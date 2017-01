21:59Calcio: Gasperini, convochero’ Gagliardini contro il Chievo

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "Convochero' Gagliardini per la partita contro il Chievo. Se non succede niente prima l'idea è quella": lo dice il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a Premium Sport. L'allenatore pero' non si sbilancia sull'impiego del giocatore vicino a vestire la maglia dell'Inter: "Giocherà a Verona? Vediamo…".

21:57Calcio: Francia: due giornate di squalifica per Balotelli

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Due giornate di squalifica. Tanto è costato a Mario Balotelli il calcio rifilato ad un avversario nei minuti di recupero dell'ultimo incontro di Ligue 1 prima della sosta, quello che il Nizza ha pareggiato 0-0 col Bordeaux. Il fallo di reazione dell'attaccante italiano era stato visto dall'arbitro, che lo aveva subito espulso. La commissione disciplinare della lega francese si è riunita oggi, decidendo di punire con due turni di stop Balotelli - che ne rischiava quattro - mentre il suo compagno di squadra Belhanda, espulso poco dopo di lui per un fallo simile, ha avuto una sola giornata di squalifica. "E' una decisione logica", ha commentato senza fare alcuna polemica il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere, che aveva accompagnato a Parigi i suoi due giocatori per l'udienza. Peraltro anche l'allenatore della squadra capolista, Lucien Favre, ha avuto due giornate di squalifica per aver criticato troppo aspramente la direzione di gara dopo la partita col Bordeaux.

21:25Calcio: Genoa su Taarabt, Alessandrini e Callegari

(ANSA) - GENOVA, 5 GEN - Il mercato del Genoa è decollato con gli arrivi di Morosini, Beghetto e Pinilla. E dopo aver pescato in Italia i rossoblù di Preziosi guardano all'estero per rinforzare ulteriormente la squadra. Sono francesi i prossimi obiettivi del Grifone a partire dall'ex milanista Taarabt, in forza al Benfica, per il quale sarebbe pronto un prestito di 18 mesi. Ma piace anche Romain Alessandrini, giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Taarabt, ad un passo dall'addio con l'Olympique Marsiglia. Sempre dalla Francia, la notizia di un possibile prestito secco per il giovane, appena 18 anni, centrocampista di origine italiana Lorenzo Callegari, già una presenza con il PSG in questa stagione. Il giocatore piace anche al Bologna ma il Genoa sarebbe in vantaggio.

21:23Calcio: Fiorentina, Prandelli, Viola squadra del cuore

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Allenamento a porte aperte domani per la Fiorentina che così potrà salutare i suoi tifosi in attesa della ripresa del campionato che la vedrà impegnata a Pescara. Lo stadio Franchi aprirà i propri cancelli, nel settore Maratona, a partire dalle 10,30 mentre la squadra scenderà in campo verso le 11. Non è prevista la presenza di Andrea Della Valle che invece sarà a Firenze sabato per incontrare tecnico e giocatori e fare il punto della situazione con i dirigenti. C'è attesa per l'offerta cinese per Kalinic, che oggi ha compiuto 29 anni, mentre al club viola (che vede allontanarsi Jovetic e Zaza destinati al calcio spagnolo) continuano a essere accostati Calleri, Larsson, Paredes. Intanto la Fiorentina si sta preparando anche per l'eventuale dopo-Sousa. Tanti i nomi che circolano per la futura panchina viola, Di Francesco, Sarri, Maran, Oddo (e non solo). Tra le suggestioni c'è anche quella che contempla l'eventuale ritorno di Cesare Prandelli fresco di dimissioni dal Valencia.

21:18Piccolo aereo fuori pista all’aeroporto di Linate

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Un piccolo aereo, un Piper Piaggio PA46T con a bordo il pilota e un passeggero, è uscito di pista a Linate alle 18.20. Mentre stava atterrando ha rotto il carrello, si è piegato ed è per questo finito fuori pista. A quanto si apprende, i passeggeri sarebbero illesi. In attesa che sia rimosso l'aereo - operazione non facile dato che non ha più il carrello, i voli all'aeroporto sono stati bloccati. Una quindicina di voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Malpensa, mentre i passeggeri che erano sugli aerei in partenza sono stati fatti scendere dai velivoli in attesa che possano ripartire.

21:17Speleosub muore durante immersione in grotta nel vicentino

(ANSA) - VICENZA, 5 GEN - Uno speleosub polacco è morto oggi pomeriggio in Valbrenta (Vicenza) durante un'immersione nella grotta dei 'Fontanazzi', a Solagna. La vittima aveva 31 anni. L'uomo stava effettuando in compagnia con tre connazionali una serie di immersioni. Secondo una prima ricostruzione, il quartetto si trovava a una quindicina di metri di profondità quando, al momento di risalire, il 31enne è stato perso di vista. I tre speleosub sono tornati indietro nel percorso, trovando l'amico incastrato in un cunicolo, già privo di sensi. L'allarme è stato immediato, ma quando sul posto sono intervenuti i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza) l'uomo era già deceduto. (ANSA).

21:10Terremoto: neve e scosse a Visso, la più forte 3.3

(ANSA) - VISSO (MACERATA), 5 GEN - La neve, la Sp 209, ''unica strada di accesso a Visso'', resa impraticabile e con operazioni di sgombero della carreggiata ''gestite malissimo'', e come se non bastasse, anche il consueto sciame di scosse, con una punta di magnitudo 3.3 registrata alle 12:34. A Visso (Macerata), dice il sindaco Giuliano Pazzaglini, quella di oggi è stata ''una giornata da dimenticare''. In primo luogo per ''le carenze del piano neve dell'Anas: molti automobilisti sono rimasti bloccati per alcuni mezzi pesanti che si sono intraversati fra Castelsantangelo sul Nera e Visso. Quando la Sp era gestita dalla Provincia di Macerata non ricordo criticità come queste''. Unica notizia positiva, il salvataggio di quasi tutte le pergamene rimaste sotto le macerie della sala del Consiglio comunale, completato oggi ''nonostante l'ondata di maltempo. Un patrimonio importantissimo per il paese''.