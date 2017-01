19:02Roma: De Rossi “bene col Genoa, vanno vinte tutte”

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Un successo che "ha un grande significato, perché era una partita difficilissima e le sconfitte che hanno subito qui le grandi squadre lo dimostrano. Dobbiamo entrare nell'ottica che non dobbiamo mai più perdere, dobbiamo vincerle tutte". Daniele De Rossi promuove la Roma che torna da Genova con tre punti preziosi nella prima gara del nuovo anno. "Anche il modo in cui abbiamo raggiunto questa vittoria è stato molto positivo - sottolinea a Sky -, molto importante. Abbiamo avuto tante occasioni nel primo tempo, abbiamo subito, forse, un tiro in tutta la partita. Quindi, bravi, attenti e, secondo me, questa è la strada". Una gara molto fisica: "Per il Genoa, penso che su 38 partite non ce ne sia una che non sia fisica - dice De Rossi -, perché interpreta questo calcio qui, molto aggressivo, uomo contro uomo. C'era da mettersi gli scarponi da lavoro, l'abbiamo fatto e sono contento, perché era veramente difficile. Domenica a Udine sarà ancora più difficile ed è quello che c'aspetta in questo campionato".

19:00Roma: Spalletti “Vinto partita sporca, sono molto contento”

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "La squadra ha fatto un grandissima partita, sotto l'aspetto caratteriale e dell'impatto fisico. Abbiamo vinto grazie a delle componenti in cui una volta evidenziavamo dei piccoli difetti, quindi dobbiamo fare i complimenti alla squadra. Siamo entrati in campo 'cazzutissimi', giocando e vincendo, finalmente una partita sporca, noi abbiamo fatto bene". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti a Premium dopo la bella vittoria di Marassi contro il Genoa. "Sono cresciuti molti giocatori come Emerson, Strootman è tornato sui livelli del grande giocatore che è, noi abbiamo pagato la sua assenza. Le cose oggi sono andate molto bene e sono contento". "La frase sulla Juventus ieri? Quello che interpreta la gente non mi interessa - conclude - per me conta quello che dico io e interessa solo il mio rapporto coi giocatori. E' inutile che mi fate delle domande da Milano quando le cose succedono qui. Forza Roma".

18:58Bassetti, continuate a consolidare la speranza

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 8 GEN - "Continuate a consolidare la vostra speranza e con gli occhi della fede e della stessa speranza dovete vedere quello che sarà il vostro paese in futuro": è il messaggio del cardinale Gualtiero Bassetti alla gente di Norcia e della Valnerina colpita dal terremoto. Un'esortazione ad avere fiducia e voglia di ricominciare che è arrivata dalla frazione di San Pellegrino, dove l'arcivescovo della diocesi di Perugia Città della Pieve ha celebrato la messa insieme al presule di Spoleto Norcia, Riccardo Boccardo. Sulla ricostruzione Bassetti si è raccomandato di "fare presto a cominciare dalla realizzazione di casette e container che possano consentire nell'immediato, alle persone che hanno scelto di restare qui, una sistemazione adeguata e per quanto possibile confortevole". "Tutta questa gente - ha concluso il cardinale - va sostenuta in ogni istante".

18:56Gerusalemme: Netanyahu, attentatore è sostenitore Isis

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 GEN - "Secondo tutti gli elementi raccolti finora l'autore dell'attentato di Gerusalemme è un sostenitore dello Stato Islamico". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu al termine di un sopralluogo al posto dell'attacco. "Sappiamo che c'è un filo comune di attentati e certamente può esserci un legame con la Francia e Berlino e adesso Gerusalemme. Noi combattiamo contro questo male e avremo il sopravvento".

18:53Maltempo: Italia assediata dal gelo, neve al Sud

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Italia assediata dal gelo. Gran parte del centro sud è imbiancato e in tutto il Paese le temperature sono scese abbondantemente sotto lo zero, con pesanti disagi alla circolazione e quasi 1.600 interventi dei Vigili del Fuoco nelle ultime 48 ore. Resta critica la situazione in Puglia, con Comuni e masserie isolati a causa della neve, ospedali, come quello di Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, difficilmente raggiungibili, strade impraticabili. Quasi tutte le scuole della regione domani rimarranno chiuse. Temperature da brivido anche in Calabria: -7,8 a Cosenza, -4,4 a Catanzaro e -2,2 a Vibo Valentia. Uffici pubblici e scuole chiuse in tutta la provincia di Campobasso. Fiocchi di neve anche a Ostia e alle porte di Roma.

18:42Spopola su web l’altamurano Pierino, in slip sulla neve

(ANSA) - BARI, 8 GEN - Con un augurio particolare ad Adriano Celentano, "mi sto spogliando per te", l'altamurano Pierino resta in mutande sulla neve, protetto solo da una sciarpa e con un paio di occhiali da sole mentre alcuni giovani filmano la sua impresa che sulla pagina Facebook del temerario ha già incassato più di 250mila visualizzazioni. "Lo vedete il murgese? E' tutto vero, my friends", assicura Pierino sottolineando che "il freddo mi rimbalza". In un inglese maccheronico in stile Alberto Sordi in 'Un americano a Roma', l'impavido pugliese saluta anche New York city oltre a Bitonto, Santeramo e Gravina. E in balia del gelo invita il "mondo a fare l'amore". Sul web è possibile trovare anche altre 'performance' di Pierino, come quella in cui "sfida la siberia", correndo, rigorosamente in slip, sulla Murgia innevata.

18:38Papa battezza 28 bimbi. A madri, libere di allattare

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 8 GEN - Sono tanti, ben 28 - 13 bambine e 15 bambini -, i neonati che papa Francesco battezza nel suo quarto appuntamento del pontificato con la festa del Battesimo di Gesù e la relativa messa nella Cappella Sistina. E sotto le mirabili volte affrescate da Michelangelo la voce dei piccoli si sente. "E' incominciato il concerto!", scherza il Pontefice sul loro pianto. "Gesù ha fatto lo stesso, sapete? A me piace pensare che la prima predica di Gesù nella stalla è stata un pianto". "Siccome la cerimonia è un po' lunga - aggiunge dunque il pontefice rivolto alle madri - qualcuno piange per la fame. Se è così, voi mamme allattateli pure, senza paura, con tutta normalità. Come la Madonna allattava Gesù...". E così, con tutta naturalezza, pur nella maestà della Sistina, Bergoglio infrange ancora una volta il tabù di chi vorrebbe vietare alle mamme d'allattare in pubblico.