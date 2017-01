21:38Ossa in vecchia minicar, 2 cadaveri riaffiorano da lago Orta

(ANSA) - OMEGNA (VCO), 8 GEN - Apparterrebbero a due persone, e non ad una sola, le ossa trovate all'interno di una vecchia minicar ripescata dalle acque del lago d'Orta, a Omegna, in provincia di Verbania. Lo hanno stabilito i primi accertamenti dei carabinieri che indagano sul ritrovamento. Si tratterebbe di due anziani scomparsi nel gennaio di trent'anni fa forse a causa di un incidente stradale. Soltanto l'esame del dna potrà però stabilirlo con certezza.(ANSA).

21:29Calcio: Serie A, Milan-Cagliari 1-0

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Il Milan batte 1-0 Cagliari nel primo posticipo serale dell'ultima giornata di andata con una rete in extremis di Carlos Bacca, al settimo centro stagionale. La faticosa vittoria porta i rossoneri al quinto posto in classifica, a 36 punti, ma con una partita da recuperare. la squadra di Montella era partita bene, schiacciando i sardi nella loro metà campo, ma pur nel susseguirsi delle azioni sono stati pochi i veri pericoli per la porta di Gabriel. Troppa foga e molti errori, con il Cagliari che si è difende con buon ordine e nel finale del primo tempo ha anche provocato qualche brivido a Donarumma. Nella ripresa il copione non è cambiato, Montella nel finale ha messo dentro Lapadula, che ha creato qualche spazio in più e servito all'87' l'assist decisivo al colombiano.

21:19Calcio: Sampdoria, Cassano tentato dalla Cina

(ANSA) - GENOVA, 8 GEN - Potrebbe essere in Cina il futuro di Antonio Cassano che ha ricevuto due ricche offerte dal Guangzhou R&F e dallo Shandong Luneng. Il giocatore, ormai fuori dai programmi della Sampdoria dallo scorso agosto, sta valutando le proposte che gli sono arrivate: si parla di 8 milioni annui. Già in passato aveva avuto richieste da Emirati Arabi e Stati Uniti, ma il fantasista aveva sempre detto di no, oggi invece sta riflettendo se accettare questa avventura e parrebbe intenzionato a provarci. Il suo contratto con la Sampdoria scade a giugno, ma oggi Cassano si allena da solo a Bogliasco e il club non metterebbe ostacoli al trasferimento del giocatore.

20:59Corea del Nord: compleanno di Kim Jong-un in tono minore

(ANSA) - PYONGYANG, 8 GEN - Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha compiuto oggi 33 o 34 anni, ma non ci sono stati festeggiamenti particolari né nella capitale Pyongyang né nelle altre città del paese, contrariamente a quanto succedeva per i suoi predecessori, suo nonno Kim Il-sung, il 'presidente eterno', e suo padre Kim Jong-il. Kim, il più giovane capo di Stato del mondo, è giunto al potere alla fine del 2011, dopo la morte di suo padre Kim Jong-il.

20:58Siria: Assad, siamo sulla via della vittoria

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - La riconquista di Aleppo costituisce "un momento critico" del conflitto siriano in corso dal 2011, ma ora "siamo sulla via della vittoria": lo ha detto il presidente siriano Bashar al-Assad in una intervista a tre media francesi tra cui France-Info, la prima concessa, in inglese, dopo aver ripreso il controllo di Aleppo. Assad ha aggiunto che la riconquista della città "non deve essere considerata una vittoria, perché si potrà parlare di vittoria soltanto quando avremo eliminato tutti i terroristi".

20:41Iran: Irna, morto l’ex presidente Rafsanjani

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - L'ex presidente iraniano Akbar Hashem Rafsanjani, 82 anni, è morto oggi a Teheran. Lo rende noto l'agenzia ufficiale Irna. Poco prima, l'Irna aveva riferito che Rafsanjani era stato ricoverato oggi in un ospedale statale di Teheran, a causa di un infarto. Nato il 25 agosto del 1934 a Bahreman, Rafsanjani è stato presidente dell'Iran dal 1989 al 1997, e successivamente presidente dell'Assemblea di Esperti e presidente del Consiglio per il Discernimento dell'Iran.

20:41Calcio: Mihajlovic, sono amareggiato per la mancata vittoria

(ANSA) - REGGIO EMILIA , 8 GEN - Rimpianti di Sinisa Mihajlovic per lo 0-0 a Reggio Emilia. "Sono mancate le qualità dei singoli nelle giocate decisive, anche per questo non siamo riusciti a vincere né a segnare - ha detto il tecnico granata, ricordando le 17 conclusioni nel primo tempo -. Ljaijc, ad esempio, poteva fare di più, ma è vero che la prima gara dopo la sosta è sempre un'incognita. Abbiamo fatto un buon primo tempo e sono amareggiato per la mancata vittoria. Al di là dei meriti del Sassuolo, credo meritassimo di vincere noi, visto anche il tanto creato nel primo tempo".