01:19Trump: media, Dan Coats a capo Intelligence nazionale

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - Il senatore in pensione dell'Indiana Dan Coats è indicato come la scelta del presidente eletto Donald Trump a capo dell'intelligence nazionale. Lo riferiscono fonti di stampa. L'annuncio potrebbe arrivare già oggi stando a fonti della transizione citate dal Washington Post. Coats, considerato un repubblicano tradizionale, oltre ad essere stato eletto per due volte al Senato dove ha fatto parte della Commissione Intelligence e Forze Armate, è stato anche ambasciatore in Germania durante la presidenza di George W. Bush.

01:16Trump contro Toyota, fabbrica in Usa o pagherete dazi

(ANSA) - NEW YORK, 5 GEN - Donald Trump attacca anche Toyota e dopo aver criticato General Motors, il presidente eletto su Twitter punta il dito contro la casa automobilistica giapponese. "Toyota dice che costruirà un nuovo impianto a Baja, in Messico, per costruire le auto Corolla per gli Stati Uniti. Assolutamente no! Fate la fabbrica negli Usa o pagate una tassa alta" alla dogana.L'attacco di Trump a Toyota arriva a pochi giorni del Salone dell'Auto di Detroit, dove le grandi case automobilistiche si confronteranno per la prima volta pubblicamente con la possibile nuova politica commerciale del presidente eletto, che più volte ha criticato il Nafta, l'accordo di libero scambio fra Canada, Messico e Usa. Nei giorni scorsi, Trump ha criticato General Motors per destinare al mercato americano le Chevy Cruz messicane. Con l'impianto in Messico il volume della produzione e l'occupazione negli Stati Uniti ''non si ridurranno''. Ha rassicurato da parte sua un portavoce di Toyota replicando al tweet di Trump

00:57Calcio: Coppa del Re, Messi non basta, Bilbao-Barcellona 2-1

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Impresa dell'Atheltic Bilbao, che nell'andata degli ottavi di Coppa del Re supera 2-1 il Barcellona. I baschi vanno sul 2-0 nel primo tempo, grazie alle reti di Aduriz e di Inaki Williams. Nella ripresa la reazione della formazione catalana che accorcia al 52' con una punizione di Messi. Per il Barcellona nulla è perduto per la qualificazione: il risultato è ribaltabile nel ritorno, in programma tra 7 giorni al Camp Nou.

00:46Appalti: imprenditore Romeo indagato per concorso esterno

(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - L'imprenditore Alfredo Romeo è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'indagine condotta dalla procura di Napoli sull'appalto per le pulizie al Cardarelli. L'ipotesi di reato fa riferimento all'assunzione di persone ritenute vicine alla camorra. Il gruppo aveva già replicato precisando che l'azienda era obbligata ad assumere personale impegnato inprecedenti appalti. I legali dicono:'Non si tiene conto di una serie di attività tese a contrastare ogni possibile inquinamento'.

23:56Piper fuori pista a Linate, ripresi i voli

(ANSA) - MILANO, 5 GEN - Ha riaperto alle 21.15 l'aeroporto di Linate dove i voli erano stati fermati dopo le 18.20 quando un piper in fase di atterraggio era uscito di pista. Quattordici voli in arrivo sono stati dirottati a Malpensa e due a Orio al Serio. Sono stati cancellati dieci voli in partenza e due in arrivo.

23:18Dakar: austriaco Walkner vince 4/a tappa moto, Botturi ko

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - La vittoria della quarta tappa della Dakar 2017, da Salvador de Jujuy in Argentina a Tupiza in Bolivia, di 521 km di cui 416 km cronometrati, è andata all'austriaco della KTM Matthias Walkner, che ha preceduto di 2'02" lo spagnolo Johan Barreda e di 3'18" il francese Michael Metge, entrambi in sella alla Honda. In classifica generale Barreda è sempre più leader con 22'16" di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna). Quarta tappa fatale per le ambizioni dell'italiano Alessandro Botturi (Yamaha), che è caduto a circa 30 km dall'arrivo, riportando una leggera botta alla testa. Il pilota si è sottoposto alle cure mediche del team, ma anche per lui è scattato il ritiro. Il successo tra le auto è andato alla Peugeot 3008 DKR di Cyril Despres in una speciale caratterizzata da tanti errori e sorprese. Oltre a ritiro di Nasser Al-Attiyah, dopo aver perso quasi 2 ore e 30′ nella tappa di ieri, problemi anche per Sebastien Loeb (25′ persi al Way Point), per Carlos Sainz caduto in un burrone

22:28Tennis: a Doha Murray e Djokovic in semifinale

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Andy Murray e Novak Djokovic hanno staccato il pass per le semifinali del "Qatar ExxonMobil Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 1.221.320 dollari in corso sui campi in cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha, uno dei tre eventi che inaugurano la stagione del circuito maschile. Nel ricchissimo torneo del Golfo, che festeggia quest'anno la 25esima edizione, è ricominciato il duello per la leadership mondiale e si fa subito interessante. Il 29enne scozzese, da fine novembre numero uno del ranking, dopo il successo d'esordio sul francese Jeremy Chardy e quello più sofferto al secondo turno sul mancino austriaco Gerald Melzer, ha superato nei quarti lo spagnolo Nicolas Almagro, numero 44 Atp, che dopo aver prevalso in tre set sull'azzurro Paolo Lorenzi aveva estromesso con due tie-break il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 32 Atp e settima testa di serie: 76(4) 75 il punteggio, dopo due ore e 9 minuti di partita