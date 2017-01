23:56Piper fuori pista a Linate, ripresi i voli

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Ha riaperto alle 21.15 l'aeroporto di Linate dove i voli erano stati fermati dopo le 18.20 quando un piper in fase di atterraggio era uscito di pista. Quattordici voli in arrivo sono stati dirottati a Malpensa e due a Orio al Serio. Sono stati cancellati dieci voli in partenza e due in arrivo.

23:18Dakar: austriaco Walkner vince 4/a tappa moto, Botturi ko

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - La vittoria della quarta tappa della Dakar 2017, da Salvador de Jujuy in Argentina a Tupiza in Bolivia, di 521 km di cui 416 km cronometrati, è andata all'austriaco della KTM Matthias Walkner, che ha preceduto di 2'02" lo spagnolo Johan Barreda e di 3'18" il francese Michael Metge, entrambi in sella alla Honda. In classifica generale Barreda è sempre più leader con 22'16" di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). Quarta tappa fatale per le ambizioni dell'italiano Alessandro Botturi (Yamaha), che è caduto a circa 30 km dall'arrivo, riportando una leggera botta alla testa. Il pilota si è sottoposto alle cure mediche del team, ma anche per lui è scattato il ritiro. Il successo tra le auto è andato alla Peugeot 3008 DKR di Cyril Despres in una speciale caratterizzata da tanti errori e sorprese. Oltre a ritiro di Nasser Al-Attiyah, dopo aver perso quasi 2 ore e 30′ nella tappa di ieri, problemi anche per Sebastien Loeb (25′ persi al Way Point), per Carlos Sainz caduto in un burrone

22:28Tennis: a Doha Murray e Djokovic in semifinale

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Andy Murray e Novak Djokovic hanno staccato il pass per le semifinali del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.221.320 dollari in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile. Nel ricchissimo torneo del Golfo, che festeggia quest'anno la 25esima edizione, è ricominciato il duello per la leadership mondiale e si fa subito interessante. Il 29enne scozzese, da fine novembre numero uno del ranking, dopo il successo d'esordio sul francese Jeremy Chardy e quello più sofferto al secondo turno sul mancino austriaco Gerald Melzer, ha superato nei quarti lo spagnolo Nicolas Almagro, numero 44 Atp, che dopo aver prevalso in tre set sull'azzurro Paolo Lorenzi aveva estromesso con due tie-break il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 32 Atp e settima testa di serie: 76(4) 75 il punteggio, dopo due ore e 9 minuti di partita

21:59Calcio: Gasperini, convochero’ Gagliardini contro il Chievo

(ANSA) - MILANO, 05 GEN - "Convochero' Gagliardini per la partita contro il Chievo. Se non succede niente prima l'idea è quella": lo dice il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a Premium Sport. L'allenatore pero' non si sbilancia sull'impiego del giocatore vicino a vestire la maglia dell'Inter: "Giocherà a Verona? Vediamo…".

21:57Calcio: Francia: due giornate di squalifica per Balotelli

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Due giornate di squalifica. Tanto è costato a Mario Balotelli il calcio rifilato ad un avversario nei minuti di recupero dell'ultimo incontro di Ligue 1 prima della sosta, quello che il Nizza ha pareggiato 0-0 col Bordeaux. Il fallo di reazione dell'attaccante italiano era stato visto dall'arbitro, che lo aveva subito espulso. La commissione disciplinare della lega francese si è riunita oggi, decidendo di punire con due turni di stop Balotelli - che ne rischiava quattro - mentre il suo compagno di squadra Belhanda, espulso poco dopo di lui per un fallo simile, ha avuto una sola giornata di squalifica. "E' una decisione logica", ha commentato senza fare alcuna polemica il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivere, che aveva accompagnato a Parigi i suoi due giocatori per l'udienza. Peraltro anche l'allenatore della squadra capolista, Lucien Favre, ha avuto due giornate di squalifica per aver criticato troppo aspramente la direzione di gara dopo la partita col Bordeaux.

21:25Calcio: Genoa su Taarabt, Alessandrini e Callegari

(ANSA) - GENOVA, 5 GEN - Il mercato del Genoa è decollato con gli arrivi di Morosini, Beghetto e Pinilla. E dopo aver pescato in Italia i rossoblù di Preziosi guardano all'estero per rinforzare ulteriormente la squadra. Sono francesi i prossimi obiettivi del Grifone a partire dall'ex milanista Taarabt, in forza al Benfica, per il quale sarebbe pronto un prestito di 18 mesi. Ma piace anche Romain Alessandrini, giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Taarabt, ad un passo dall'addio con l'Olympique Marsiglia. Sempre dalla Francia, la notizia di un possibile prestito secco per il giovane, appena 18 anni, centrocampista di origine italiana Lorenzo Callegari, già una presenza con il PSG in questa stagione. Il giocatore piace anche al Bologna ma il Genoa sarebbe in vantaggio.

21:23Calcio: Fiorentina, Prandelli, Viola squadra del cuore

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Allenamento a porte aperte domani per la Fiorentina che così potrà salutare i suoi tifosi in attesa della ripresa del campionato che la vedrà impegnata a Pescara. Lo stadio Franchi aprirà i propri cancelli, nel settore Maratona, a partire dalle 10,30 mentre la squadra scenderà in campo verso le 11. Non è prevista la presenza di Andrea Della Valle che invece sarà a Firenze sabato per incontrare tecnico e giocatori e fare il punto della situazione con i dirigenti. C'è attesa per l'offerta cinese per Kalinic, che oggi ha compiuto 29 anni, mentre al club viola (che vede allontanarsi Jovetic e Zaza destinati al calcio spagnolo) continuano a essere accostati Calleri, Larsson, Paredes. Intanto la Fiorentina si sta preparando anche per l'eventuale dopo-Sousa. Tanti i nomi che circolano per la futura panchina viola, Di Francesco, Sarri, Maran, Oddo (e non solo). Tra le suggestioni c'è anche quella che contempla l'eventuale ritorno di Cesare Prandelli fresco di dimissioni dal Valencia.