10:24Cinema: morto d’infarto Om Puri, stella di Bollywood

(ANSA) - NEW DELHI, 6 GEN - Om Puri, uno dei più apprezzati attori indiani, è morto oggi di infarto a Mumbai all'età di 66 anni. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ani. Protagonista di centinaia di film di Bollywood, e utilizzato anche da registi di fama internazionale negli Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia, Puri si è sentito all'improvviso male in mattinata e nulla hanno potuto fare i sanitari per salvargli la vita. Notato una prima volta in Gandhi, di Richard Attenborough, l'attore indiano si è quindi consacrato in La Città della Gioia di Roland Joffé, La Belva è fuori, di Mike Nichols, Spiriti nelle Tenebre di Stephen Hopkins, Codice 46 di Michael Winterbottom, Il Fondamentalista Riluttante di Mira Nair e l'ultimo, Amore, Cucina e Curry di Lasse Hallstroem.

10:22Terremoti: scossa magnitudo 5,1 in villaggio Iran, 4 morti

(ANSA-AP) - TEHRAN, 6 GEN - Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un villaggio nel Sud dell'Iran in seguito a un terremoto di magnitudo 5,1 che ha colpito il Paese durante la notte. Lo riporta la tv statale iraniana. Il sisma e' stato localizzato nei pressi del villaggio di Saifabad, vicino a Khonj, una città circa 1.000 chilometri a sud di Teheran, a una profondità di 10 chilometri. Secondo una prima stima dell'Istituto geofisico americano (Usgs) la magnitudo del sisma era di 5,3 e non 5,1 come indicato dall'emittente iraniana.

08:50Israele: Netanyahu interrogato per cinque ore

(ANSAmed) - TEL AVIV, 6 GEN - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu e' stato interrogato la scorsa notte per cinque ore, nella propria residenza ufficiale, da investigatori della polizia. Secondo un comunicato della polizia, e' sospettato di aver ricevuto doni e altri benefici. Il premier, prosegue il comunicato, e' stato interrogato anche in merito ad una seconda vicenda ''di cui non e' possibile per il momento fornire altri elementi''. Si tratta del secondo interrogatorio a cui Netanyahu e' stato sottoposto questa settimana, e secondo i media e' possibile che ce ne sara' presto anche un terzo.

08:18Bangladesh: attacco ristorante, ucciso capo operativo

DACCA - La polizia antiterrorismo del Bangladesh ha ucciso oggi in uno scontro a fuoco Nurul Islam Marzan, leader del movimento clandestino Jama'atul Mujahideen Bangladesh (Jmb), considerato il responsabile operativo dell'attacco l'1 luglio scorso al ristorante Holey Artisan di Dacca in cui furono uccise 22 persone, fra cui nove italiani. Lo riferisce il portale di notizie BdNews24.

08:14Afghanistan: media, 70 morti o feriti al giorno in 5 mesi

KABUL - Una media di 70 persone sono morte o sono rimaste ferite quotidianamente negli ultimi cinque mesi in Afghanistan, con un importante picco in ottobre. Lo riferisce l'agenzia di stampa Pajhwok, precisando che questo bilancio e' andato via via attenuandosi con la fine della stagione dei combattimenti causata dal duro inverno afghano.Secondo un rapporto preparato dall'agenzia sulla base di differenti fonti, 5.887 persone sono state uccise e 4.410 hanno riportato ferite in 777 attacchi realizzati negli ultimi cinque mesi del 2016.

08:06Giappone-Corea Sud: Tokyo richiama ambasciatore da Seul

TOKYO - Il Giappone ha richiamato l'ambasciatore dalla Corea del Sud e ha deciso il blocco degli indennizzi sulla questione delle 'donne di conforto'. Assume connotati imprevisti l'ultima vicenda che riguarda l'irrigidimento dei rapporti tra Tokyo e Seul, dopo che il vice ministro nipponico degli Esteri, Shinsuke Sugiyama, aveva chiesto la rimozione di una statua che rappresenta una giovane ragazza, eretta di fronte al consolato giapponese di Busan, in Corea del Sud.

08:04Obama, non possiamo pretendere che razzismo non esista

NEW YORK - ''Non possiamo pretendere che il razzismo non esista''. Lo afferma il presidente Barack Obama, sottolineando che il teenager bianco assalito e picchiato a Chicago, il tutto ripreso con un video circolato su Facebook, mostra quanto il ''razzismo, la discriminazione e l'odio pesino sulle comunita'''.