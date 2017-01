18:19Raggi,cimici? Magari le mettessero

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Cimici per le intercettazioni in Campidoglio? "Magari le mettessero, così saprebbero che non abbiamo nulla da nascondere". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha risposto sull'intervista di oggi a un quotidiano dell'ex capo della segreteria Salvatore Romeo, nella quale sostiene che "io e Virginia Raggi sapevamo delle cimici in Comune dal secondo giorno di governo della città".

(ANSA) - NAPOLI, 6 GEN - "Ho incontrato a Palazzo San Giacomo i tre ragazzi senegalesi vittime dell'inaccettabile sparatoria camorrista avvenuta in via Annunziata. A loro e ai rappresentanti della comunità senegalese di Napoli ho espresso tutta la mia vicinanza e il supporto dell'Amministrazione affinché siano accertati i responsabili dell'aggressione e affinché si lavori insieme per debellare i nostri mercati dal racket". E' la dichiarazione del sindaco Luigi de Magistris che assieme all'assessore al welfare Roberta Gaeta ha incontrato i tre senegalesi vittime dell'episodio criminale in via Annunziata nel quale è stata ferita anche una bambina. "La comunità migrante in generale e quella senegalese in particolare è parte integrante e attiva della comunità cittadina napoletana. Insieme ad altri rappresentano l'avamposto contro soprusi e angherie di una camorra destinata a perdere sempre più egemonia. Le vittime di questa spregevole aggressione non sono sole e lo saranno sempre meno. Con loro bonificheremo Napoli dalla camorra".

(ANSA) - BOLZANO, 6 GEN - Grazie al freddo polare di questi giorni gli appassionati del pattinaggio sul giacchio sono tornati, dopo lunga assenza, sul lago di Caldaro. Il lago alle porte di Bolzano, una volta mecca per i pattinatori, da ormai quattro anni non gelava più. In tante zone dell'Alto Adige le temperature oggi non hanno superato gli zero gradi. A Brunico la massima è stata di -4, a Dobbiaco di -7 e a Predoi in valle Aurina addirittura di -12 gradi, che con l'effetto wind chill del vento con raffiche a oltre 50 km/h vengono recepiti dal corpo come -24 gradi. La prossima notte - annuncia il servizio meteorologico della Provincia autonoma di Bolzano - sarà la più fredda dell'inverno, con le minime anche sotto i -15 gradi. Da domenica le temperature torneranno a salire.

(ANSA) - LEGNANO (MILANO), 6 GEN - Regna l'Africa in una giornata di sole al Campaccio. Sui prati di San Giorgio su Legnano, la stagione 2017 si apre con l'edizione numero 60 di una grande classica della corsa campestre, prima tappa italiana del circuito Iaaf di specialità, vinta dall'etiope Muktar Edris e dalla keniana Hellen Obiri. La gara maschile si decide in volata e il bronzo iridato di cross si aggiudica il successo come nel 2013, con il tempo di 28:54 sui 10 chilometri, davanti al connazionale Imane Merga (28:55) e al keniano Jairus Birech (28:59). Primo degli italiani, all'ottavo posto, il ventenne poliziotto Yeman Crippa. Al femminile, prova di forza della keniana Hellen Obiri che si impone in 18:33 e realizza il nuovo record del percorso sui 6 km. L'argento olimpico dei 5000 metri stacca nel finale la connazionale Faith Kipyegon, oro a cinque cerchi sui 1500 e seconda in 18:36, ma entrambe sfruttano un percorso compatto e senza fango. Terza l'iridata Agnes Tirop. Migliore italiana, 7/a in 20:33, è Sara Dossena.

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - All'Angelus dell'Epifania il Papa ha donato oggi ai fedeli 50 mila copie dell'opuscolo tascabile Icone di Misericordia, con spunti di riflessione e preghiera da brani evangelici. A distribuire in piazza i libretti, circa 300 poveri, senzatetto e profughi, insieme a volontari e religiosi. "Anche nella nostra vita ci sono diverse stelle, luci che brillano e orientano. Sta a noi scegliere quali seguire", ha detto Francesco sulla tradizione della stella che guidò i Magi. "Ci sono luci intermittenti - ha detto -, che vanno e vengono, come le piccole soddisfazioni della vita: anche se buone, non bastano, perché durano poco e non lasciano la pace che cerchiamo". Ci sono poi "le luci abbaglianti della ribalta, dei soldi e del successo, che promettono tutto e subito: sono seducenti, ma con la loro forza accecano e fanno passare dai sogni di gloria al buio più fitto". I Magi, invece, "invitano a seguire una luce stabile e gentile, che non tramonta, perché non è di questo mondo: viene dal cielo e splende nel cuore".

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 6 GEN - In alcuni comuni delle Marche le scuole domani rimarranno chiuse a causa del maltempo. Niente lezioni fino a lunedì ad Ascoli Piceno, per decisione del sindaco Guido Castelli, e, sempre nell'Ascolano, scuole chiuse anche a Folignano e Maltignano. Anche a San Severino Marche il sindaco Rosa Piermattei ha deciso di posticipare a lunedì il rientro in classe degli alunni per la presenza di ghiaccio su molte strade del territorio comunale.

(ANSA) - PISA, 6 GEN - Sono state 158 le persone che hanno sfidato il freddo stamani a Marina di Pisa per festeggiare l'Epifania con il tradizionale tuffo in mare. Giovani, anziani, bambini, uomini e donne si sono buttati in acqua intorno a mezzogiorno per una breve e ristoratrice nuotata in mare in una splendida ma piuttosto fredda giornata di sole. Il gruppo più numeroso di partecipanti era quello dei Pisa Road Runners, che hanno battuto la concorrenza di altri gruppi e associazioni giunti anche da Livorno e altre località toscane. L'iniziativa è promossa dagli Amici del Mare di Livorno, grandi appassionati dei bagni d'inverno e promotori del tradizionale tuffo di Capodanno che da molti anni inaugura l'anno nuovo nella città dei Quattro Mori. (ANSA).