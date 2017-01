15:39Terremoto: -8 gradi sui Sibillini, mucche e pecore a rischio

(ANSA) - ACQUASANTA TERME (ASCOLI PICENO), 8 GEN - Di notte il termometro segna anche -10 gradi sui Monti Sibillini coperti di neve, e ''nei territori colpiti dal sisma la situazione degli animali è drammatica. Gli allevatori non sanno dove ricoverare mucche, maiali e pecore, costretti a stare fuori al freddo, con il rischio di ammalarsi e morire, o nelle strutture pericolanti''. E' l'allarme lanciato da Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) dal presidente della Coldiretti di Ascoli Fermo Paolo Mazzoni, che ha incontrato agricoltori e allevatori nella tradizionale Giornata del Ringraziamento. La notte scorsa a Bolognola e Ussita la colonnina di mercurio è scesa a -8 gradi. "Dobbiamo recuperare i ritardi nella consegna delle stalle mobili e salvare gli animali che rischiano di morire per il freddo, con le temperature scese ampiamente sotto lo zero" ha detto. L'iter burocratico per l'accertamento degli allevatori che hanno diritto diritto alle strutture mobili e i ritardi nella posa di quelle già approvate stanno causando gravi disagi.

15:22Calcio: mondiale allargato e giocatore anno, la Fifa decide

(ANSA) - GINEVRA, 8 GEN - I premi per i migliori giocatori e allenatori del 2016, poi una riunione del Consiglio che potrebbe sancire l'allargamento del Mondiale a 48 (o 40) squadre dal 2026: settimana di lavoro per la Fifa che domani e martedì a Zurigo. Si parte con l'annuncio dei migliori giocatori e alenatori, ribattezzati "The Best Fifa Football Awards". Dopo sei anni di collaborazione con il Pallone d'oro, i due eventi sono nuovamente separati. Fra i giocatori il nome del vincitore non dovrebbe cambiare: il portoghese del Real Madrid Cristiano Ronaldo, già vincitore del suo 4/o Pallone d'oro, è favorito sull'eterno rivale Lio Messi. Per gli allenatori, l'italiano Claudio Ranieri, grazie all'incredibile vittoria in Premier col suo Leicester, fa parte dei tre finalisti, assieme al ct portoghese campione d'Europa Santos e a Zidane, vincitore della Champions col Real. Il consiglio Fifa poi esaminerà una proposta del presidente Infantino per portare a 48 o a 40 squadre la fase finale del Mondiale.

15:15Maltempo: sindaco Messina apre porte Comune a clochard

(ANSA) - MESSINA, 8 GEN - Considerata l'ondata di gelo il sindaco di Messina Renato Accorinti ha deciso di dare l'opportunità alle ersone senza tetto, di sostare e dormire momentaneamente al Comune di Messina, sino a quando le temperature non si alzeranno. La polizia municipale in servizio a Palazzo Zanca accompagnerà tutti coloro che si presenteranno in uno spazio a loro dedicato.

15:12Calcio: Jovetic, all’Inter non ho avuto chance di giocare

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "Non sono soddisfatto della stagione scorsa. Ho lavorato bene, ero pronto a giocare, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Non è una questione mia, io stavo facendo bene, le partite col Montenegro lo dimostrano". E' lo sfogo dell'attaccante dell'Inter Stevan Jovetic, non convocato per la partita di Udine come per le precedenti due sfide. Il montenegrino, da mesi ai margini della squadra nerazzurra, e' vicino a vestire la maglia del Siviglia. "Non voglio entrare nel merito del problema. Sono un professionista - afferma il giocatore alla testata serba Mondo - e come tale mi sono comportato. Il mio lavoro è quello di allenarmi il meglio possibile ed essere pronto a giocare in ogni momento. Perché non ho avuto la possibilità di giocare non è una domanda da fare a me".

15:07Maltempo: gelo in Calabria, -17 in Sila, -7,8 a Cosenza

(ANSA) - CATANZARO, 8 GEN - Dopo la neve dei giorni scorsi, è il gelo a creare problemi in Calabria. Nella notte, il Centro multirischi dell'Arpacal ha registrato -17,7 gradi a Camigliatello e -13,3 a Taverna, in Sila, e -7,6 a Gambarie d'Aspromonte. Ma anche nelle città il freddo si è fatto sentire: -7,8 a Cosenza, - 4,4 a Catanzaro e -2,2 a Vibo Valentia, con temperature salite di poco sopra lo zero in mattinata. Nella notte, nel reggino, forze dell'ordine e vigili del fuoco hanno soccorso una dottoressa della guardia medica di Bovalino ed il guardiano della diga del Menta, rimasti bloccati per il ghiaccio. A Reggio sono stati una ventina i senzatetto che hanno dormito sulle brandine allestite nella sede del Comune. Molti quelli che oggi sono andati a prendere un pasto caldo ma pochi si sono fermati, forse perché migranti irregolari. Notte di lavoro anche per i volontari della Croce rossa che sono stati in strada in tutta la Calabria per offrire generi di conforto ai senzatetto e ai migranti ospitati nei container a Rosarno. (ANSA).

15:01Siria: autobomba alle porte di Damasco, almeno 5 morti

(ANSA) - BEIRUT, 8 GEN - Almeno cinque persone sono morte e altre 15 sono rimaste ferite oggi in seguito all'esplosione di un'autobomba a sudovest di Damasco: lo riporta l'agenzia stampa statale siriana. L'attentato, che non è stato per ora rivendicato, è avvenuto alle porte del villaggio di Sasa. Secondo attivisti all'opposizione a compiere l'attacco sarebbe stato il gruppo Fronte Fatah al-Sham affiliato ad al Qaida, che ha preso di mira un checkpoint. Tra i feriti, secondo l'agenzia stampa statale, ci sono donne e bambini.

14:59Sport: campione paralimpico investito mentre si allena

(ANSA) - BERGAMO, 8 GEN - Il campione paralimpico bergamasco Giordano Tomasoni, 45 anni, di Castione della Presolana, è stato investito da un'auto questa mattina mentre si allenava lungo la pista ciclabile Clusone-Ponte Nossa, in valle Seriana. Le sue condizioni non sono gravi. E' stato soccorso dal personale del 118 e portato con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Noto per le sue vittorie, anche al Giro d'Italia nel 2014 e 2015, Tomasoni è stato urtato da una Volkswagen Polo. Per i rilievi sono giunti sul posto i carabinieri.