15:49Gli spara in faccia in casa e fugge, uomo ferito

(ANSA) - GENOVA, 7 GEN - Tentato omicidio ieri pomeriggio a Crocefieschi, piccolo comune dell'entroterra genovese: un uomo di 56 anni è stato ferito con un colpo di pistola in faccia all'interno della propria abitazione. L'aggressore è poi scappato facendo perdere le tracce. Unico testimone il padre del ferito, un novantenne, che ha sentito le urla del figlio: l'anziano ha visto fuggire l'aggressore ma non è riuscito a descriverlo ai carabinieri. Il ferito è stato colpito sotto l'occhio destro. L'aggressore avrebbe usato una pistola calibro 22. Gli investigatori ritengono che l'uomo ferito e chi ha sparato si conoscano perché non sono stati trovati segni di effrazioni a porte e finestre.

15:48Scontro treni a Crevalcore, ricordato il 12/o anniversario

(ANSA) - CREVALCORE (BOLOGNA), 7 GEN - Crevalcore, nel Bolognese, ha ricordato, con una messa in suffragio delle vittime e con la deposizione di corone di fiori al cippo che le ricorda, il 12/o anniversario della strage ferroviaria del 7 gennaio 2005. Alle 12.53, in una fitta nebbia, un treno interregionale proveniente da Verona e un convoglio merci con putrelle di acciaio che sopraggiungeva da Roma si scontrarono frontalmente a pochi passi dalla stazione di Bolognina di Crevalcore, sulla linea Bologna-Verona a binario unico. I morti furono 17, tra cui entrambi i macchinisti, e decine i feriti. Per i pm a causare la strage fu l'errore umano di un macchinista che 'bucò' un semaforo rosso, scontrandosi con il convoglio che arrivava in direzione opposta senza Scmt, Sistema di controllo marcia treno, meccanismo automatico che blocca il treno in caso di mancato rispetto dei segnali. Il processo si chiuse nel 2011 con l'assoluzione di dieci dirigenti delle Ferrovie e non ci fu appello. (ANSA).

15:03Roma: Spalletti “Io alla Juve? Io allenerei ovunque”

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Se andrei mai ad allenare la Juventus? Che domandina facile... Mi coglie di sorpresa, però io faccio questo di lavoro, sono un professionista. E non vedo perché ci debba essere sola la Juve, ci possono stare anche Fiorentina, Inter e Milan. Io faccio questo di lavoro, vado da tutte le parti ad allenare. E se continuerò ad allenare vado da tutte le parti". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della ripresa del campionato con la squadra giallorossa impegnata a Marassi in casa del Genoa. (ANSA).

15:02Calcio: Spalletti, seguiamo Feghouli ma serve tempo

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - "Per quello che mi riguarda il mercato poteva anche non esserci perché questa è la squadra che ho scelto. E' forte, con ambizioni, e mi sta bene com'è. Certo, Salah è dovuto partire (per la Coppa d'Africa, ndr) e Iturbe è andato via per giocare (al Torno, ndr), quindi bisogna saper sopperire. Massara sta valutando quello che c'è sul mercato. Stiamo direzionando la nostra attenzione su Feghouli, ma ci vuole ancora tempo, stanno parlando. Gli altri? Erano ipotesi che si sono un po' raffreddate". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della ripresa del campionato con i giallorossi che saranno impegnati in trasferta a Marassi in casa del Genoa. Il primo obiettivo, come ammesso da Spalletti, è quindi Feghouli, esterno del West Ham. "Sul mercato comunque vorrei la rimozione delle barriere e il ritorno del nostro pubblico, sarebbe il miglior acquisto possibile. Abbiamo bisogno della passione del pubblico romanista" conclude l'allenatore.

14:58Visita ospedale poi a casa,muore bimba 4 mesi nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 7 GEN - Una bambina di quattro mesi, che ieri sera era stata rimandata a casa dopo una visita nel Pronto Soccorso dell'isola di Procida (Napoli) è deceduta nel presidio ospedaliero dove è stata riportata stamattina dai genitori, dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute. Finora i genitori non hanno presentato denuncia sull'accaduto. In ospedale, comunque, i carabinieri sono andati per raccogliere informazioni. "La bambina era in pieno benessere ed ora si dovranno stabilire le cause del decesso. Ieri sera non c'erano gli estremi per tenerla ricoverata qui", ha detto all'Ansa uno dei medici del Pronto Soccorso. (ANSA).

14:54Basket: rinviato al 10 gennaio derby tra Cantù e EA7 Milano

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Il derby tra Cantù e EA7 Milano è stato rinviato. La gara, prevista per lunedì 9, si disputerà martedì 10 al PalaDesio e non lunedì 16 gennaio: lo annuncia una nota della Lega Basket. Una necessità di calendario dettata dall'impossibilità dell'Olimpia di rientrare in Italia da Istanbul: una violenta nevicata infatti si è abbattuta sul centro turco e l'aeroporto di Ataturk è stato chiuso. "La Lega Basket - si legge - viste le avverse condizioni metereologiche di Istanbul che non permettono il rientro in Italia dopo la gara disputata in Eurolega dell'Olimpia Milano in tempo utile per la disputa della quindicesima giornata di campionato, ha disposto che la gara Pallacanestro Cantù - Pallacanestro Olimpia Milano venga disputata martedì 10 gennaio 2017 alle ore 20.45 con diretta su Sky Sport 1".

14:48Maltempo: clochard morto di freddo a Milano

(ANSA) - MILANO, 7 GEN - Il cadavere di un clochard polacco di 66 anni è stato trovato all'interno di un palazzo abbandonato in via Antegnati, nella zona sud di Milano. Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio del 5 gennaio ma la notizia è stata comunicata solo ora dai carabinieri intervenuti dopo una telefonata anonima arrivata al 118. Da un primo accertamento sembra che la morte sia dovuta ad assideramento ma sarà l'autopsia, disposta nei prossimi giorni, a chiarire le cause del decesso. L'uomo risulta che non avesse lavoro e casa.(ANSA)