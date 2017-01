05:03Mo: Usa, Camera approva mozione condanna risoluzione Onu

NEW YORK - La Camera americana ha approvato una mozione che respinge la risoluzione dell'Onu contro Israele e le colonie in Cisgiordania. La misura e' stata approvata con 342 voti a favore e 80 contrari, una maggioranza che mostra l'appoggio bipartisan del Congresso a Israele. La misura passa ora al Senato.

04:49Trump: anche Ivanka si rivolge a Goldman Sachs per consigli

NEW YORK - Ivanka Trump si rivolge a Dina Powell, partner di Goldman Sachs, come guida e per avere consigli per il suo ruolo nell'amministrazione di Donald Trump. Lo riporta la stampa americana, sottolineando come la scelta di Powell mostra l'influenza crescente di Goldman Sachs all'interno dell'amministrazione Trump. Ivanka all'interno della Casa Bianca giochera' un ruolo unico e potente, aggiungendo al ruolo di First Daughter anche quello di quasi First Lady.

04:42Usa: svolta rosa Marines, tre donne in ruoli combattimento

NEW YORK - Svolta rosa nei Marines. Per la prima volta tre donne vengono inserite nell'unita' di combattimento a terra, finora riservata solo agli uomini. L'ingresso nell'unita' da combattimento mostra gli sforzi in atto nei Marine Corp per aderire e soddisfare la direttive del ministro della Difesa Ash Carter di aprire tutti i posti militari alle donne, anche quelli piu' pericolosi.

01:19Trump: media, Dan Coats a capo Intelligence nazionale

(ANSA) - WASHINGTON, 5 GEN - Il senatore in pensione dell'Indiana Dan Coats è indicato come la scelta del presidente eletto Donald Trump a capo dell'intelligence nazionale. Lo riferiscono fonti di stampa. L'annuncio potrebbe arrivare già oggi stando a fonti della transizione citate dal Washington Post. Coats, considerato un repubblicano tradizionale, oltre ad essere stato eletto per due volte al Senato dove ha fatto parte della Commissione Intelligence e Forze Armate, è stato anche ambasciatore in Germania durante la presidenza di George W. Bush.

01:16Trump contro Toyota, fabbrica in Usa o pagherete dazi

(ANSA) - NEW YORK, 5 GEN - Donald Trump attacca anche Toyota e dopo aver criticato General Motors, il presidente eletto su Twitter punta il dito contro la casa automobilistica giapponese. "Toyota dice che costruirà un nuovo impianto a Baja, in Messico, per costruire le auto Corolla per gli Stati Uniti. Assolutamente no! Fate la fabbrica negli Usa o pagate una tassa alta" alla dogana.L'attacco di Trump a Toyota arriva a pochi giorni del Salone dell'Auto di Detroit, dove le grandi case automobilistiche si confronteranno per la prima volta pubblicamente con la possibile nuova politica commerciale del presidente eletto, che più volte ha criticato il Nafta, l'accordo di libero scambio fra Canada, Messico e Usa. Nei giorni scorsi, Trump ha criticato General Motors per destinare al mercato americano le Chevy Cruz messicane. Con l'impianto in Messico il volume della produzione e l'occupazione negli Stati Uniti ''non si ridurranno''. Ha rassicurato da parte sua un portavoce di Toyota replicando al tweet di Trump

00:57Calcio: Coppa del Re, Messi non basta, Bilbao-Barcellona 2-1

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Impresa dell'Atheltic Bilbao, che nell'andata degli ottavi di Coppa del Re supera 2-1 il Barcellona. I baschi vanno sul 2-0 nel primo tempo, grazie alle reti di Aduriz e di Inaki Williams. Nella ripresa la reazione della formazione catalana che accorcia al 52' con una punizione di Messi. Per il Barcellona nulla è perduto per la qualificazione: il risultato è ribaltabile nel ritorno, in programma tra 7 giorni al Camp Nou.

00:46Appalti: imprenditore Romeo indagato per concorso esterno

(ANSA) - NAPOLI, 5 GEN - L'imprenditore Alfredo Romeo è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa nell'indagine condotta dalla procura di Napoli sull'appalto per le pulizie al Cardarelli. L'ipotesi di reato fa riferimento all'assunzione di persone ritenute vicine alla camorra. Il gruppo aveva già replicato precisando che l'azienda era obbligata ad assumere personale impegnato inprecedenti appalti. I legali dicono:'Non si tiene conto di una serie di attività tese a contrastare ogni possibile inquinamento'.