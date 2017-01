12:38Siria: nuovi bombardamenti in bacino acqua di Damasco

(ANSAmed) - BEIRUT, 6 GEN - Nuovi combattimenti, e bombardamenti condotti da elicotteri governativi, sono segnalati oggi nella Valle di Barada, 15 chilometri a nord-ovest di Damasco, da dove proviene la maggior parte delle risorse idriche per la capitale. Mentre il governo si è rivolto all'Onu accusando i ribelli di "crimini di guerra e crimini contro l'umanità" per avere interrotto i rifornimenti di acqua alla città. Da parte loro, gli insorti affermano che sono stati i bombardamenti lealisti a provocare danni agli impianti per la depurazione, e quindi l'interruzione dell'erogazione dell'acqua in molti quartieri della capitale a partire dal 24 dicembre.

12:36Migranti: Frontex, arrivi record in Italia nel 2016

(ANSA) - BRUXELLES, 6 GEN - Il numero di migranti arrivati in Europa attraverso la rotta centro mediterranea, che riguarda soprattutto l'Italia e in misura molto minore Malta, è cresciuto di circa il 20% nel 2016, per un totale di 181 mila arrivi, il numero più alto mai registrato. Sono dati dell'agenzia europea Frontex, che parla di "record" per l'Italia.

12:26De Magistris, Saviano? tuo successo aumenta con spari clan

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - A Napoli "più si spara, più cresce la tua impresa. Non posso credere che il tuo successo cresca con gli spari della camorra". Così, con un durissimo post su Facebook, il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si rivolge allo scrittore Roberto Saviano per il quale a Napoli nulla sta cambiando. La polemica dopo il raid nella zona del mercato della Duchesca dove sono stati feriti tre senegalesi ed una bambina di 10 anni. "Caro Saviano, sei diventato un brand che tira se tira una certa narrazione", aggiunge de Magistris.

12:08Calcio: Marca, per Kalinic in Cina un sì da 45 milioni

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Accordo raggiunto tra Fiorentina e Tianjin Quanjian per il trasferimento di Nikola Kalinic nel campionato cinese. Lo scrive l'edizione on-line di Marca, aggiungendo che l'operazione porterà nelle tasche del club viola 45 milioni di euro, cifra che sarebbe quindi inferiore ai 50 milioni inseriti nella clausola rescissoria al momento del rinnovo del contratto fino al 2019. Sfumata la trattativa con il Chelsea per arrivare a Diego Costa, l'allenatore Fabio Cannavaro aveva indicato l'attaccante croato come la migliore alternativa. Per concludere l'operazione manca solo il sì di Kalinic, la cui risposta è attesa a breve.

11:40Risveglio sotto neve per Umbria, anche aree sisma

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Risveglio sotto la neve e al gelo per gran parte dell'Umbria, anche nelle zone colpite dal sisma. La polizia stradale non segnala problemi particolari alla circolazione e sono già al lavoro mezzi e personal e dell'Anas. La nevicata ha interessato in particolare la provincia di Perugia e le aree colpite dal terremoto. Una decina di centimetri vengono segnalati nella zona di Norcia. In tutta la Valnerina le strade principali sono tutte comunque regolarmente transitabili. Neve anche su Perugia e sulle colline intorno alla città. Imbiancato il Subasio nella zona di Assisi. Qualche intervento è stato compiuto nella notte dai vigili del fuoco per auto in difficoltà nella zona di Marsciano. In azione i mezzi antighiaccio dell'Anas in particolare sui nuovi tracciati della statale Valdichienti e per Casacastalda.

11:40Maltempo: interrotta linea Fs Adriatica a Senigallia

(ANSA) - ANCONA, 6 GEN - La linea ferroviaria Adriatica è interrotta dalle 8 del mattino fra Falconara marittima e Senigallia, in entrambi i sensi di marcia, dopo che forti raffiche di vento hanno rotto un cavo dell'alimentazione elettrica. Rfi ha inviato sul posto proprio personale, che dovrebbe riparare il guasto nell'arco di un'ora. Nel frattempo sono stati istituiti bus sostitutivi fra Falconara e Senigallia per i passeggeri dei treni regionali.

11:19Terremoto: vento, ghiaccio e nevicate sparse nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 6 GEN - Temperature gelide nelle Marche, spazzate da forti venti da nord-est che ad Ancona hanno raggiunto gli 80 km orari, con deboli nevicate ancora in corso nelle zone montane colpite dal terremoto, a Visso, Arquata del Tronto, Ussita, Castelsantangelo sul Nera. Il problema principale sono le lastre di ghiaccio sulle strade interne, che rallentano la circolazione nonostante l'opera dei mezzi spargisale. Ad Ancona, dove il termometro segna -1 gradi ma la temperatura percepita è -7, le raffiche di vento hanno divelto tegole, alberi e coperture di impianti fotovoltaici, con un superlavoro per i vigili del fuoco. Venti fino a 37-33 km orari sui Sibillini: qui una coltre di neve ricopre da ieri le macerie dei centri terremotati. A Visso la colonnina di mercurio segna -6, ad Arquata del Tronto -8. Secondo la Protezione civile regionale non risultano frazioni isolate e vento e neve non hanno provocato nuovi crolli. Tengono le tensostrutture che ospitano i mezzi e il personale di soccorso.