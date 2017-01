08:18Bangladesh: attacco ristorante, ucciso capo operativo

DACCA - La polizia antiterrorismo del Bangladesh ha ucciso oggi in uno scontro a fuoco Nurul Islam Marzan, leader del movimento clandestino Jama'atul Mujahideen Bangladesh (Jmb), considerato il responsabile operativo dell'attacco l'1 luglio scorso al ristorante Holey Artisan di Dacca in cui furono uccise 22 persone, fra cui nove italiani. Lo riferisce il portale di notizie BdNews24.

08:14Afghanistan: media, 70 morti o feriti al giorno in 5 mesi

KABUL - Una media di 70 persone sono morte o sono rimaste ferite quotidianamente negli ultimi cinque mesi in Afghanistan, con un importante picco in ottobre. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok, precisando che questo bilancio e' andato via via attenuandosi con la fine della stagione dei combattimenti causata dal duro inverno afghano.Secondo un rapporto preparato dall'agenzia sulla base di differenti fonti, 5.887 persone sono state uccise e 4.410 hanno riportato ferite in 777 attacchi realizzati negli ultimi cinque mesi del 2016.

08:06Giappone-Corea Sud: Tokyo richiama ambasciatore da Seul

TOKYO - Il Giappone ha richiamato l'ambasciatore dalla Corea del Sud e ha deciso il blocco degli indennizzi sulla questione delle 'donne di conforto'. Assume connotati imprevisti l'ultima vicenda che riguarda l'irrigidimento dei rapporti tra Tokyo e Seul, dopo che il vice ministro nipponico degli Esteri, Shinsuke Sugiyama, aveva chiesto la rimozione di una statua che rappresenta una giovane ragazza, eretta di fronte al consolato giapponese di Busan, in Corea del Sud.

08:04Obama, non possiamo pretendere che razzismo non esista

NEW YORK - ''Non possiamo pretendere che il razzismo non esista''. Lo afferma il presidente Barack Obama, sottolineando che il teenager bianco assalito e picchiato a Chicago, il tutto ripreso con un video circolato su Facebook, mostra quanto il ''razzismo, la discriminazione e l'odio pesino sulle comunita'''.

07:49Afghanistan: Ghani, ‘non si prende il potere con la forza’

KABUL - ''Nessuno in Afghanistan puo' prendere il potere facendo uso della forza, della spada o del fucile'': lo ha sostenuto a Kabul il presidente afghano Ashraf Ghani intervenendo ieri nel palazzo presidenziale ad una cerimonia in occasione del 13/o anniversario della nuova Costituzione afghana.

07:06Usa: bagni per sesso nascita, Texas contro transgender

NEW YORK - Il Texas si prepara a presentare un progetto di legge che richiede l'uso dei bagni a seconda del sesso registrato alla nascita negli edifici governativi e nelle scuole. Un'iniziativa simile a quella criticata della North Carolina, definita una mossa contro i transgender. Ad annunciare la possibile svolta in Texas e' il vice governatore Dan Patrick, smorzando i timori di chi ritiene che, come avvenuto in North Carolina, la norma potrebbe avere delle ripercussioni economiche spingendo molte aziende a boicottare lo stato.

06:37Usa: Nyt, Hillary sindaco Ny? Fan sperano ma difficile

NEW YORK - I sostenitori di Hillary Clinton sperano che l'ex First Lady su presenti per diventare sindaco di New York. Una speranza che si e' alimentata nelle ultime settimane, sulla scia delle indiscrezioni sulle tensioni fra Clinton e il sindaco Bill de Blasio. Lo riporta il New York Times, sottolineando che e' quasi certo che Hillary non scendera' in campo.