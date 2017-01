16:23Calcio: Sarri, Real Madrid? Ho visto Sampdoria e Spezia

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - "Il Real Madrid? Io penso solo alla Sampdoria, le mie vacanze le ho passate guardando sette partite della Samp e quattro dello Spezia". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri in merito all'entusiasmo dei tifosi che hanno fatto registrare il sold out dello stadio San Paolo in pochi giorni per la sfida al Real Madrid. "Se pensassi al Real Madrid due mesi prima della partita - ha detto Sarri - sarebbe un problema enorme per me e per la squadra. Sarà emozionate ma non ci sto pensando ora".

16:09Calcio: Pioli, soffriamo e diamo massimo per vincere a Udine

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - "Domenica dovremo fare il massimo per 95 minuti. L'Udinese è una squadra fisica e di qualità e sta ottenendo ottimi risultati. Di recente, in casa, ha perso solo con il Napoli. Per vincere dovremo soffrire e lottare su ogni pallone": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, a Inter Channel e Sport Mediaset, poco prima di lasciare il ritiro di Marbella in Spagna e tornare in Italia, direttamente a Udine. "Dovremo stare concentrati per tutto il match - avverte l'allenatore nerazzurro - perché l'aspetto mentale è determinante. L'Udinese è in salute, Delneri si è adattato ai giocatori e dopo la sosta ci sono sempre dei rischi".

16:06Maltempo: vento danneggia cupola Basilica Loreto

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 6 GEN - Il vento fortissimo da nord-est che ha investito la provincia di Ancona, con raffiche fino a 80 km, ha divelto diversi metri quadrati della copertura in piombo della cupola della Basilica di Loreto. Nessuno è rimasto ferito. I vigili del fuoco sono saliti sulla cupola, e utilizzando tecniche speleo-alpinistiche hanno messo in sicurezza la copertura, che rischiava di cadere sulla via sottostante. L'operazione è stata molto difficoltosa, proprio a causa del vento.

16:06Maltempo: in Trentino -20,5 la temperatura minima più bassa

(ANSA) - TRENTO, 6 GEN - La discesa delle temperature in Trentino ha fatto registrare alcuni picchi nelle località di montagna. Il record tra le minime nella provincia nelle ultime 24 ore sono i -20,5 gradi alla Diga del Careser (2.603 metri di quota) (massima -12,3), in alta val di Pejo, nel Trentino nordoccidentale. Molte quelle sotto i -15 gradi in montagna. Resta, come già dalla giornata di ieri, il vento forte, soprattutto in quota, con assenza di precipitazioni sull'intero territorio. Tra le minime più basse registrate da MeteoTrentino, il servizio meteorologico della Provincia autonoma di Trento, ci sono anche i -19,1 gradi al monte Grostè (Rifugio Graffer, quota 2.262 metri) (massima -9,7), i -17,8 gradi a passo Rolle, a 1.984 metri (massima -10,7), i -17,9 gradi a passo Valles, a 2.032 metri di quota (massima (-11,1). Registrati -17,9 gradi a pian Palù (malga Giumella, a 1.945 metri) (massima -9,8) e -17,4 gradi a Vigo di Fassa (Stalon De Vael, a 2.040 metri) (massima -12,7).

16:04Calcio: Pioli, con Suning incontro positivo sul mercato

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - "A Nanchino c'è stato un incontro positivo, abbiamo parlato anche della finestra di mercato di gennaio. La proprietà è ambiziosa e vuole fare molto bene, ci sta dando grande sostegno e supporto". L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli, dal ritiro di Marbella è tornato a parlare del confronto avuto con il Suning in Cina poco dopo Natale. "La proprietà - ha raccontato - ha voluto parlare con l'allenatore e il direttore sportivo. E' normale, serve a conoscersi meglio. La società ha una base solida su cui costruire un buon presente e spero un florido futuro". "Il mercato non mi preoccupa - ha aggiunto Pioli - Per ora non vedo giocatori con la testa altrove. Io e la società siamo allineati sulle situazioni in uscita".

15:58Appalti Romeo: Colangelo, correttezza e legittimità indagini

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - Il procuratore della Repubblica di Napoli Giovanni Colangelo, intervenendo sulle dichiarazioni '''dei difensori del signor Alfredo Romeo, così come riportate da alcuni organi di stampa'', in una nota ''ribadisce la piena correttezza e legittimità delle iniziative giudiziarie della procura della Repubblica di Napoli, delle quali - ha sottolineato Colangelo - da tempo l'indagato aveva formale conoscenza''. Colangelo, sempre a proposito delle dichiarazioni dei legali di Romeo, ''esclude qualsiasi finalità strumentale''. La precisazione del procuratore si riferisce alle affermazioni fatte ieri dai legali dell'imprenditore in seguito alla diffusione della notizia che Romeo era indagato per concorso esterno in associazione mafioso in relazione all'assunzione di persone ritenute legate alla camorra nell'ambito dell'appalto per le pulizie nell'ospedale Cardarelli di Napoli.

15:52Migranti: arcivescovo Scola, non cedere alla paura

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - L'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, nella sua omelia in occasione del pontificale per l'Epifania, ha ribadito oggi il monito che fu di Papa Wojtyla e che è di Papa Bergoglio: di fronte ad un fenomeno di portata epocale come quello dell'immigrazione "non bisogna cedere alla paura". "L'apertura universale dell'Epifania al mondo di Gesù diventa oggi un invito rivolto a tutti per affrontare un processo di portata storica senza cedere alla paura - ha detto -. L'integrazione di culture ha messo in moto un processo di lunga durata che ci vedrà tutti coinvolti". L'arcivescovo dopo il Pontificale ha invitato a pranzo in Arcivescovado otto senzatetto, per sottolineare il valore e il significato di apertura e condivisione proprio dell'Epifania. (ANSA).