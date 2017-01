15:25Inaugurato a Norcia terzo container collettivo

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 GEN - E' stato inaugurato a Norcia il terzo container collettivo che ospiterà oltre dieci famiglie, permettendo così a una quarantina di persone di trascorrere l'inverno in una struttura al riparo dal freddo. Erano presenti al taglio del nastro il sindaco Nicola Alemanno e il colonnello Massimo Tuzza, comandante del sesto reggimento Genio pionieri. "Fondamentale" è risultato infatti il contributo dell'esercito, che ha permesso in poco più di un mese la realizzazione di tre strutture collettive, progettate per accogliere i terremotati in vista dei giorni più rigidi dell'anno. I militari hanno lavorato per un'urbanizzazione speditiva dell'area, approntando le fondamenta e realizzando gli allacci alle utenze. L'operato dei militari del Genio continua sul territorio di Norcia con la preparazione di altri due moduli collettivi, nei pressi dei tre già realizzati e di un'ulteriore area nella frazione di Popoli.

15:23Simulò furto della sua Porsche Cayenne, Mesina a processo

(ANSA) - NUORO, 9 GEN - Dopo la recente condanna a 30 anni per associazione a delinquere inflittagli dal tribunale di Cagliari, Graziano Mesina subirà un altro processo davanti al giudice monocratico di Nuoro. L'ex primula rossa del banditismo sardo è accusato, in concorso con altri, di aver simulato il furto e il successivo incendio della sua Porsche Cayenne nel marzo del 2013, allo scopo di truffare un'assicurazione intascando i soldi del danno. La prima udienza è stata rinviata al 16 gennaio per legittimo impedimento dei suoi avvocati. Il furto avvenne mentre Mesina e il suo autista pranzavano in un ristorante di Villagrande. Poi una telefonata dei "ladri" all'ex primula rossa del Supramonte, che a suo dire, si erano scusati con lui, dicendo di non sapere che il Suv fosse il suo e dandogli indicazioni per il ritrovamento. L'auto era stata incendiata e ritrovata in una cava dismessa del Montalbo qualche giorno dopo. Secondo i giudici di Nuoro si è trattato di una messa in scena per truffare l'assicurazione.

15:08Thailandia: due italiani strappano bandiere

(ANSA) - BANGKOK, 9 GEN - Due giovani turisti italiani di 20 e 18 anni sono stati arrestati oggi a Krabi, nel sud della Thailandia, per aver strappato e gettato a terra alcune bandiere thailandesi, un reato che potrebbe costare loro fino a due anni di carcere. Lo hanno confermato all'ANSA fonti della polizia thailandese, senza rilasciare le generalità dei due e aggiungendo che compariranno davanti al tribunale militare di Surat Thani. I due sono stati costretti a scusarsi in un video. Il caso è seguito con attenzione anche dalla nostra ambasciata a Bangkok, in contatto con le famiglie.

15:01Calcio: riforma campionati, la replica di Tommasi

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - "Sicuramente un progetto sportivo non passa solo dai numeri. La cosa importante è dare stabilità alle società": il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi, commenta le ultime dichiarazioni del presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, secondo cui è "pura utopia" immaginare che le società di A riducano da 20 a 18 le squadre del massimo campionato nell'ambito della riforma dei campionati. "E' da quando è partita questa discussione che stiamo aspettando un progetto, ma sembra che si stia soltanto facendo un calcolo di numeri di squadre più che un progetto sportivo per il calcio italiano", ha notato Tommasi a margine della presentazione dell'album di figurine Panini. Tommasi ha poi ribadito la posizione dell'Assocalciatori sulla possibilità di giocare nel periodo natalizio: "Il numero delle partite incide sullo spettacolo, sulla condizione atletica e sulla salute dei calciatori. Minor numero di partite c'è nel periodo invernale, più facile è che l'integrità dei giocatori venga preservata".

14:53Calcio: Uefa, Italia punta a tenere vicepresidenza

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - "Io personalmente tratterò con Ceferin nel quadro politico generale per quale sia la persona più idonea per rappresentare l'Italia". Ai microfoni di Radio Anch'io lo sport, il presidente della Figc Carlo Tavecchio, assicura il suo impegno per mantenere la vicepresidenza italiana all'Uefa, posto occupato attualmente da Giancarlo Abete. ''Andrò in settimana all'Uefa - afferma il numero uno della federcalcio - credo che la questione sia delicata perche' il candidato italiano non viene eletto automaticamente, ma deve ottenere i consensi e bisogna riaprire una trattativa geopolitica che è complicata. Io credo che l'Italia possa mantenere la posizione di vicepresidente dell'Uefa che attualmente è stata ben realizzata da Abete".

14:49Calcio: Panini, ecco le figurine di nuova generazione

(ANSA) - MILANO, 9 GEN - Album e figurine in formato maxi, una copertina con la storica immagine del calciatore in rovesciata ma ispirata alla street art, le caricature di 11 campioni realizzate dai collezionisti e un concorso a premi con i punti inseriti nelle bustine: sono alcune delle novità di 'Calciatori 2016-2017', 56/a edizione della collezione ufficiale Panini dedicata ai protagonisti del campionato di calcio italiano. L'album, di 128 pagine, è in formato 24,5 per 33,5 centimetri, più grande del solito così come le 745 figurine (5,4 per 7,6 centimetri) dei giocatori di Serie A e B. Sono rappresentati anche Lega Pro, Serie D, Campionato Primavera e Serie A Femminile, e la raccolta si arricchisce di nuove sezioni, tra cui 'RafFIGUra il tuo Campione', con i disegni di 11 calciatori realizzati dai collezionisti e 'Serie A: Record da campioni' con 5 figurine contenenti altrettante prime pagine de 'La Gazzetta dello Sport' dedicate ai primati di Buffon, Higuain, Maldini, Totti e Zanetti.

14:49Brasile: moglie Pizzolato a Orlando, ‘quali garanzie?’

(ANSA) - BOLOGNA, 9 GEN - Preoccupata per il marito dopo le rivolte scoppiate nelle carceri del Brasile, Andrea Haas, moglie di Henrique Pizzolato, ha scritto una lettera al ministro della Giustizia Andrea Orlando. "Lei - si legge nel testo inviato tramite l'avvocato Alessandro Sivelli del foro di Modena - ha deciso di estradare Henrique, cittadino italiano, per scontare la pena di detenzione in Brasile e, essendo la Sua decisione l'ultima e la definitiva, è Sua la responsabilità di quello che succede a mio marito, così Le chiedo: quali sono le garanzie che l'Italia offre perché mio marito non sia una prossima vittima?". Pizzolato è stato estradato in Brasile il 22 ottobre 2015, quando ha lasciato il carcere di Modena. Nel penitenziario di Papuda a Brasilia sconta la condanna a 12 anni e sette mesi per il coinvolgimento nella tangentopoli 'Mensalao'. Italo-brasiliano di 63 anni, ex dirigente del Banco do Brasil, fu arrestato a febbraio 2014 a Maranello, dove si era rifugiato a casa di parenti.(ANSA).