01:42Calcio: Sarri, terreno del San Paolo ci ha penalizzati

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Il Napoli ha vissuto "una situazione di grande difficoltà nel primo tempo. Abbiamo perso una quantità impressionante di palloni" ha spiegato Maurizio Sarri dopo la vittoria in extremis sulla Samp. Per tre motivi: "il loro grande pressing, le condizioni del terreno che ci hanno impedito di giocare in velocità, infine il lavoro duro negli ultimi 15 giorni che ci ha tolto brillantezza. Ma certo questa squadra ha bisogno di un terreno di gioco diverso per dare il meglio". La Sampdoria è arrabbiata per il rosso a Silvestre - che l'ha lasciata in 10 a mezzora dalla fine - ritenuto eccessivo, "ma anche il Napoli non è contento dell'arbitraggio - ha chiarito Sarri - C'è stato un episodio molto dubbio in area blucerchiata" per un contatto tra Praet ed Hamisik.

01:36Calcio: Giampaolo non parla nel dopo partita

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo, deluso per il ko della sua squadra arrivato al 95', ha deciso di non rilasciare dichiarazioni nel post partita di Napoli-Sampdoria. L'allenatore dei blucerchiati, ha comunicato l'ufficio stampa del club, non andrà in sala stampa per la conferenza post partita.

01:33Calcio: Ferrero furioso, partita l’ha decisa l’arbitro

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Questa partita l'ha decisa l'arbitro Di Bello. Silvestre non tocca Reina, l'arbitro potrebbe avere una svista, ma il quarto uomo cosa ci sta a fare? Non possono espellere un difensore centrale e rovinare la partita. Devono smetterla, il sistema deve cambiare". Massimo Ferrero è furioso con il direttore di gara per l'espulsione di Silvestre. "Ha dato 5 minuti di recupero e non si è capito perché. Potevano dircelo prima che restavamo a casa" ha aggiunto il presidente della Samp. Il direttore di gara dovrebbe venire davanti alle telecamere e spiegare l'accaduto. Perdere una partita così è vergognoso".

00:33Calcio: Napoli in rimonta batte la Sampdoria

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il Napoli batte la Sampdoria all'ultimo respiro, incendiando un San paolo gelato. E' Lorenzo Tonelli, alla prima presenza in campionato, l'autore del gol decisivo al 50' della ripresa, a pochi secondi dal fischio finale. Una rete che porta il Napoli a 38 punti, con aggancio momentaneo al secondo posto occupato dalla Roma. Un'ottima Samp ha tenuto testa ai padroni di casa per un'ora, finché l'espulsione di Silvestre - secondo giallo al 16' della ripresa per un fallo ingenuo su Reina - ha complicato i piani dei blucerchiati, fermi a 23 punti. Samp in vantaggio al 30' del primo tempo grazie all'autorete di Hysaj. Il Napoli, apparso poco lucido ed impreciso per lunghi tratti della partita, si è affidato a Gabbiadini, autore del pareggio al 32' della ripresa. Da lì in poi è assedio alla porta difesa da un grande Puggioni, decisivo ancora su Gabbiadini e Hamsik. Il portiere della Samp però non può nulla contro la conclusione ravvicinata di Tonelli a tempo quasi scaduto.

23:03Anziana muore in incendio appartamento a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 GEN - Una donna di 81 anni è morta nell'incendio che si è sviluppato stasera nel suo appartamento, in via Mordini, a Firenze in una palazzina a tre piani. Il cadavere è stato trovato dai vigili del fuoco chiamati per spegnere le fiamme. E' stato il marito, anche lui anziano, a chiamare i soccorsi. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme si sarebbero sprigionate dai fornelli della cucina economica e si sarebbero presto diffuse agli oggetti circostanti avvolgendo l'anziana senza lasciarle scampo. Il marito è stato soccorso dal 118 e trasportato all'ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non sarebbero gravi: ha ustioni alle mani. Sul posto anche la polizia. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

22:59Calcio: Maracana abbandonato, l’impianto cade a pezzi

(ANSA) - ROMA, 7 GEN - Il Maracana, il mitico stadio che ha fatto la storia del calcio ed è stato utilizzato anche durante i Giochi olimpici di Rio, cade a pezzi. Lo stato di abbandono dell'impianto è stato denunciato da un servizio in onda su O Globo giorni fa. Terreno di gioco molto spelacchiato, erba alta fuori, muri scrostati, sediolini divelti, cani randagi che soggiornano nell'impianto e gatti che hanno trasformato le sale Vip in una fissa dimora. Insomma, uno spettacolo poco edificante. Il contratto della Maracana S.A., la società che gestiva lo stadio, è scaduto a fine dicembre e da allora l'impianto ha offerto il peggio di sè, malgrado abbia ospitato il 28 dicembre dell'anno scorso un'amichevole alla quale hanno partecipato numerose stelle, per rendere omaggio a Zico. L'affidamento a una nuova società tarda ad arrivare e lo stadio non può essere usato nemmeno come attrazione turistica, viste le condizioni in cui versa. (ANSA).

22:47Sfregia prete in basilica: fermato avrebbe disturbi psichici

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Potrebbe avere disturbi psichici l'uomo che nel pomeriggio ha aggredito nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma il padre superiore e il sacrestano. Lo si apprende da fonti investigative. L'aggressione è avvenuta in sacrestia. All'interno della chiesa in quel momento c'erano diversi fedeli.