22:32Mafia: furto nella casa del nipote del boss Messina Denaro

(ANSA) - CASTELVETRANO (TRAPANI), 6 GEN - Furto nell'abitazione rurale di contrada Strasatto, a Castelvetrano, di proprietà di uno dei nipoti del boss latitante Matteo Messina Denaro, Francesco Guttadauro, in carcere come il padre, Filippo, che è fratello di Giuseppe Guttadauro, accusato di essere capomafia di Brancaccio (Palermo). E' stata la madre di Francesco Guttadauro e sorella del latitante, Rosalia Messina Denaro, a denunciare il furto, oggi, ai carabinieri. Nel corso di un primo sopralluogo è stato accertato che i malviventi, dopo avere forzato gli infissi dell'abitazione, al momento disabitata, hanno rubato cavi di rame del sistema elettrico e altri oggetti di cui deve ancora essere fatto l'inventario. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che al momento non escludono alcuna ipotesi. Si cerca di capire se si sia trattato di un semplice furto o se dietro di esso si sia trattato di un messaggio al latitante. (ANSA).

21:10Pugilato:sabato 21 ad Andria c’è sfida tricolore superwelter

(ANSA) - ANDRIA, 6 GEN - Si svolgerà sabato 21 gennaio sul ring del Palasport di Andria l'incontro tra il pugliese Francesco 'Il Gladiatore' Lezzi e il laziale, di Pomezia, Felice 'Faccia d'Angelo' Moncelli, valido per il titolo italiano dei pesi superwelter. La corona è attualmente vacante. Ad annunciarlo è stata la Round Zero, che organizzerà l'evento. "Rispetto Lezzi come avversario - ha commentato Moncelli, che ha già combattuto e perso per questo titolo, contro Emanuele 'La Ruspa' Della Rosa - ma non lo temo perché io sono più forte di lui. Sabato 21 vincerò il match, e la cintura del campione italiano starà benissimo nella bacheca di casa mia".

20:55Maltempo: nevica a Reggio Calabria ed in Aspromonte

(ANSA) - CATANZARO, 6 GEN - Un abbondante nevicata é in corso a Reggio Calabria ed in Aspromonte. Disagi si registrano lungo la statale che da Reggio conduce nella stazione sciistica di Gambarie d'Aspromonte. Difficoltà, a causa delle neve e del ghiaccio formatosi lungo la strada, per alcune persone che percorrevano l'arteria in auto. Criticità si registrano anche a Staiti e Bruzzano Zeffirio. Sul posto, per i soccorsi, ci sono le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la Protezione civile regionale, la sala operativa della quale sta seguendo costantemente l'evolversi della situazione. Il prefetto di Reggio, Michele di Bari, ha disposto l'attivazione dell'Unità di crisi per fare fronte alle problematiche che si stanno determinando. É stata disposta l'istituzione di più presidi da parte delle forze dell'ordine e delle Polizie locali lungo le strade d'accesso a Gambarie allo scopo di impedire la circolazione dei veicoli privi di catene montate. I disagi, al momento, non sono eccessivi, ma si teme un peggioramento.

20:42Epifania: Befana scende da Loggia Lanzi e aiuta terremotati

(ANSA) - FIRENZE, 6 GEN - In tanti nel pomeriggio in piazza Signoria a Firenze per vedere la Befana che si è calata per la prima volta dalla Loggia dei Lanzi. Un'iniziativa che ha visto insieme i vigili del fuoco (protagonisti come da tradizione in questo giorno anche in molte altre città della Toscana) e la Galleria degli Uffizi per un gesto di solidarietà verso i luoghi colpiti dal terremoto. Quando la Befana è scesa in piazza, e ha cominciato a distribuire caramelle e dolci ai bambini, è iniziata una raccolta di fondi destinati al restauro di un'opera d'arte del patrimonio di un sito terremotato. Tante le iniziative nella giornata dell'Epifania a Firenze. Stamani sempre i vigili del fuoco erano stati all'ospedale Meyer dove si sono recati con le auto storiche anche i vigili urbani che, inoltre, con le vecchie divise hanno distribuito doni anche nelle strade. Befana speciale pure alla Canottieri Comunali insieme alla Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) e alla scuola Scuola nazionale cani salvataggio. (ANSA).

20:20Usa: addio a Tilikum, l’orca assassina del parco di Seaworld

(ANSA) - NEW YORK, 6 GEN - Tilikum, l'orca assassina di un acquario Sea World responsabile della morte di tre persone, è morta a Orlando a 36 anni. Nel 2013 il cetaceo era stato protagonista del documentario della Cnn "Blackfish" che aveva puntato i riflettori sulle condizioni di vita delle orche negli acquari. Rispondendo alle critiche dei difensori degli animali, la società a cui fanno capo i parchi acquatici di San Diego, Orlando e San Antonio, ne aveva prima sospeso gli spettacoli, poi a marzo aveva annunciato che l'attuale generazione di orche in suo possesso - in tutto 22 esemplari - sarebbe stata l'ultima. Tilikum era stato catturato da cucciolo in Islanda e ha vissuto sempre in un acquario. L'orca soffriva da mesi di un'infezione batterica ai polmoni. La sua prima vittima in Canada, dove nel 1991 aveva ucciso un addestratore caduto in piscina. A Orlando nel 1999 la seconda vittima: un visitatore che aveva superato le recinzioni di sicurezza. Nel 2010 aveva trascinato in acqua, uccidendola, l'addestratrice Dawn Brancheau.

20:16Calcio: Gascoigne, nuovo ricovero per “liberarsi dai demoni”

(ANSA) - LONDRA, 6 GEN - Nuovo ricovero per Paul Gascoigne, che ha accettato di entrare in una clinica specializzata in disintossicazione per "liberarsi dai suoi demoni". Ad annunciare l'ennesimo tentativo di Gazza di guarire dall'alcolismo è stata la sua agenzia di pubbliche relazioni, A1 Sporting Speaker, che ha definito il 2016 un "annus horribilis" per l'ex centrocampista della Lazio. Sono ormai più di 20 anni che Gascoigne è un alcolista nonostante i ripetuti ricoveri in centri specializzati. Lo scorso dicembre, in seguito ad una rissa, Gazza era caduto dalle scale rimediando la frattura del cranio e di due dita di una mano.

20:15Parigi: sindaco Hildalgo, ‘il 2017 sarà l’anno della bici’

(ANSA) - PARIGI, 6 GEN - Una pista ciclabile sugli Champs-Elysées: è uno dei progetti di rinnovamento urbano annunciati dal sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che ha illustrato una lunga serie di misure per la tutela ambientale della Ville Lumière, tra cui un "immenso giardino" sui lungosenna. Nella capitale periodicamente avvolta da una cappa di smog, la parola d'ordine è ridurre l'inquinamento. Per Hidalgo, "siamo a un passo dal burrone. In queste circostanze la nostra prima priorità è attuare l'accordo di Parigi" della Cop21 nonché "una transizione ecologica concreta e tangibile". Annunciate novità anche per la "riduzione del traffico automobilistico". Da mesi la sindaca è oggetto di polemiche per la pedonalizzazione di una parte dei Lungosenna, una scelta che ha fatto infuriare molti automobilisti. "Il 2017 sarà l'anno della bici", assicura la prima cittadina, parlando dello sviluppo di un nuovo piano di 'Réseau Express Vélo' lungo la Senna, dietro l'Arco di Trionfo e sulla Avenue de la Grande Armée.