17:38Polonia: morto il figlio di Lech Walesa

(ANSA) - VARSAVIA, 9 GEN - E' stato trovato morto ieri sera nel suo appartamento a Danzica Przemyslaw Walesa, il figlio del premio Nobel per la pace e fondatore del sindacato Solidarnosc Lech Walesa. Lo riportano i media locali. Non si conoscono per ora le cause della morte. Przemyslaw, 43 anni, ha lavorato nella Guardia di frontiera. I media ricordano che in passato ha avuto problemi con la giustizia perché è stato coinvolto in due incidenti stradali mentre guidava in stato di ebbrezza. Fra i primi a presentare le condoglianze ai genitori Lech e Danuta Walesa è stato il presidente della Commissione europea Donald Tusk, anche lui della zona di Danzica.

17:36Festa in famiglia per i 35 anni di Kate

(ANSA) - ROMA, 9 GEN - La Duchessa di Cambridge festeggia oggi il suo 35esimo compleanno, ma lo farà in forma privata - secondo le indiscrezioni raccolte dal Mail online - in vista dei suoi primi impegni di inizio anno. Kate Middleton trascorrerà la giornata in famiglia in compagnia del principe William e dei figli George e Charlotte, scrive il tabloid, mentre già mercoledì l'attendono i suoi primi due impegni pubblici del 2017. Il primo al Centro Nazionale Anna Freud per i bambini e le famiglie in un quartiere nord di Londra ed il secondo - con il consorte - in un altro centro per l'infanzia ma questa volta a Stratford, a est di Londra.

17:35Pakistan lancia missile da sottomarino

(ANSA) - ISLAMABAD, 9 GEN - Il Pakistan ha condotto oggi "con successo" da un imprecisato punto dell'Oceano Indiano il primo test del Missile da crociera lanciato da un sottomarino (Slcm) Babur-3 che ha una gittata massima di 450 chilometri. Secondo un comunicato dell'ufficio stampa dell'esercito (Ispr) il missile è stato lanciato da una piattaforma mobile subacquea "colpendo con accuratezza il suo obiettivo". Il Babur-3 è una variante marina del Missile da crociera lanciato da terra (Glcm) Babur-2, testato con successo nel dicembre scorso. Dotato di tecnologie di ultima generazione, ha sottolineato l'Ispr, il Babur-3 nella modalità di attacco a terra, è capace di trasportare vari tipi di carico e fornirà al Pakistan una credibile capacità di secondo colpo, aumentando il livello di deterrenza. Il suo impiego, si dice infine, "è la manifestazione di una strategia di risposta misurata per strategie nucleari e atteggiamenti che sono adottati da vicini del Pakistan".

17:27Karzai, bene se Usa e Russia più vicini

(ANSA) - KABUL, 9 GEN - L'ex presidente afghano Hamid Karzai, da qualche tempo molto attivo nella politica nazionale ed internazionale, ha sostenuto che un eventuale miglioramento delle relazioni fra Stati Uniti e Russia "sarà un bene per la pace e la stabilità in Afghanistan". Reagendo alla dichiarazione del presidente eletto Donald Trump secondo cui Usa e Russia "forse lavoreranno insieme per risolvere alcuni dei molti grandi e pressanti problemi del mondo", Karzai ha risposto via tweet: "Sostengo la posizione di Donald Trump di migliori relazioni con la Russia. Questo è un bene per la pace e la stabilità dell'Afghanistan e del mondo". A metà dicembre l'ex capo di Stato afghano, incontrando a Kabul l'ambasciatore russo Aleksander Mantinsky, aveva lodato il "ruolo costruttivo" che la Russia sta svolgendo per trovare una soluzione al lungo conflitto afghano. Sottolineando inoltre che il sostegno dei Paesi vicini e della "potente" Russia è necessario e determinante per colloqui di pace con i talebani.

17:21Maltempo: in Sila lago ghiacciato, problemi idrici Catanzaro

(ANSA) - CATANZARO, 9 GEN - E' completamente ghiacciato il lago Arvo, in Sila, dove nella notte, si sono toccati i -13,5 gradi a Botte Donato, ed i -12,6 a Camigliatello. Temperature gelide anche a Vibo Valentia, -2,4, Cosenza (-1) e Catanzaro (-1,2). Nel capoluogo calabrese il freddo ha creato problemi nell'approvvigionamento idrico, tanto che il Comune ha chiesto ed ottenuto l'intervento di un'autobotte della Protezione civile regionale che da oggi distribuisce acqua sanitaria nel quartiere Pontegrande per limitare i disagi. Temperature leggermente in rialzo nel reggino che resta comunque la zona più colpita dal maltempo. L'unità di crisi della Prefettura continua a seguire l'evolversi della situazione. Le criticità riguardano la presenza di ghiaccio su alcuni tratti di strade provinciali e comunali. I mezzi spargisale sono in azione per cercare di ripulire le strade. Nel pomeriggio, inoltre, dovrebbe essere risolto il guasto che sta privando dell'energia elettrica alcune famiglie che risiedono in frazioni di Cardeto.

17:20Maltempo: Bergamo, cede il ghiaccio, uomo finisce nel lago

(ANSA) - BERGAMO, 9 GEN - Momenti di paura sul lago d'Endine, in provincia di Bergamo: lo specchio d'acqua è ghiacciato, nonostante i divieti molti ci camminano o pattinano sopra e stamani un uomo è finito in acqua dopo che la lastra di ghiaccio si è crepata. L'uomo si è salvato riuscendo ad aggrapparsi a una lastra di ghiaccio spezzata. L'episodio a Monasterolo, nella zona di San Felice. Le condizioni del ferito non sono gravi. Il ferito è un uomo di 51 anni, è stato estratto dal lago in ipotermia, ma non è in pericolo di vita. Era partito da casa con i pattini, ora è ricoverato in ospedale a Bergamo. Quando è caduto in acqua era al centro del lago, dove il ghiaccio è sottile. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni residenti della zona. L'uomo è rimasto nelle acque gelate per circa 15 minuti. Numerosi i cartelli che vietano l'accesso alla superficie ghiacciata del lago, puntualmente ignorati, con centinaia di persone che camminano o pattinano sullo strato di ghiaccio.

17:19Maltempo: ondata gelo, 5 morti in Bielorussia e 2 a Mosca

(ANSA) - MOSCA, 09 GEN - Negli ultimi giorni, a causa del maltempo e delle temperature rigide, due persone sono morte a Mosca e cinque in Bielorussia. Lo riportano i media citando le autorità locali. Secondo Serghiei Gumeniuk, vice direttore del centro scientifico di Medicina delle emergenze del Comune di Mosca, nella capitale russa circa 160 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica per ipotermia o altre conseguenze dell'ondata di gelo che si è abbattuta su Mosca, dove il 6 gennaio la colonnina di mercurio ha raggiunto i -31 gradi Celsius.