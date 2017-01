20:53Maltempo: Puglia, in molti Comuni scuole chiuse lunedì 9/1

(ANSA) - BARI, 7 GEN - L'eccezionale ondata di maltempo che sta investendo la Puglia e che si prevede non smetterà anche nei prossimi giorni, sta inducendo diversi Comuni e Prefetture a disporre la chiusura delle scuole nelle zone più colpite. A Bari a sollecitare una analoga decisione al Sindaco metropolitano sono stati gli studenti dell'Uds che segnalano l'inadeguatezza di molti impianti di riscaldamento negli istituti scolastici della provincia e le difficoltà di trasporto. In Provincia di Brindisi tutte le scuole di ordine e grado resteranno chiuse mentre a Lecce la prefettura ha disposto al momento la chiusura solo delle scuole superiori invitando i sindaci a valutare anche la chiusura degli istituti di grado inferiore. E' probabile che nelle prossime ore anche nelle altre province della Puglia, tutte colpite dal maltempo, vengano prese analoghe decisioni.

20:50Maltempo: Gentiloni in visita a mensa poveri S.Egidio

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni si è recato oggi pomeriggio in visita alla mensa dei poveri di via Dandolo a Trastevere, per incontrare i volontari della Comunità di Sant'Egidio che portano ogni sera coperte e sacchi a pelo, insieme a bevande e pasti caldi, ai senza dimora che cercano in questi giorni di difendersi dal freddo. Dopo essersi intrattenuto con loro li ha ringraziati per il servizio volontario e gratuito a chi in queste ore è particolarmente a rischio. "Un grazie sincero a tutti voi e, attraverso le vostre persone, a tutte le associazioni che aiutano i senza dimora prestando loro soccorso", ha detto il presidente del Consiglio. "Mi unisco all'appello lanciato dal presidente di Sant'Egidio Marco Impagliazzo - ha aggiunto - che si è rivolto alle istituzioni perché allarghino la rete di accoglienza ma anche alla coscienza di ogni cittadino italiano: ognuno può fare qualcosa per chi in queste ore è in difficoltà. E' qualcosa di gratuito ma che resta".

20:43Germania: Gabriel (Spd) attacca Merkel (Cdu)

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - L'insistenza della Germania di Angela Merkel sull'austerità nell'eurozona "ha diviso l'Europa come non mai e una spaccatura della Ue non è più impensabile". Lo afferma il vice cancelliere socialista Sigmar Gabriel in un'intervista a Der Spiegel attaccando duramente la cancelliera. Gabriel cita tra l'altro i rischi politici in Paesi come Francia e Italia. "Una volta ho chiesto a Merkel cosa è peggio per la Germania: concedere a Parigi mezzo punto percentuale in più di deficit o avere Le Pen all'Eliseo? Ancora mi deve una risposta". "E' osceno che paesi come Francia e Italia, che stanno facendo le riforme, debbano sottostare a misure così pesanti per riuscire ad avere un mezzo percentuale sul deficit", insiste Sigmar Gabriel. Gabriel, vice cancelliere e ministro dell'Economia nell'attuale governo di grande coalizione in Germania, ha buone chance di essere il candidato cancelliere della Spd nelle elezioni federali di settembre in contrapposizione alla cancelliera Angela Merkel, candidata Cdu.

20:36Calcio: Roma partita per Genova, c’è anche Totti

(ANSA) - FIUMICINO, 07 GEN - Dopo la pausa per le festività, la Roma vola a Genova dove domani, a Marassi, alle 15, affronterà il Genoa per l'ultimo turno del girone di andata del campionato. I giallorossi sono partiti, alle 18.15, dall'aeroporto di Fiumicino con un volo charter dell'Alitalia. Della trasferta fa parte anche Francesco Totti, alle prese con un'infiammazione al tendine d'Achille. Nel tragitto dal pullman al gate d'imbarco tante le attestazioni d'affetto, da parte di passeggeri ed operatori aeroportuali per la squadra allo scalo romano, con richieste di selfie. Per Totti anche quelle di turisti stranieri, oltre che di un piccolo tifoso argentino. Luciano Spalletti deve fare i conti, alla ripresa della massima serie, con le assenze di Florenzi, convalescente, Salah, impegnato in Coppa D’Africa, e Vermaelen, alle prese con un nuovo stop.

20:23Terrorismo: Pili, “a Sassari pericolosi jihadisti”

(ANSA) - SASSARI, 7 GEN - "Quello di Sassari è il carcere dei terroristi dell'Isis, tra loro anche uno nella lista nera di Obama". Lo denuncia il deputato di Unidos, Mauro Pili, che oggi ha effettuato una visita ispettiva a sorpresa nell'istituto penitenziario di Bancali. "La struttura ospita 18 terroristi islamici - riferisce - nelle celle distrutte dalla violenza jaidista la tensione è alle stelle". Secondo Pili "il braccio 8 dell'alta sicurezza è la Cayenna islamica dedicata al terrorismo internazionale. Mancano 150 agenti, non c'è un interprete, le telefonate sono senza controllo", accusa il parlamentare sardo, secondo cui "lo Stato, dopo aver dislocato i capi mafia, sceglie Sassari per scaraventare sulla Sardegna quelli che vengono ritenuti dai giudici i più pericolosi terroristi in circolazione in Italia. La cellula di Bancali è operativa, con il silenzio e la complicità di molti".

20:15Maltempo:gelo Calabria, senzatetto ospitati in Comune Reggio

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 7 GEN - Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha deciso di aprire le porte di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, ad una sessantina di senzatetto indicati dalla Caritas Diocesana per ripararli dal gelo che sta attanagliando la città. "Le temperature polari non sono solo splendide fotografie dei nostri panorami - ha scritto sulla sua pagina facebook - ma anche problemi per i senzatetto. Per questo abbiamo deciso di attivarci e rendere la Casa Comunale ricovero per chi una casa non ce l'ha. Ma abbiamo bisogno di tutti voi. Ognuno può fare qualcosa. Facciamo battere il cuore di Reggio, vi aspettiamo a Palazzo S.Giorgio". Vigili urbani, protezione civile comunale e volontari - tra i quali diversi migranti - di associazioni cittadine hanno sistemato brandine nell'androne del palazzo ed in alcuni uffici, posizionato stufe e stanno raccogliendo cibo e coperte portati da cittadini che hanno raccolto l'invito lanciato dal sindaco. Alcuni ristoratori stasera offriranno una cena calda ai senzatetto.

20:08Calcio: Ronaldo a ‘CR7’, Congratulazioni per Pallone d’Oro

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - "È sempre un onore stare al fianco di queste leggende del calcio. Grazie, Real Madrid, per avermene dato l'opportunità! Congratulazioni, Cristiano Ronaldo, per il quarto Pallone d'Oro! Merita l'onore e la soddisfazione di tutti noi". Così Ronaldo Nazario de Lima, sul proprio profilo di Facebook, ha postato una didascalia a corredo di una foto che lo ritrae assieme a Raymond Kopa, Michael Owen, Luis Figo e Zinedine Zidane, attuale allenatore del 'blancos', e naturalmente con Cristiano Ronaldo: tutti i 'Palloni d'Oro' che hanno indossato la 'camiseta blanca' della squadra più titolata dal mondo si sono schierati in campo al Bernabeu prima della partita contro il Granada. Altri due 'Palloni d'Oro ed ex madridisti, Kaka' e Fabio Cannavaro, hanno invece inviato un videomessaggio all'attaccante portoghese.(ANSA).