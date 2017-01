00:13Calcio: posticipo serie A, Juventus-Bologna 3-0

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - La Juventus torna alla vittoria dopo la parentesi di Supercoppa e apre bene il 2017 battendo facilmente il Bologna per 3-0 nel posticipo serale dell'ultima giornata di andata. Il successo mantiene i bianconeri a +4 sulla Roma e a +7 sul Napoli, con una partita da recuperare. Sette minuti di gioco, e Higuain è gia in gol, con una bella girata su assist di Pjanic. La Juve controlla e nel finale del primo tempo trova il raddoppio con Dybala su rigore. Al 10' della ripresa, Higuain di testa su cross di Lichtsteiner porta a 12 il suo bottino stagionale in serie A. Nel finale c'è anche tempo per l'esordio del neoacquisto Rincon.

23:51Meningite: caso sospetto a Torino, morto 25enne

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Un italiano di 25 anni è morto all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino per un sospetto caso di meningite. Il giovane, residente a Valperga, nel Torinese, lamentava febbre alta almeno da ieri. Trasportato dall'elisoccorso, è arrivato in ospedale in condizioni drammatiche. Saranno gli esami, nelle prossime ore, a stabilire se a causare il decesso sia stata effettivamente la meningite. A scopo precauzionale è stata avviata la profilassi del caso ai famigliari.(ANSA).

23:43Calcio: Genoa, stagione finita per Perin

(ANSA) - GENOVA, 8 GEN - Stagione finita per Mattia Perin. Il portiere del Genoa e della nazionale, infortunatosi nei primi minuti di Genoa-Roma, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, come evidenziato dagli esami cui è stato sottoposto. Perin sarà operato a giorni dal prof.Mariani. Per l'atleta di Latina si tratta del terzo grave infortunio in pochi anni. Nel 2015 si infortunò al tendine sovraspinato della spalla destra e fu operato, ad aprile 2016 subì la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro.

23:30Pallavolo: Superlega, Lube Civitanova sempre avanti

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Risultati della 18/a giornata, quinta di ritorno, della SuperLega di pallavolo. Azimut Modena-Top Volley Latina 3-2 (25-21, 25-21, 22-25, 23-25, 15-10); Exprivia Molfetta-Kioene Padova 3-0 (25-17, 25-21, 25-20); Calzedonia Verona-Bunge Ravenna 3-0 (25-18, 25-16, 25-23); Cucine Lube Civitanova-Revivre Milano 3-0 (25-19, 25-16, 25-17); Diatec Trentino-LPR Piacenza 3-0 (25-17, 25-23, 25-20); Gi Group Monza-Biosì Indexa Sora 3-1 (24-26, 25-19, 25-19, 25-20); Sir Safety Conad Perugia-Tonno Callipo Calabria V.Valentia 3-1 (31-29, 22-25, 25-19, 25-15) Classifica; Civitanova 47; Trento 44; Perugia 43; Modena 40; Verona 34; Monza 28; Piacenza 27; Vibo Valentia 24; Ravenna 19; Molfetta 18; Latina; Padova 14; Milano 13; Sora 12.

22:34Calcio: Montella “non era facile, felici per vittoria”

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Il Cagliari è stato molto compatto ma credo ci sia stato un dominio da parte del Milan. Ci sono state tante cose positive, ma abbiamo tirato poco in porta, dovevamo essere più veloci e dovevamo sbloccare la gara prima ma non era facile. Il primo match dell'anno non lo è mai. Le squadre davanti a noi hanno faticato, quindi è tutto nella norma e siamo felici della vittoria". Queste le parole dell'allenatore del Milan, Vincenzo Montella. "Nel finale abbiamo rischiato, inserendo due punte - ha detto ancora il tecnico - e c'è grande soddisfazione perché tenevamo molto a conquistare questa vittoria. Bacca incedibile? E' un giocatore che fa parte del nostro progetto, non è appariscente ma è decisivo ha dimostrato anche oggi. Gli è capitata una palla alla fine e ha fatto un gol importante e decisivo. Adesso aspettiamo quello di Niang".

22:17Sanità: Russo (Fi), in ospedale Nola malati adagiati a terra

(ANSA) - NAPOLI, 8 GEN - Ammalati a terra, nell'ospedale di Nola (Napoli) per la mancanza di barelle e posti letto: a denunciarlo è il deputato Paolo Russo (FI), che annuncia un'interrogazione parlamentare. "Dopo la vergogna dell'ospedale di Boscotrecase ora tocca a Nola. Già pronta un'interrogazione parlamentare per denunciare la scandalosa situazione degli ammalati adagiati a terra perché mancano letti e barelle", dice Russo. "Altro che De Luca commissario alla Sanità - continua - mi interessa che prima di ogni manfrina politica si restituisca dignità ai miei concittadini. Se il Santa Maria della Pietà deve funzionare in questo modo é meglio chiuderlo perché di ospedali così si muore. De Luca aveva promesso che non saremmo mai più stati ultimi, ci ha ridotti all'indigenza". Russo chiede l'intervento del ministro: "restituisca il diritto alla salute a un'area che conta 600 mila abitanti. Non si scarichi ora la responsabilità sui medici che tentano, pur senza strumenti a disposizione, di difendere la vita delle persone".

21:38Ossa in vecchia minicar, 2 cadaveri riaffiorano da lago Orta

(ANSA) - OMEGNA (VCO), 8 GEN - Apparterrebbero a due persone, e non ad una sola, le ossa trovate all'interno di una vecchia minicar ripescata dalle acque del lago d'Orta, a Omegna, in provincia di Verbania. Lo hanno stabilito i primi accertamenti dei carabinieri che indagano sul ritrovamento. Si tratterebbe di due anziani scomparsi nel gennaio di trent'anni fa forse a causa di un incidente stradale. Soltanto l'esame del dna potrà però stabilirlo con certezza.(ANSA).