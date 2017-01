19:18Maltempo:Roma,alberi caduti per vento

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Rami, alberi, pali, insegne, antenne e tegole caduti a causa del vento forte a Roma e provincia. Dei 110 interventi effettuati dai pompieri da stamattina alle 8, circa 90 sono legati al maltempo. A quanto reso noto dai pompieri, al momento ci sono altre 100 richieste di intervento in coda. In particolare un albero in piazza Zama, zona San Giovanni, è crollato abbattendosi sulle auto in sosta.

19:18Calcio: sindacato mondiale giocatori, ‘sì a Mondiale a 48’

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - "Lasciate ai calciatori il sogno di giocare un Mondiale". Il sindacato internazionale dei calciatori, FifPro, dice sì all'idea della Fifa di allargare i Mondiali a 48 nazionali partecipanti. L'Esecutivo dell'ente calcistico ne discuterà - e potrebbe anche già prendere una decisione - martedì prossimo. A esprimere il consenso per conto dei giocatori di tutto il mondo è Bobby Barnes, ex ala del West Ham e ora direttore generale del sindacato. "Con la formula studiata rimane invariato il numero massimo di sette partite per chi va in finale - spiega Barnes all'ANSA - e così si dà modo a molti più calciatori di realizzare il sogno di giocare in un Mondiale". "Oltretutto, ne beneficerà lo sviluppo del calcio in certi paesi - continua -, che finora non hanno avuto la possibilità di disputare una Coppa del mondo, e pensate anche a quanto calciatori di piccoli paesi avranno la possibilità di mettersi in evidenza ad alto livello, e quindi poi la chance di trovare un buon ingaggio in un club".

19:17Garlasco: Rita Poggi, per noi non c’è mai pace

(ANSA) - MILANO, 6 GEN - "Per noi vale solo la sentenza della Corte di Cassazione", quella con cui Alberto Stasi è stato riconosciuto definitivamente il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, e condannato a 16 anni di carcere. E' quel che ha ripetuto anche oggi la mamma di Chiara, Rita Poggi, replicando a stampa e tv che in questi giorni sono ritornati sul 'giallo' di Garlasco e sulle nuove indagini difensive che adombrano sospetti su Andrea Sempio, amico di loro figlio Marco. La madre di Chiara, che non vuole entrare nel merito degli ultimi sviluppi del caso riportati stamani dal Corriere della Sera, parlando al telefono con l'ANSA ha solo ancora una volta aggiunto di essere "dispiaciuta": "per noi non c'è mai pace".

19:03Non nevica più sull’Umbria, strade tutte aperte

(ANSA) - PERUGIA, 6 GEN - Sono tutte regolarmente transitabili le strade dell'Umbria interessata dall'ondata di gelo. La polizia stradale ha riferito che non nevica praticamente più. Qualche fiocco continua a cadere solo su Norcia. La temperatura si mantiene bassa dovunque, spesso con valori vicini allo zero. I timori sono quindi legati al ghiaccio, in particolare durante la notte, favorito anche dal vento gelido. Numerosi ma piccoli interventi legati al maltempo sono stati compiuti dai vigili del fuoco praticamente lungo tutta la fascia appenninica. Non vengono comunque segnalate situazioni di particolare disagio.

18:57Chapecoense torna in campo, ‘noi siamo la speranza’

(ANSA) - CHAPECO' (BRASILE), 6 GEN - La rinascita dopo la tragedia. Oggi c'è stato il raduno della Chapecoense, la squadra brasiliana 'cancellata' dal disastro aereo dello scorso 29 novembre, ma che ha trovato la forza di rinascere fra nuovi acquisti, prestiti e promozioni dal settore giovanile. Nello stadio Arena Condà si sono radunati in trenta, una 'rosa' più ampia del previsto, tra i quali il difensore Neto, che ha voluto esserci nonostante per camminare abbia bisogno delle stampelle. E' uno dei superstiti, e spera di tornare in campo anche se non sa ancora quando. Ha abbracciato i vecchi compagni Nenem, Martinuccio e Moises, scampati alla tragedia di Medellin in quanto infortunati, poi tutti i nuovi, ai quali ha tenuto un discorso. Il nuovo presidente Plinio David De Nes ha detto che "comincia un cammino di speranza, e mi auguro sia pieno di ottimismo, lotta e solidarietà. Questi signori saranno i rappresentanti dei nostri guerrieri. Siamo una squadra che prova a essere di nuovo felice, e che vive come fossimo una famiglia".

18:48Rugby:un mese a 6 Nazioni,Parisse,non vedo l’ora che cominci

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - - L'ultima volta, il 19 novembre a Firenze nel giorno della storica vittoria col Sudafrica, è stata la 73/a: Sergio Parisse entra nel decimo anno da capitano dell'Italia, uno degli skipper di più lungo corso nella storia del rugby. All'orizzonte, per il numero 8, che con 121 'cap' è anche l'azzurro più presente di ogni tempo, c'è il suo 13/o 6 Nazioni: un mese lo separa dall'esordio del 5 febbraio contro il Galles. "Ho giocato tanti 6 Nazioni, ma è sempre un grande onore poter disputare questo torneo. E' l'appuntamento più affascinante del nostro sport e non vedo l'ora di riprendere con la nazionale. Non faccio pronostici, ma due partite in casa è un ottimo inizio, e giocare davanti al nostro pubblico, respirare l'entusiasmo e il calore dei tifosi, non può che aiutarci. Il 6 Nazioni ogni anno regala sorprese", dice. "A novembre la sconfitta con Tonga è stata bruciante - continua -, ma i test di autunno ci hanno fatto comprendere che il lavoro ben fatto paga sempre. La vittoria sul Sudafrica è lì a ricordarcelo".

18:19Raggi,cimici? Magari le mettessero

(ANSA) - ROMA, 6 GEN - Cimici per le intercettazioni in Campidoglio? "Magari le mettessero, così saprebbero che non abbiamo nulla da nascondere". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha risposto sull'intervista di oggi a un quotidiano dell'ex capo della segreteria Salvatore Romeo, nella quale sostiene che "io e Virginia Raggi sapevamo delle cimici in Comune dal secondo giorno di governo della città".