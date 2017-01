12:01Sci: slalom Maribor, in testa Shiffrin e Moelgg 7/a

(ANSA) - Maribor (Slovenia), 8 gen - La statunitense Mikaela Shiffrin in 49.84 e' in testa dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Maribor. Alle sue spalle la svizzera Wendy Holdener in 50.01 e la svedese Frida Hansdotter in 50.22. Fuori e' finita la slovacca Veronika Velez Zuzulova vincitrice a Zagabria dell'ultimo slalom. Per l'Italia - dopo la prova delle prime 35 atlete - la migliore e' Manuela Moelgg con un ottimo 7/o tempo pur avendo ilpettorale 29. Poi vi sono Irene Curtoni al momento 15/a in 51.40 seguita da Chiara Costazza 16/a in 51.41 e Federica Brignone in 52.56. Fuori Sofia Goggia al suo secondo speciale in carriera, come gia' le era successo nel primo a Semmering. Si gareggia sotto una leggera nevicata. Seconda manche alle ore 12,15

09:22Afghanistan: Usa, nostro impegno non terminerà il 20 gennaio

(ANSA) - KABUL, 8 GEN - L'impegno degli Usa in Afghanistan "non terminerà il 20 gennaio, tutt'altro": lo ha detto in visita a Kabul il sottosegretario di Stato americano per gli Affari politici, Thomas Shannon. Nella capitale afghana il consigliere del segretario di Stato John Kerry ha incontrato il presidente Ashraf Ghani e il coordinatore del governo Abdullah Abdullah per ribadire, riferisce l'ambasciata Usa, "la forte cooperazione" fra Afghanistan e Stati Uniti ed il riconfermato impegno per la pace, la sicurezza e la prosperità afghana. Proponendosi di fugare i dubbi sui propositi della nuova amministrazione guidata da Donald Trump, Shannon ha sottolineato che "il nostro impegno in Afghanistan non terminerà il 20 gennaio, tutt'altro, si approfondirà perché l'importanza strategica di questa relazione è evidente per tutti". Domani Shannon sarà a Vienna dove guiderà la delegazione americana alla riunione del Comitato che supervisiona il Piano onnicomprensivo di azione congiunta (JCPOA) riguardante il programma nucleare iraniano.

09:18Usa: Charles Manson riportato in prigione dopo ricovero

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Charles Manson, ricoverato in ospedale questa settimana in gravi condizioni, è stato riportato nella prigione della California dove sta scontando il carcere a vita. Lo riporta il Los Angeles Times, citando una fonte penitenziaria. Ora 82enne, il sanguinario capo setta satanico è stato tra le altre cose mandante della strage di Bel Air del 1969 in cui furono massacrate in una villa vicino Los Angeles l'attrice sette persone tra cui Sharon Tate, moglie incinta del regista Roman Polanski.

09:14Messico: protesta contro aumento diesel, feriti 7 agenti

(ANSA) - CITTA' DEL MESSICO, 8 GEN - La protesta in Messico contro l'aumento del 20% del prezzo del gasolio è sfociata sabato sera in violenza quando un manifestante ha lanciato il suo camion contro un cordone della polizia a guardia di un distributore di combustibile nello stato della Bassa California, ferendo sette agenti. Pacifica in gran parte del Paese, la protesta ha visto però in alcuni stati numerosi episodi di saccheggi da parte di presunte bande criminali. Nello stato di Veracruz si contano oltre 530 arresti dall'inizio delle manifestazioni, a inizio settimana; oltre 1.500 quelli riportati in totale dal dipartimento degli Interni, per saccheggi o disturbo della quiete pubblica.

09:11Thailandia: inondazioni nel sud, almeno 11 morti

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - E' di almeno 11 morti, un disperso e oltre 740mila persone colpite il bilancio delle inondazioni che stanno flagellando il sud della Thailandia. Lo rende noto il dipartimento della Prevenzione dei disastri del ministero dell'Interno, citato dai media locali. Secondo quanto riporta l'emittente The Nation, sono otto le province maggiormente colpite dalle inondazioni: Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan, Chumphon, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Ranong e Phang Nga. Circa 250mila le case danneggiate o distrutte; oltre 1.400 le scuole colpite.

08:55Florida: killer incriminato, rischia pena di morte

(ANSA) - WASHINGTON, 8 GEN - Esteban Santiago, il 26enne accusato di aver ucciso cinque persone e ferite sei aprendo il fuoco sulla folla all'aeroporto di Fort Lauderdale in Florida, e' stato incriminato e se condannato rischia la pena di morte.

01:42Calcio: Sarri, terreno del San Paolo ci ha penalizzati

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Il Napoli ha vissuto "una situazione di grande difficoltà nel primo tempo. Abbiamo perso una quantità impressionante di palloni" ha spiegato Maurizio Sarri dopo la vittoria in extremis sulla Samp. Per tre motivi: "il loro grande pressing, le condizioni del terreno che ci hanno impedito di giocare in velocità, infine il lavoro duro negli ultimi 15 giorni che ci ha tolto brillantezza. Ma certo questa squadra ha bisogno di un terreno di gioco diverso per dare il meglio". La Sampdoria è arrabbiata per il rosso a Silvestre - che l'ha lasciata in 10 a mezzora dalla fine - ritenuto eccessivo, "ma anche il Napoli non è contento dell'arbitraggio - ha chiarito Sarri - C'è stato un episodio molto dubbio in area blucerchiata" per un contatto tra Praet ed Hamisik.