23:03Anziana muore in incendio appartamento a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 GEN - Una donna di 81 anni è morta nell'incendio che si è sviluppato stasera nel suo appartamento, in via Mordini, a Firenze in una palazzina a tre piani. Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco chiamati per spegnere le fiamme. E' stato il marito, anche lui anziano, a chiamare i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate dai fornelli della cucina economica e si sarebbero presto diffuse agli oggetti circostanti avvolgendo l'anziana senza lasciarle scampo. Il marito è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi: ha ustioni alle mani. Sul posto anche la polizia. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

22:59Calcio: Maracana abbandonato, l’impianto cade a pezzi

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il Maracana, il mitico stadio che ha fatto la storia del calcio ed è stato utilizzato anche durante i Giochi olimpici di Rio, cade a pezzi. Lo stato di abbandono dell'impianto è stato denunciato da un servizio in onda su O Globo giorni fa. Terreno di gioco molto spelacchiato, erba alta fuori, muri scrostati, sediolini divelti, cani randagi che soggiornano nell'impianto e gatti che hanno trasformato le sale Vip in una fissa dimora. Insomma, uno spettacolo poco edificante. Il contratto della Maracana S.A., la società che gestiva lo stadio, è scaduto a fine dicembre e da allora l'impianto ha offerto il peggio di sè, malgrado abbia ospitato il 28 dicembre dell'anno scorso un'amichevole alla quale hanno partecipato numerose stelle, per rendere omaggio a Zico. L'affidamento a una nuova società tarda ad arrivare e lo stadio non può essere usato nemmeno come attrazione turistica, viste le condizioni in cui versa. (ANSA).

22:47Sfregia prete in basilica: fermato avrebbe disturbi psichici

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Potrebbe avere disturbi psichici l'uomo che nel pomeriggio ha aggredito nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma il padre superiore e il sacrestano. Lo si apprende da fonti investigative. L'aggressione è avvenuta in sacrestia. All'interno della chiesa in quel momento c'erano diversi fedeli.

22:14Maltempo:lunedì scuole chiuse a Campobasso e altri 40 Comuni

(ANSA) - CAMPOBASSO, 7 GEN - Vacanze di Natale prolungate per migliaia di studenti molisani a seguito dell'eccezionale ondata di neve e gelo. Lunedì 9 scuole chiuse e Campobasso e in circa 40 comuni delle province di Campobasso (tra cui Larino) e Isernia. In alcuni casi, come a Riccia e a Petrella Tifernina (Campobasso), i sindaci hanno sospeso le attività anche per martedì 10. A Pescolanciano (Isernia) scuole chiuse fino al 15 gennaio. Attività ferme lunedì 9 in tutte le sedi dell'Università del Molise - Campobasso, Pesche-Isernia e Termoli. Ulteriori aggiornamenti saranno resi noti entro le 12.30 di lunedì 9 sulla homepage del sito di Ateneo. Il sindaco di Capracotta (Isernia) Candido Paglione, "considerato che le nevicate in corso e la forte bufera stanno creando notevoli disagi alla circolazione e che le avverse condizioni sconsigliano sia gli spostamenti per raggiungere Capracotta sia l'uscita degli alunni per raggiungere la sede scolastica, ha disposto la chiusura delle scuole per lunedì 9 in attesa di un miglioramento". (ANSA).

22:07Entra in basilica di Roma e sfregia sacerdote, fermato

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - E' entrato nella basilica di Santa Maria Maggiore, al centro di Roma, e ha aggredito con un coccio di bottiglia il sacerdote e il sacrestano, ferendoli al volto. L'uomo, un pregiudicato di 41 anni originario di Frosinone, è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri della compagnia piazza Dante in servizio di vigilanza all'esterno della chiesa. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Il più grave è il sacrestano trasportato in ospedale in codice rosso per una profonda ferita dallo zigomo al mento. Portato in ospedale anche il sacerdote, ferito anche lui al viso.

21:47Costa d’Avorio: ammutinamento e caos

(ANS) - ABIDJAN, 7 GEN - Pesanti sparatorie sono scoppiate oggi nella capitale economica della Costa d'Avorio, trasferendo ad Abidjan l'ammutinamento scatenato ieri da una larga parte dei militari di stanza a Bouake, seconda città del Paese. Secondo alcuni osservatori, la situazione sta degenerando rapidamente nonostante i tentativi delle autorità di trovare un compromesso con i soldati che, come prima rivendicazione, chiedono un aumento del salario e4 promozioni. Colpi d'arma da fuoco sono segnalati anche nelle località di Man, Korhogo, Touleupleu e Daloa, Daoukro, Odienné. Non si sa se vi siano state vittime. Stati Uniti e Francia hanno chiesto ai loro cittadini che vivono in Costa d'Avorio di rimanere nelle case e di ridurre al minimo gli spostamenti. Il presidente Alassane Ouattara è tornato stasera in patria dal Ghana, dove partecipava alla cerimonia di insediamento del capo di stato Nana Akufo-Addo. Il ministro della Difesa, Alain-Richard Donwahi, è invece arrivato a Bouake per tentare di risolvere la situazione.

21:26Calcio: Serie A, Empoli-Palermo 1-0

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Un gol dell'ex attaccante rosanero Massimo Maccarone, realizzato al 33' del secondo tempo su rigore, ha permesso all'Empoli di aggiudicarsi il successo sul Palermo, nel primo dei due anticipi della 19/a giornata d'andata, disputato sul terreno del Castellani. La partita è stata molto brutta e totalmente priva di emozioni: i toscani hanno risolto su un episodio casuale, grazie al quale si sono portati a +7 in classifica sui rosanero allenati da Eugenio Corini.