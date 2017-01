18:28Tennis: Hopman Cup, successo della Francia

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - La Francia si aggiudica la 29/a edizione della Hopman Cup, succedendo nell'albo d'oro all'Australia. Nella finale della tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall'Itf, conclusasi sul veloce indoor della Perth Arena, i transalpini superano per 2-1 gli Stati Uniti. Richard Gasquet batte Jack Sock per 6-3, 5-7, 7-6 in una battaglia di quasi due ore e mezza, dopo aver annullato un match-point allo statunitense sul 6-5 del tie-break del set decisivo, poi chiuso dal francese per 8-6. Pareggio americano con Coco VandeWeghe vincente 6-4, 7-5 su Kristina Mladenovic, ma nel doppio misto decisivo Mladenovic e Gasquet sconfiggono la coppia VandeWeghe-Sock. Si tratta del secondo successo per la Francia (alla quarta finale), dopo quello ottenuto nel 2014 da Alizé Cornet e Jo-Wilfried Tsonga.

18:12Calcio: Allegri, spero di rimanere ancora a lungo

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "Lo sfogo di Doha non c'entra niente con il mio futuro, sono due cose separate": lo ha chiarito Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Bologna, tornando sul tema della reprimenda ai suoi giocatori seguita alla sconfitta in Supercoppa con il Milan. "Sto bene alla Juve - ha precisato il tecnico - Sono contento di essere qui e spero di rimanerci il più a lungo possibile. Poi, quando deciderò di lasciare o quando la società sceglierà di cambiare allenatore, farò valutazioni diverse". Allegri, poi, si è detto d'accordo con il collega Pep Guardiola: "Credo che la carriera di un allenatore non possa durare ad alto livello per più di 15 anni. Ma è una questione molto soggettiva, dipende da quando si comincia e dagli interessi che si hanno nella vita". Infine, sul fenomeno cinese che sta stravolgendo il calcio mondiale con contratti faraonici a giocatori e allenatori di primo piano: "Hanno un progetto molto importante che in un anno non possono realizzare, ma in futuro sì".

18:06Ghana: si insedia presidente Nana Akufo-Addo

(ANSA) - ACCRA, 7 GEN - Il neo eletto presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, si è insediato oggi ufficialmente in un passaggio di poteri pacifico e salutato con soddisfazione dalla popolazione e dai leader di altri Paesi africani che hanno partecipato alla cerimonia ed ai festeggiamenti ad Accra. Migliaia di persone hanno gremito piazza Indipendenza nella capitale vestiti di bianco, rosso e blu, i colori del New Patriotic Party. Muhamudu Bawumia ha assunto l'incarico di vicepresidente. Nel suo discorso Akufo-Addo, 72 anni, ha promesso di incentivare la crescita dell'economia.

18:03Biathlon: ancora un podio per l’azzurro Windisch

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Dopo il terzo posto nella sprint di giovedì, Dominik Windisch conquista un altro podio nella pursuit maschile a Oberhof, nella giornata in cui Martin Fourcade è tornato a dominare in una gara condizionata dal vento. Il 27enne alpino di Anterselva è uscito indenne dalle due serie a terra e, nonostante i cinque errori nelle serie in piedi, si è agganciato ad Emil Svendsen tenendo a bada Erik Lesser e Anton Babikov. Così, mentre Fourcade tagliava il traguardo davanti ad Arnd Pfeifer, Windisch ha preceduto allo sprint il norvegese. Per l'azzurro si tratta del podio numero 3 in carriera in gare individuali, mentre la squadra azzurra registra anche la dodicesima posizione di Lukas Hofer. Sfiora la zona punti anche Giuseppe Montello, con il 43/o posto. In classifica generale, Fourcade (al decimo sigillo stagionale) rafforza il primato con 562 punti contro i 352 di Shipulin e i 310 di Schempp, mentre Windisch risale al dodicesimo posto con 223. Domenica ultima prova del trittico tedesco con la mass start.

18:01Maltempo: Puglia, finita odissea turisti bloccati in bus

(ANSA) - LATERZA (TARANTO), 7 GEN - E' finita dopo oltre 20 ore l'odissea di 25 turisti taiwanesi che dalle 17 di ieri erano rimasti bloccati, a causa della neve, a bordo di un autobus sulla strada statale 7 (Matera-Laterza, chilometrica 153). Lo conferma il sindaco di Laterza Gianfranco Lopane. "Solo qualche minuto fa - osserva - si è risolta la situazione. I mezzi comunali hanno raggiunto l'autobus e con una colonna di mezzi più un pullmino sono stati prelevati i turisti per essere condotti nella struttura socio-sanitaria Osmairm di Laterza. E' stato somministrato loro qualcosa di caldo, delle coperte e poi nella struttura saranno effettuati degli accertamenti sanitari. Non si segnalano comunque criticità. L'Anas ci ha garantito che anche le altre persone rimaste nelle auto in panne intorno al pullman sono state prelevate". A Laterza e negli altri comuni del versante occidentale della provincia ionica (Ginosa e Castellaneta soprattutto) continua a nevicare.

17:56Maltempo: Puglia, neve anche sui trulli

(ANSA) - BRINDISI, 7 GEN - La neve ha imbiancato i trulli in Puglia. Anche oggi, dopo la neve caduta ieri, Alberobello e Locorotondo sono imbiancati. Mentre non sono stati sfiorati dalla forte nevicata che si è abbattuta sulla regione alcuni Comuni, anche della Valle d'Itria che solitamente, in condizioni meteorologiche simili, vengono imbiancati. E' stata attesa quindi invano la neve a Ostuni e Cisternino, nel Brindisino. Niente neve anche a Polignano a Mare e Monopoli (Bari), oltre che a Fasano (Brindisi).

17:52Afghanistan: in primavera altri 300 Marine Usa in Helmand

(ANSA) - KABUL, 7 GEN - Un reparto di Marine americani sarà dispiegato in primavera nella provincia meridionale afghana di Helmand nell'ambito della attuale Missione della Nato 'Resolute Support' di addestramento, assistenza e consulenza per le forze di sicurezza afghane. Lo ha reso noto oggi Tolo Tv di Kabul. Secondo l'emittente, che ha citato il generale Roger B. Turner, si tratta di un contingente della 'II Marine Expeditionary Force', basata a Camp Lejeune nella North Carolina. Sul posto i Marine sosterranno lo sforzo del 215/o Corpo d'armata dell'esercito e degli agenti della 505/a Zona della polizia nazionale contro i talebani. Negli ultimi mesi gli insorti hanno moltiplicato gli attacchi riuscendo ad assicurarsi il controllo di alcuni distretti di Helmand, e portando gli scontri fino alle porte di Lashkargah, il capoluogo provinciale.