, soprattutto donne giovanissime. Gli inquirenti austriaci hanno istituito una task force che sta indagando sui fatti, avvenuti durante i festeggiamenti in piazza. Come è stato annunciato in una conferenza stampa, si prosegue con il controllo dei centri profughi. Gli autori delle molestie sarebbero 5-6 uomini d'origine asiatica oppure africana. Uno - secondo il racconto delle vittime - ha un dente rotto, un altro capelli a cresta con le punte bionde. Nel frattempo la polizia ha difeso le misure di sicurezza durante la notte di San Silvestro a Innsbruck: il numero degli agenti è stato infatti innalzato da 60 l'anno precedente a 90. Gli hotspot dei festeggiamenti sono stati video-controllati, in futuro potrebbe essere filmati anche gli accessi. Il governatore Günther Platter ha annunciato che contatterà il ministro degli interni Wolfgang Brandstetter.

19:56Terremoto: Regione e Comune Amandola parte civile

(ANSA) - ANCONA, 5 GEN - Per i danni riportati dall'ospedale di Amandola (Fermo) con le scosse di terremoto del 24 ottobre 2016, la Regione Marche ''si costituirà parte civile nel caso in cui le ipotesi di reato fossero confermate dall'avvio di un processo sui lavori di ristrutturazione dell'ospedale di Amandola''. Lo si legge in una nota della giunta. Anche il sindaco Adolfo Marinangeli annuncia la costituzione di parte civile se si arriverà al processo. ''Quella dell'ospedale è una brutta storia, lavori fatti non a regola d'arte, che hanno lasciato i cittadini dell'area montana senza nosocomio proprio nel momento di maggior bisogno''. Il 5 novembre scorso, dopo le verifiche dei tecnici dell'Università di Pavia, l'ospedale è stato dichiarato totalmente inagibile.

19:54Gb: lettere di Diana sui figli vendute per 17mila euro

(ANSA) - LONDRA, 5 GEN - "Harry si mette sempre nei guai". Scriveva così nel 1992 la principessa Diana del principe quando era bambino in una lettera che con altre riguardanti lui e il fratello maggiore William sono state battute all'asta per circa 15 mila sterline (17 mila euro) a Cambridge. La cifra è molto più alta rispetto alle 3.600 sterline (4.200 euro) della stima di vendita iniziale. Le missive private erano state inviate da Lady D. a Cyril Dickman, per oltre 50 anni maggiordomo a Buckingham Palace. Rispetto all'infanzia però Harry sembra oggi aver messo la testa a posto. Secondo i media britannici, la sua relazione con l'attrice americana Meghan Markle sta andando a gonfie e vele e il giovane Windsor ha incontrato il padre della fidanzata per la prima volta in un viaggio a Toronto, dove lei vive e lavora. Thomas Markle ha detto di essere "estremamente orgoglioso" della figlia.