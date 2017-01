02:38Terremoti, scossa di magnitudo 3.4 vicino L’Aquila

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata a 00:48 nel nordovest della provincia dell'Aquila, non lontano dal confine con la provincia di Rieti. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 11 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Pizzoli e Barete. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Un'altra lieve scossa (di magnitudo 2) era stata avvertita nella stessa zona a 00:31.

01:29Calcio: Barcellona frena in Liga, Messi evita ko al 90′

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Il 2017 continua a dimostrarsi poco amico del Barcellona, che riesce solo nel finale a conquistare un pareggio sul campo del Villarreal dopo la sconfitta a Bilbao in Copa del Rey. Lionel Messi ha tirato fuori dal cilindro una punizione imprendibile al 90' che ha consentito di riequilibrare i conti sull'1-1 dopo la rete di Sansone ad inizio ripresa. Il Real Madrid, dopo 17 giornate, è avanti di cinque punti sui catalani e deve anche recuperare una partita, ma al secondo posto ora c'e' il Siviglia, a -4 dai blancos. L'Atletico Madrid e' quarto a 4 punti dal Barcellona, mentre il Villarreal è quinto.

01:09Calcio: Allegri “dovevamo vincere e l’abbiamo fatto”

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - "Dovevamo rispondere alle vittorie delle nostre avversarie e abbiamo fatto bene. Le partite dopo la sosta sono sempre difficili, riprendere il ritmo dopo la sosta non è mai facile. Nel primo tempo abbiamo concesso troppo anche se l'approccio è stato feroce come avevo chiesto". Massimiliano Allegri, allenatore della Juve, commenta così la vittoria sul Bologna. "Dovevamo vincere e l'abbiamo fatto - ha proseguito -. Adesso avremo in campionato quattro gare molto difficili, sarà un mese difficile e da questi match passerà gran parte del campionato. Poi c'è la Coppa Italia contro l'Atalanta che sta facendo molto bene. Dobbiamo prepararci al meglio per questi mesi ed essere pronti". "Il mercato? Non mi aspetto assolutamente niente, vorrei che la sessione chiudesse domani. La rosa è completa e importante".

01:05Basket: serie A, Avellino aggancia Venezia al 2/o posto

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - Risultati della 15/a giornata del campionato di serie A maschile di basket. Openjobmetis Varese-Fiat Torino 79-86; Enel Basket Brindisi-Umana Reyer Venezia 106-108; Banco di Sardegna Sassari-Pasta Reggia Caserta 95-77; Grissin Bon Reggio Emilia-Vanoli Cremona 66-83; Consultinvest Pesaro-Betaland Capo d'Orlando 70-68; Germani Basket Brescia-The Flexx Pistoia 97-79; Sidigas Avellino-Dolomiti Energia Trentino 79-69; Forst Cantù-EA7 Emporio Armani Milano domani. Classifica: Milano 24; Venezia 22 e Avellino 22; Reggio Emilia 18; Capo d'Orlando e Sassari 16; Brescia, Brindisi, Pistoia, Caserta e Torino 14; Cantù e Trento 12; Pesaro 10; Cremona e Varese 8.

00:13Calcio: posticipo serie A, Juventus-Bologna 3-0

(ANSA) - ROMA, 8 GEN - La Juventus torna alla vittoria dopo la parentesi di Supercoppa e apre bene il 2017 battendo facilmente il Bologna per 3-0 nel posticipo serale dell'ultima giornata di andata. Il successo mantiene i bianconeri a +4 sulla Roma e a +7 sul Napoli, con una partita da recuperare. Sette minuti di gioco, e Higuain è gia in gol, con una bella girata su assist di Pjanic. La Juve controlla e nel finale del primo tempo trova il raddoppio con Dybala su rigore. Al 10' della ripresa, Higuain di testa su cross di Lichtsteiner porta a 12 il suo bottino stagionale in serie A. Nel finale c'è anche tempo per l'esordio del neoacquisto Rincon.

23:51Meningite: caso sospetto a Torino, morto 25enne

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Un italiano di 25 anni è morto all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino per un sospetto caso di meningite. Il giovane, residente a Valperga, nel Torinese, lamentava febbre alta almeno da ieri. Trasportato dall'elisoccorso, è arrivato in ospedale in condizioni drammatiche. Saranno gli esami, nelle prossime ore, a stabilire se a causare il decesso sia stata effettivamente la meningite. A scopo precauzionale è stata avviata la profilassi del caso ai famigliari.(ANSA).

23:43Calcio: Genoa, stagione finita per Perin

(ANSA) - GENOVA, 8 GEN - Stagione finita per Mattia Perin. Il portiere del Genoa e della nazionale, infortunatosi nei primi minuti di Genoa-Roma, ha subito la rottura del legamento crociato anteriore sinistro, come evidenziato dagli esami cui è stato sottoposto. Perin sarà operato a giorni dal prof.Mariani. Per l'atleta di Latina si tratta del terzo grave infortunio in pochi anni. Nel 2015 si infortunò al tendine sovraspinato della spalla destra e fu operato, ad aprile 2016 subì la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro.