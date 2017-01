12:52Dà fuoco alla ex, fermato a Messina

(ANSA) - MESSINA, 9 GEN - Il giovane di 24 anni, A.M. che avrebbe dato fuoco alla ex compagna a Messina si é presentato alla Polizia accompagnato da un legale. E' in stato di fermo ed é accusato di tentativo di omicidio. Gli agenti della squadra mobile lo stanno interrogando. Ieri per tutto il giorno sono stati sentiti i genitori della ragazza. La vittima e il suo ex compagno avrebbero anche convissuto per un periodo. Attualmente erano entrambi disoccupati.

12:42Marra: Riesame, resta in carcere

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Raffaele Marra, ex responsabile del personale in Campidoglio, resta in carcere. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame respingendo l'istanza di scarcerazione presentata dall'avvocato Francesco Scacchi. Marra è stato arrestato il 16 dicembre scorso con l'accusa di corruzione in concorso con l'immobiliarista Sergio Scarpellini.

12:33Tennis: Sydney, Vinci al secondo turno, troverà la Strycova

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Esordio sul velluto per Roberta Vinci nell' 'Apia International Sydney', torneo Wta Premier con un montepremi di 776.000 dollari in corso sul cemento della metropoli australiana, uno degli ultimi due appuntamenti prima degli Aus Open. La 33enne tarantina, numero 18 del ranking mondiale e nona testa di serie, ha liquidato per 6-4 6-0, in un'ora e dodici minuti di gioco, la greca Maria Sakkari, numero 96 Wta, proveniente dalle qualificazioni. L'azzurra si è un po' complicata la vita nel primo parziale quando per due volte si è fatta rimontare un break di vantaggio (nel quarto e nel sesto gioco) prima di strappare nuovamente il servizio alla giovane greca nel nono game per poi archiviare il set nel gioco successivo. Seconda frazione senza storia con la Vinci che ha ritrovato la continuità alla battuta. Al secondo turno la Vinci troverà la ceca Barbora Strycova, numero 20 del ranking mondiale: la pugliese è avanti per 4 a 3 nei precedenti ma la 30enne di Plzen si è aggiudicata le ultime tre sfide.

12:30Golf: Pga Tour, Thomas ha vinto il Tournament of Champions

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - Justin Thomas ha colto il secondo titolo stagionale imponendosi nel SBS Tournament of Champions, il torneo riservato ai vincitori della scorsa stagione con cui è ripreso il PGA Tour statunitense sul percorso del Plantation Course at Kapalua (par 73), a Kapalua nell'isola hawaiana di Maui. Il 24enne di Louisville (Kentucky) ha superato di tre colpi il giapponese Hideki Matsuyama (273, -19), che nelle ultime sei gare disputate ha ottenuto quattro vittorie e due secondi posti. In terza posizione Ryan Moore, Pat Perez e il campione uscente Jordan Spieth (276, -16), risalito dalla 19ª alla grazie a un 65 (-8) miglior score di giornata, e in sesta Dustin Johnson, Patrick Reed e Brendan Steele (277, -15). E' terminato 12° con 279 (-13) l'australiano Jason Day, numero uno mondiale, un po' altalenante, e non poteva essere altrimenti al rientro dopo un lungo stop per infortunio.

12:11Lattanzi nuovo presidente Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 9 GEN - È Giampiero Lattanzi, candidato del centrosinistra e sindaco di Guardea, il nuovo presidente della Provincia di Terni. Aveva già guidato l'ente come facente funzioni dopo le dimissioni di Leopoldo Di Girolamo ed è stato eletto con il 71,1% dei voti. Il risultato è stato reso noto al termine dello scrutinio. L'altra candidata, Laura Pernazza, sindaco di Amelia ed esponente del centrodestra, ha ottenuto il 28,9% dei voti. Alla Provincia di Perugia, alla quale non si votava per il presidente (il sindaco di Foligno Nando Mismetti, Pd), il centrosinistra si riconferma, con il 69,3% dei voti, maggioranza in Consiglio provinciale con la lista Provincia Democratica riformista, mentre il centrodestra con "Provincia Libera" si attesta al 30,7%. Dei dodici consiglieri provinciali nove saranno di centrosinistra e tre di centrodestra.

12:06Migranti:rissa in centro accoglienza Alghero, indaga Procura

(ANSA) - ALGHERO, 9 GEN - Nove persone provenienti prevalentemente dal Bangladesh e dal Marocco ospiti del Centro di prima accoglienza Vel Marì di Fertilia, ad Alghero, sono state protagoniste di una rissa scoppiata ieri pomeriggio. Stando a quanto già accertato dai carabinieri della Compagnia di Alghero, due delle persone coinvolte si erano già affrontate la sera prima, ma non è la prima volta che si registrano frizioni tra marocchini e bengalesi all'interno del centro che è, comunque, considerato un'eccellenza del sistema di accoglienza isolano. I due si sono scontrati di nuovo, spalleggiati dai rispettivi amici, fra cui sei minorenni. Della vicenda si sta occupando la Procura dei Minori di Sassari che ha disposto accertamenti sanitari per i quattro giovani che hanno avuto la peggio durante la rissa a colpi di cinghiate, bastoni e forchette. A ristabilire l'ordine prima ancora di chiamare l'intervento dei carabinieri sono stati i mediatori che operano nel Centro e i gestori della struttura.

11:59Maltempo: tregua neve in Puglia, ma restano ancora criticità

(ANSA) - BARI, 9 GEN - Si sta lentamente attenuando, grazie alla tregua data durante la notte dal maltempo, la situazione di criticità in Puglia dove nella notte non ci sono state nevicate, anche se permangono temperature molto rigide che hanno consolidato il ghiaccio formatosi sulle strade, in particolare sulle provinciali dell'area murgiana che sono ancora in molti casi impraticabili. Le situazioni più critiche, secondo quanto riferisce la protezione civile, permangono in provincia di Bari a Cassano e ad Altamura dove la neve ha raggiunto anche i due metri di altezza, e nel tarantino a Laterza dove ci sono ancora diverse strade provinciali non percorribili per il ghiaccio e diverse masserie isolate. Ci sono anche situazioni di difficoltà nelle campagne e nei centri abitati a Canosa e a Santeramo per guasti della rete elettrica danneggiata dalla caduta di alberi. Il personale dell'Enel in alcuni casi non può ancora intervenire a riparare il guasto perché la zona non è raggiungibile.