12:20Aree sisma Umbria sotto zero, meno 14 a Cascia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 7 GEN - Umbria sotto zero per l'ondata di gelo che sta facendo registrare temperature particolarmente basse nella Valnerina colpita dal sisma. Registrati infatti meno 16 gradi a Castelluccio di Norcia e Forca Canapine, mentre a Cascia si è arrivati a meno 14. E' andata un po' meglio a Norcia dove il termometro ha registrato meno 9. Le temperature, rilevate dal centro funzionale della Protezione civile, rimarranno sotto lo zero durante l'intera giornata. Anche nella valle umbra e quindi in zone pianeggianti sarà un sabato all'insegna del grande freddo. I venti, secondo le previsioni, continuano ad essere forti in particolare sulle zone della Valnerina, anche se in attenuazione. Oggi non sono previste precipitazioni.

12:02Sci: cdm, gigante Maribor, in testa Shiffrin e Goggia 2/a

(ANSA) - Maribor (Slovenia),7 gen - L'americana Mikaela Shiffrin in 1.08.13 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di cdm di Maribor. Subito alle sue spalle, a soli 7 centesimi, c'è l'azzurra Sofia Goggia in 1.08.20. Terza in 1.08.33 la francese Tessa Worley. Per l'Italia ci sono poi Manuela Moelgg 5/a in 1.08.59, e Marta Bassino al momento 10/a in 1.08.93, Francesca Marsaglia 14/a in 1.09.23 Nadia Fanchini 16/a in 1.09.30, Elena Curtoni 19/a in 1.09.52 e sua sorella Irene 25/a in 1.10.34. Fuori subito la slovena Tina Maze, in gara per salutare il suo pubblico dopo il ritiro dall'agonismo. Si gareggia su una pista senza grosse pendenze ma con un tracciato traditore: velocissimo inizialmente e poi piu' stretto con alcuni dossi che sbalzano fuori all'inizio dell'unico muro. È qui che moltissime atlete hanno avuto difficolta' nel tenere la linea e dove e' uscita l'azzurra Federica Brignone. Anche Goggia in questo tratto ha commesso un errore ma ha resistito e poi recuperato nel finale.

11:55Maltempo: traghetto greco arrivato Ancona con 18 ore ritardo

(ANSA) - ANCONA, 7 GEN - Un'odissea durata 18 ore quella vissuta dai passeggeri del traghetto greco Cruise Olympia. Sarebbe dovuto arrivare nel porto di Ancona ieri alle 13:30 ma è attraccato solo stamani alle 7:35, a causa del mare forza 10 che l'ha costretto restare una notte in navigazione, in sicurezza, al largo delle coste croate. I forti venti da nord-est, con raffiche fino a 80 km, hanno causato non pochi disagi al traffico del porto dorico, che ha ripreso la normale attività solo questa mattina. Gelo e vento non hanno ancora abbandonato le Marche, anche se ha smesso di nevicare, anche nelle zone colpite dal sisma. Scuole chiuse oggi ad Ascoli, Fermo, San Severino Marche, Maltignano, Offida, Folignano e Arcevia. Lungo l'A14 i mezzi pesanti diretti a sud vengono filtrati all'altezza dei caselli di Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto: la polizia stradale controlla che siano dotati di catene e attua blocchi dinamici per evitare che i tir intasino il tratto abruzzese dell'autostrada dove è nevicato.

11:53Basket: Nba, Cleveland consolida primato in classifica

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Nella notte Nba i Cleveland Cavaliers hanno consolidato il loro primato nella classifica della Eastern Conference conquistando una netta vittoria in casa dei Brooklyn Nets con il punteggio di 116-108. Grande prova di Lebron James, 36 punti per lui e una prestazione straordinaria. Successi di misura per i Boston Celtcs sui Philadelphia 76ers per 110-106, e per i New York Knicks che hanno avuto ragione dei Milwaukee Bucks in trasferta, per 116-111. Larga vittoria dei Los Angeles Lakers che hanno travolto in casa i Miami Heat 127-100, per i Lakers punti importantissimi per uscire dalla bassa classifica. Restano in scia di Golden State Warriors e San Antonio Spurs, rispettivamente prima e seconda della Western Conference, gli Houston Rockets andati a vincere sul campo dell'Orlando Magic per 100-93 e confermandosi quindi al terzo posto in classifica generale. Confermato il quarto posto anche per i Los Angeles Clippers, vincitori 106-98 sul terreno dei Sacramento Kings.

11:46Maltempo: neve e gelo in Puglia, Bari imbiancata

(ANSA) - BARI, 7 GEN - Bari si è svegliata con la neve: in Puglia continua infatti l'ondata di maltempo che da ieri imperversa nel Sud. A causa della neve è ancora bloccato dalla serata di ieri sulla statale Appia, tra Laterza e Matera, un pullman con alcune decine di turisti di Taiwan che dopo aver visitato Matera rientravano in Puglia. I soccorsi non sono riusciti a raggiungere il pullman. Nella zona la neve ha infatti raggiunto anche i due metri di altezza. Neve anche a Lecce e in numerosi comuni del Salento, dove era dal 2001 che non si vedevano scenari simili con le spiagge innevate. La precipitazione ha invaso strade statali e provinciali provocando in alcuni casi interruzioni della circolazione delle automobili. Nel Barese particolarmente difficile la situazione ad Altamura: il comune, a causa della neve, non è raggiungibile in alcun modo. Strade bloccate anche nelle zone dei comuni di Altamura, Santeramo, Cassano, Gioia del Colle, sul Gargano e nel Tarantino (Laterza e Castellaneta). La A14 è percorribile con catene.

11:38Trump: media, alti funzionari Mosca hanno celebrato vittoria

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Alti funzionari del Cremlino hanno festeggiato la vittoria elettorale di Donald Trump sulla rivale Hillary Clinton accogliendo la notizia come un successo geopolitico per Mosca: lo scrive il quotidiano britannico The Independent, che cita un anonimo funzionario statunitense. Secondo la fonte, i servizi di intelligence americani hanno intercettato comunicazioni nelle ore successive al voto Usa in cui si sentivano i funzionari russi che si congratulavano a vicenda per l'esito delle elezioni. La reazione entusiasta dei funzionari, alcuni dei quali - secondo gli esperti americani - erano al corrente della cybercampagna russa per interferire nelle elezioni Usa, ha contribuito alla valutazione dell'intelligence statunitense secondo cui gli sforzi di Mosca erano diretti almeno in parte ad aiutare Trump. Le indiscrezioni seguono la pubblicazione di un rapporto dell'intelligence Usa in cui si afferma che il presidente russo Vladimir Putin ha "ordinato" di lanciare una campagna per influenzare le elezioni americane.

11:35Tennis: Hobart, Errani e Schiavone in gara da domani

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Sono due le azzurre ai nastri di partenza dell'"Hobart International", torneo Wta International dotato di un montepremi di 250mila dollari che si disputa sui campi in cemento della città neozelandese, ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open. Sara Errani, numero 49 del ranking mondiale, è stata sorteggiata al primo turno contro la francese Kristina Mladenovic, numero 42 Wta e settima testa di serie: la 23enne di Saint Paul sur Mer è in vantaggio per 3-1 nei precedenti. In gara c'è anche Francesca Schiavone, numero 102 Wta, in tabellone grazie ad una wild card, che debutterà contro una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. La prima favorita del seeding è l'olandese Kiki Bertens, numero 22 Atp: la seconda è la lettone Anastasia SEvastova, numero 34 del ranking mondiale.