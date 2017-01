14:29Forza Nuova lascia carbone a casa di Grillo

(ANSA) - GENOVA, 6 GEN - Carbone e volantini a Sant'Ilario, dove risiede Beppe Grillo, per criticare il nuovo codice etico del Movimento 5 stelle secondo cui chi riceve "informazioni di garanzia" o "un avviso di conclusione indagini" non è detto che debba incorrere in sanzioni. A lasciare carbone e volantini sono stati i militanti di Forza Nuova. E' avvenuto la scorsa notte. E' stato esposto anche uno striscione con scritto 'Caramelle per i bambini, carbone ai grillini'. "La decisione di fare le pulci agli altri, di invocare dimissioni per gli avvisi di garanzia arrivati e che continuano ad arrivare a esponenti dei partiti e di guardarsi bene dal pretendere l'allontanamento dalla poltrona per gli indagati grillini deve far capire la vera natura del M5s", scrive in una nota Forza Nuova. Per Forza Nuova, il M5s è "un partito nato per fare la rivoluzione ma che si trova immischiato in decine di scandali, un partito nato al grido "onestà onestà", che è accusato anche di falsificare le firme per presentarsi alle elezioni". (ANSA).

14:29Calcio: Corini, Empoli importante ma non decisiva

(ANSA) - PALERMO, 6 GEN - "E' una partita importante ma non decisiva perché poi mancheranno 19 match. L'obiettivo è l'Empoli, visto che è la quartultima, io preparo ogni partita per cercare di vincere e fare risultato. Io sono venuto qui per fare il massimo per salvare il Palermo. Lavoro con la società per far capire le mie esigenze e quelle che servono alla squadra per migliorarsi. Le dinamiche del mercato, però, non posso conoscerle e mi concentro sul mio dovere per alimentare la speranza di salvezza che abbiamo attivato con 4 punti in due partite. La squadra ha dato il segnale di volerci credere". Così l'allenatore del Palermo, Eugenio Corini, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Empoli in trasferta. "Contro l'Empoli - ha continuato il tecnico - dovremo essere aggressivi, dobbiamo far capire che vogliamo prendere il risultato".

14:28Epifania: Milano, tradizionale corteo storico dei Re Magi

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - Tradizionale corteo storico dei Rei Magi a Milano in occasione della giornata dell'Epifania. Partito da Piazza Duomo, il corteo ha attraversato la città fino alla basilica di Sant'Eustorgio, dove secondo la tradizione sono custodite proprio le reliquie dei Magi. Al corteo storico dei Re Magi hanno preso parte decine di figuranti. Molti i turisti lungo il percorso, nonostante il freddo polare che ha caratterizzato la giornata a Milano, dove la temperatura minima ho toccato i 5 gradi sotto lo zero. Prima del corteo, altrettanto tradizionale raduno motociclistico in corso Sempione, con relativo corteo di motociclisti organizzato in occasione della "Befana benefica" per raccogliere fondi a favore del Piccolo Cottolengo.

14:23Bimba ferita:Sepe,vergogna colpire in modo bestiale

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - "Provo vergogna e dolore perché c'è chi spara all'impazzata tra la gente e colpisce in maniera bestiale persone innocenti e piccoli, come la bambina rimasta ferita al piede, senza avere colpa alcuna se non quella di trovarsi al cospetto di persone sbandate". Dal cardinale Crescenzio Sepe "parole di ferma e profonda condanna delle gravissimo fatto di violenza e di sangue consumato l'altro giorno nella Duchesca poco lontano da Forcella, per punire i nostri fratelli immigrati che si erano rifiutati di piegarsi alla legge di prepotenti camorristi".

14:16Calcio: Genoa, frase De André per nuovo misterioso sponsor

(ANSA) - GENOVA, 06 GEN -"Al Genoa scriverei una canzone d'amore, ma sono troppo coinvolto". Con questa frase di Fabrizio De André, scritta sulle maglie in occasione della gara contro la Roma, il Genoa inizia a svelare il nuovo sponsor principale che accompagnerà il club fino al termine del campionato. Il nome dell'azienda, un marchio italiano, verrà svelato un poco alla volta, partita dopo partita, accompagnato da piccoli indizi. Altre frasi seguiranno in occasione di altre partite. Sulle casacche rossoblù non comparirà, quindi, da subito il nuovo marchio. La campagna, ideata dall'agenzia di comunicazione Barabino & Partners, sponsor del settore giovanile rossoblù, vedrà anche la realizzazione ogni domenica di una edizione limitata di maglie.(ANSA).

14:16Calcio: striscione dei tifosi per Antognoni

(ANSA) - FIRENZE, 6 GEN - "Nel firmamento di Firenze torna a brillare la magica stella, forse non la più grande, di sicuro la più bella: bentornato a casa, magnifico capitano". E' il testo del lunghissimo striscione (più di 50 metri) esposto questa mattina sui cancelli dello stadio Franchi, zona ingresso tribuna autorità. Lo striscione, anonimo (ma a nome della città), è dedicato all'ex capitano Giancarlo Antognoni che proprio in questi giorni è tornato alla Fiorentina, a 15 anni dall'addio. "Sono commosso, vi ringrazio tutti". Così con un post su facebook Antognoni ha poi ringraziato i tifosi.

13:59Sanità: muore dopo parto a Vibo Valentia, inchiesta Procura

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 6 GEN - La Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni di Ricadi, Tiziana Lombardo, avvenuta nella tarda serata di ieri nell'ospedale cittadino dopo che tre giorni fa aveva partorito nello stesso nosocomio vibonese. Le condizioni della donna, secondo quanto riportano alcuni quotidiani locali, dopo che il parto era avvenuto senza particolari difficoltà, si erano improvvisamente aggravate ieri, a causa, secondo quanto é emerso dai primi accertamenti, di un'emorragia, ed in serata é sopraggiunto il decesso. É stata la Direzione sanitaria dell'ospedale Iazzolino ad informare la Procura della Repubblica di quanto era accaduto. Il pm di turno della Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della donna. Anche l'Azienda ospedaliera ha avviato un'indagine interna per accertare eventuali responsabilità in merito alla morte della donna. (ANSA).